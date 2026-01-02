Cortes masivos de luz; nostalgia por los viejos trenes argentinos; el borracho récord

1-Trenes de los 70 a Tucumán, Mendoza y Mar del Plata
Argentina fue desarmando su red ferroviaria a lo largo de medio siglo, perdiendo uno de los pilares históricos de su sistema de transporte.
Argenzuela: cortes masivos de luz en Buenos Aires, como en Caracas; nostalgia por los trenes argentinos de los 70; el borracho récord vive en la Patagonia.
Primero fueron los militares, luego el fracaso de Raúl Alfonsín y finalmente Carlos Menem le dio el golpe de gracia al ferrocarril nacional.
Mientras tanto, en gran parte de Latinoamérica se volvió a apostar por locomotoras y vagones modernos, con mayor velocidad, confort y eficiencia.
Ante la primera ola de calor, colapsaron instalaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires y cientos de miles de usuarios quedaron sin energía eléctrica.
El Gobierno nacional admite que los cortes podrían repetirse durante todo el verano, ya que la capacidad del sistema se ve desbordada tras varios días de altas temperaturas.
Un conductor en Chubut superó ampliamente los máximos registros del alcoholímetro durante un control vial.
El test lo dejó directamente “fuera de rango”, con más de 3 gramos de alcohol en sangre.
Como consecuencia, le secuestraron el vehículo y le retiraron la licencia de conducir.
Argentina aparece otra vez como el más comprometido.
Tras el nuevo salvataje a Buenos Aires en 2024, los números de la deuda se dispararon de manera significativa.