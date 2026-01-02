Cortes masivos de luz; nostalgia por los viejos trenes argentinos; el borracho récord

En ese contexto, la venta de generadores para comercios y hogares de alto poder adquisitivo alcanzó niveles récord. En ese contexto, la venta de generadores para comercios y hogares de alto poder adquisitivo alcanzó niveles récord.

3-El borracho récord pasó por la Patagonia

Un conductor en Chubut superó ampliamente los máximos registros del alcoholímetro durante un control vial.

El test lo dejó directamente “fuera de rango”, con más de 3 gramos de alcohol en sangre.

Como consecuencia, le secuestraron el vehículo y le retiraron la licencia de conducir.

4-Tabla de países endeudados con el FMI

Argentina aparece otra vez como el más comprometido.

Tras el nuevo salvataje a Buenos Aires en 2024, los números de la deuda se dispararon de manera significativa.

Tras el nuevo salvataje a Buenos Aires en 2024, los números de la deuda se dispararon de manera significativa.

En el organismo multilateral aspiran a que Milei al menos pague los intereses ya que el capital adeudado representa cerca del 10% del total de la deuda nacional.