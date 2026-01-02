SANTA FE. La crisis económica repercute de lleno en el mercado laboral e impacta fuertemente en la Provincia. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el territorio de Maxi Pullaro se ubica en el segundo lugar del ranking nacional de conflictos empresariales, por detrás de Buenos Aires.
La crisis económica repercute de lleno en el mercado laboral: Más ajuste, menos empleo
El relevamiento incluye cierres de plantas, despidos, suspensiones, retiros voluntarios, quiebras y procesos de venta, en un contexto de fuerte ajuste económico desde el comienzo de la era de Javier Milei. A nivel país, el CEPA contabilizó 629 conflictos laborales en los dos primeros años de la gestión libertaria.
Fuerte impacto en Santa Fe
Teniendo en cuenta el caso santafesino, en Rosario y el entramado industrial del sur provincial se encuentra el peor escenario, donde hay firmas históricas que actualmente están atravesando un panorama de profunda incertidumbre. Entre los casos que más repercutieron aparecen Vasalli, Acindar, SanCor, Verónica, Algodonera Avellaneda, el frigorífico Euro, Essen, General Motors, Electrolux, Dow, Tenaris, entre otras.
El documento indica que estas situaciones no solo afectan a grandes compañías, sino que también tienen un efecto dominó sobre el empleo, las economías regionales y el entramado social, especialmente en provincias con tradición industrial como Santa Fe.
Buenos Aires encabeza el listado nacional con 168 conflictos, mientras que detrás de Santa Fe aparecen Córdoba junto a la Ciudad de Buenos Aires, con 38 casos cada una. Sin embargo, el peso específico de la bota provincial se explica por la magnitud de sus sectores productivos y la cantidad de puestos de trabajo involucrados.
Más ajuste, menos empleo
Por otra parte, el CEPA también precisó que, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se registró una caída de más de 20.000 empleadores en todo el país, junto con la pérdida de casi 281.000 puestos de trabajo registrados, lo que equivale a más de 400 empleos menos por día.
En Rosario, donde la industria, los servicios y el trabajo organizado tienen un rol central en la vida económica y social, estos números refuerzan la preocupación de sindicatos y organizaciones sociales, que vienen alertando sobre el impacto del ajuste en el empleo y la producción.
Otro dato demoledor
Sobre esta línea y continuando con datos del CEPA, el 2025 culminó con un análisis que pone en la lupa aPullaro. Otro relevamiento registró una reducción significativa del empleo público y, a contracara, se produjo un crecimiento extraordinario de la planta política.
El escrito advierte que las pérdidas de poder adquisitivo oscilan entre el 8,5% y el 17,4%. Los trabajadores de salud y educación, las principales víctimas de la administración del radical.
"Las mayores caídas se observan en el sector docente (17,4%) y en el sector salud, donde el personal de enfermería perdió un 17,3% de su poder adquisitivo", precisó el documento. Sobre esa línea, agregó que "el personal policial también sufrió un deterioro significativo, con una pérdida del 15,7% en el salario mínimo garantizado".
Por su parte, en la administración central, las categorías de menores ingresos (que concentran el 91% de los puestos), registraron una caída cercana al 11%.
Sin embargo, el texto identificó que, en paralelo, hubo un crecimiento extraordinario de la planta política.
