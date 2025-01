Foster Gillet lo hizo de nuevo: Estudiantes adquirió a Rodrigo Villagra por US$ 10M

1 año en River Plate, donde llegó desde Talleres de Córdoba, Rodrigo Villagra jugó 36 partidos (2.188 minutos de juego), y Marcelo Gallardo no lo tenía entre sus prioridades. En US$ 9 millones (netos, US$ 10 millones nominales) pasó al portfolio de talentos de Foster Gillett, quien lo ubicará en Estudiantes de La Plata, informó el periodista Hernán Castillo. El nuevo contrato de Villagra es por 4 años.