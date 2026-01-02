GEMSA y Central Térmica Roca: Pago parcial de estas ONs

Cumplimiento estricto, sin margen

Desde el punto de vista formal, la lectura es positiva: no hay incumplimientos y el grupo continúa honrando intereses, amortizaciones y ahora cancelaciones parciales. En la City, sin embargo, la interpretación es más cauta. La secuencia de pagos y reducciones luce defensiva, orientada a preservar credibilidad y sostener la negociación, más que a marcar un cambio estructural.

La cancelación se realiza sobre tenencias propias en cartera, lo que evita una salida adicional de caja hacia terceros, pero confirma que cada peso disponible tiene destino financiero. No hay señales de expansión ni de recomposición holgada de capital de trabajo.

GEMSA sigue siendo el termómetro del grupo

Aunque Grupo Albanesi exhibe esfuerzos de ordenamiento desde distintas sociedades, el foco del riesgo permanece en GEMSA. Allí se concentran:

El mayor volumen de deuda .

. La exposición regulatoria del negocio de generación.

del negocio de generación. La combinación de ONs en dólares, dólar linked y UVA, que obliga a una ingeniería financiera permanente.

La coexistencia de estos instrumentos mantiene elevada la sensibilidad a inflación, tipo de cambio y reglas regulatorias. El estrés no desaparece: se administra.

La señal al mercado y lo que no cambia

La cancelación parcial aporta disciplina financiera y ayuda a reducir stock, un dato que el mercado valora. Pero no altera el núcleo del problema. La estructura sigue exigida, con generación de caja suficiente para cumplir, aunque insuficiente para generar aire.

La estrategia es clara: ganar tiempo, sostener expectativas y evitar un escenario más disruptivo. La incógnita sigue siendo la misma: cuándo aparecerán señales más contundentes de caja libre o acceso a financiamiento en condiciones normales.

El mensaje que deja el cierre de diciembre es consistente con lo visto en semanas previas. Albanesi cumple, reduce deuda cuando puede y mantiene el frente operativo en funcionamiento. Pero camina por una cornisa. Mientras la deuda continúe siendo el eje absoluto de la estrategia, cada hecho relevante será leído como una batalla ganada, no como el final de la guerra.

La evolución de los precios en el mercado secundario y la respuesta de los acreedores al esquema de reordenamiento terminarán de definir si estas cancelaciones parciales logran estabilizar expectativas o si confirman que el holding sigue atrapado en una lógica de supervivencia financiera, donde cumplir es condición necesaria, pero nunca suficiente.

GMSA-CTR - Hecho relevante cancelacion Parcial ONs.

