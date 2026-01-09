Auriculares con IA: permite escuchar muchas voces y suprimir ruidos molestos

El funcionamiento técnico se basa en la observación de que, durante una conversación, las personas siguen un ritmo de turnos de palabra que puede predecirse y rastrearse solo a partir del audio. El sistema se activa cuando el usuario comienza a hablar; en ese momento, el primer modelo determina quién habló y cuándo, buscando una baja superposición entre los participantes.

AURICULARESCONIAPERMITEESCUCHARMUCHASVOCESYSUPRIMIRRUIDOSMOLESTOSFOTO3 Los auriculares con Inteligencia Artificial (IA) fueron desarrollados por la Universidad de Washington permiten escuchar muchas voces y suprimir ruidos molestos.

Posteriormente, el segundo modelo limpia la señal y devuelve en tiempo real el audio aislado al usuario. Esta aproximación contrasta con métodos anteriores, que dependían de la selección manual de interlocutores o incluso del uso de electrodos implantados en el cerebro para rastrear la atención.

El equipo de investigación y desarrollo presentó esta tecnología en un congreso reciente (“Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing”), celebrado en la ciudad china de Suzhou, China. Su presentación se tituló “Proactive Hearing Assistants that Isolate Egocentric Conversations”.

