La crisis económica repercute de lleno en el mercado laboral: Más ajuste, menos empleo

Más ajuste, menos empleo

Por otra parte, el CEPA también precisó que, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se registró una caída de más de 20.000 empleadores en todo el país, junto con la pérdida de casi 281.000 puestos de trabajo registrados, lo que equivale a más de 400 empleos menos por día.

En Rosario, donde la industria, los servicios y el trabajo organizado tienen un rol central en la vida económica y social, estos números refuerzan la preocupación de sindicatos y organizaciones sociales, que vienen alertando sobre el impacto del ajuste en el empleo y la producción.

Otro dato demoledor

Sobre esta línea y continuando con datos del CEPA, el 2025 culminó con un análisis que pone en la lupa aPullaro. Otro relevamiento registró una reducción significativa del empleo público y, a contracara, se produjo un crecimiento extraordinario de la planta política.

El escrito advierte que las pérdidas de poder adquisitivo oscilan entre el 8,5% y el 17,4%. Los trabajadores de salud y educación, las principales víctimas de la administración del radical.

"Las mayores caídas se observan en el sector docente (17,4%) y en el sector salud, donde el personal de enfermería perdió un 17,3% de su poder adquisitivo", precisó el documento. Sobre esa línea, agregó que "el personal policial también sufrió un deterioro significativo, con una pérdida del 15,7% en el salario mínimo garantizado".

Por su parte, en la administración central, las categorías de menores ingresos (que concentran el 91% de los puestos), registraron una caída cercana al 11%.

Sin embargo, el texto identificó que, en paralelo, hubo un crecimiento extraordinario de la planta política.

Más contenidos en Urgente24

La denuncia que amenaza la tranquilidad de Beto Casella

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Despidos, sin indemnización en Dr Ahorro, y las consultoras avalan a la multinacional

El bombazo sobre Santiago Ascacibar que todos en Boca estaban esperando