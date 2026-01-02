Pymes en alerta: Aumentaron un 150% los concursos de acreedores durante 2025

En ese sentido, es necesario hacer un seguimiento para ver cuántas se resuelven de manera favorable ya que la apertura de un concurso de acreedores no asegura un "final feliz".

Efecto dominó

Un informe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Santa Fe (APYME) advirtió que la apertura de importaciones viene provocando un fuerte impacto en las pequeñas y medianas industrias santafesinas.

A partir del documento, desde fines de 2023, más de 2.000 compañías del sector industrial de la Provincia habrían cerrado sus puertas, lo que se traduce en más de 12.000 empleos formales perdidos.

La apertura comercial, que permitió la entrada de bienes importados con mayor facilidad, es identificada por las pymes como una causa central del deterioro.

En concreto, las empresas afectadas pertenecen a sectores como línea blanca, calzado, maquinaria agrícola y materiales de construcción, donde el volumen de importaciones creció de forma exponencial en los últimos meses. El papel de estas industrias es clave para la estructura productiva regional y para el empleo registrado, por lo que la caída impacta de forma directa sobre la actividad económica local.

image Más de 2.000 pymes bajaron sus persianas por la caída del consumo.

A raíz de ello, las pymes de Santa Fe, por medio de APYME, reclaman al gobierno provincial y nacional que adopten medidas para equilibrar la competitividad de la producción local frente a las importaciones. Entre los pedidos figuran mayor estímulo a la producción, instrumentos de apoyo fiscal, regulaciones a las importaciones y fomento del consumo de bienes nacionales.

En ese sentido, el escrito advierte que "La recuperación solo será posible si se equilibra la política comercial con una mirada productiva que proteja tanto a las pymes como al empleo". De lo contrario, el riesgo es que el cierre de unidades productivas y la caída del empleo se conviertan en un fenómeno estructural de la industria santafesina.

