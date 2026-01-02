El Grupo Albanesi volvió a enviar una señal concreta al mercado al informar una nueva cancelación parcial de Obligaciones Negociables (ONs), esta vez concentrada en Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca (CTR). El hecho relevante, comunicado a la CNV el 30 de diciembre de 2025, confirma que el holding sigue priorizando la reducción del stock de deuda y el cumplimiento estricto del cronograma financiero, aun en un contexto de estrés de caja persistente.
PROCESO DE NORMALIZACIÓN
GEMSA y Central Térmica Roca: Pago parcial de estas ONs
El Grupo Albanesi volvió a informar una nueva cancelación parcial de ONs, esta vez concentrada en Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca (CTR).
La novedad no modifica el diagnóstico de fondo, pero sí actualiza la foto de corto plazo, en donde, el grupo paga, reduce capital en circulación y gana tiempo. La contracara es que la deuda sigue dominando la agenda y la holgura operativa continúa ausente.
Qué se canceló y por cuánto
Según el hecho relevante, Generación Mediterránea y Central Térmica Roca procederán a cancelar parcialmente ONs co-emitidas que permanecían en cartera como resultado de integraciones en especie realizadas en noviembre de 2024, en el marco del canje ejecutado ese mes.
Las cancelaciones alcanzan a cuatro clases de ONs, con el siguiente detalle:
-
ON Clase XXXV (vencimiento 28/08/2027):
Valor nominal previo US$52.379.003.
Cancelación por US$1.647.811.
Saldo remanente: US$50.731.192.
-
ON Clase XXXVI (vencimiento 28/08/2027):
Valor nominal previo US$65.120.032.
Cancelación por US$12.409.848.
Saldo remanente: US$52.710.184.
-
ON Clase XXXVII (vencimiento 28/08/2028):
Valor nominal previo US$71.337.585.
Cancelación por US$2.746.414.
Saldo remanente: US$68.591.171.
-
ON Clase XXXVIII (vencimiento 30/08/2027, ajustada por UVA):
Valor nominal previo 21.765.631 UVA.
Cancelación por 64.200 UVA.
Saldo remanente: 21.701.431 UVA.
El movimiento implica una reducción relevante del capital en circulación, especialmente en la Clase XXXVI, y refuerza la estrategia de achicar deuda sin recurrir a nueva financiación.
Cumplimiento estricto, sin margen
Desde el punto de vista formal, la lectura es positiva: no hay incumplimientos y el grupo continúa honrando intereses, amortizaciones y ahora cancelaciones parciales. En la City, sin embargo, la interpretación es más cauta. La secuencia de pagos y reducciones luce defensiva, orientada a preservar credibilidad y sostener la negociación, más que a marcar un cambio estructural.
La cancelación se realiza sobre tenencias propias en cartera, lo que evita una salida adicional de caja hacia terceros, pero confirma que cada peso disponible tiene destino financiero. No hay señales de expansión ni de recomposición holgada de capital de trabajo.
GEMSA sigue siendo el termómetro del grupo
Aunque Grupo Albanesi exhibe esfuerzos de ordenamiento desde distintas sociedades, el foco del riesgo permanece en GEMSA. Allí se concentran:
- El mayor volumen de deuda.
- La exposición regulatoria del negocio de generación.
- La combinación de ONs en dólares, dólar linked y UVA, que obliga a una ingeniería financiera permanente.
La coexistencia de estos instrumentos mantiene elevada la sensibilidad a inflación, tipo de cambio y reglas regulatorias. El estrés no desaparece: se administra.
La señal al mercado y lo que no cambia
La cancelación parcial aporta disciplina financiera y ayuda a reducir stock, un dato que el mercado valora. Pero no altera el núcleo del problema. La estructura sigue exigida, con generación de caja suficiente para cumplir, aunque insuficiente para generar aire.
La estrategia es clara: ganar tiempo, sostener expectativas y evitar un escenario más disruptivo. La incógnita sigue siendo la misma: cuándo aparecerán señales más contundentes de caja libre o acceso a financiamiento en condiciones normales.
El mensaje que deja el cierre de diciembre es consistente con lo visto en semanas previas. Albanesi cumple, reduce deuda cuando puede y mantiene el frente operativo en funcionamiento. Pero camina por una cornisa. Mientras la deuda continúe siendo el eje absoluto de la estrategia, cada hecho relevante será leído como una batalla ganada, no como el final de la guerra.
La evolución de los precios en el mercado secundario y la respuesta de los acreedores al esquema de reordenamiento terminarán de definir si estas cancelaciones parciales logran estabilizar expectativas o si confirman que el holding sigue atrapado en una lógica de supervivencia financiera, donde cumplir es condición necesaria, pero nunca suficiente.
