Rumbo a Washington: Luis Caputo y una misión con el FMI

Por otro lado, el FMI publicará nuevas perspectivas globales para la economía, incluyendo un apartado sobre la situación en Argentina, con una expectativa de recesión del 2,8% y una inflación promedio del 250% en 2024.

El FMI y las Reuniones de Primavera

Las Reuniones de Primavera de las Juntas de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial (GBM) reúnen a autoridades de bancos centrales, ministros de Finanzas y de Desarrollo, ejecutivos del sector privado, representantes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de círculos académicos. En ellas, se debate temas de relevancia mundial, como las perspectivas económicas globales, el fin de la pobreza, el desarrollo económico y la eficacia de la ayuda.

Estas reuniones también incluyen seminarios, sesiones informativas regionales, conferencias de prensa y otros eventos centrados en la economía global, el desarrollo internacional y el sistema financiero mundial. Los eventos de las Reuniones de Primavera de este año se llevarán a cabo del 18 al 24 de abril de 2022. Estas reuniones también incluyen seminarios, sesiones informativas regionales, conferencias de prensa y otros eventos centrados en la economía global, el desarrollo internacional y el sistema financiero mundial. Los eventos de las Reuniones de Primavera de este año se llevarán a cabo del 18 al 24 de abril de 2022.

El calendario de Argentina con el Fondo

En las próximas semanas se espera que tenga lugar la octava revisión trimestral técnica del programa con el FMI, la segunda desde el cambio de Gobierno. En esta revisión se evaluará si el país cumplió con las metas establecidas para finales de marzo. La última revisión, aprobada por el directorio a fines de enero, que debía verificar si se habían cumplido los objetivos de finales de septiembre, reveló que las dos principales metas, la acumulación de reservas y el déficit primario, no se cumplieron "por amplio margen".

El martes próximo se espera un desembolso al FMI de alrededor de US$ 1.288 millones, mientras que el martes 16 se esperan otros US$ 645 millones (equivalentes a 487,5 millones de DEG). Además, hacia fin de mes se espera otro desembolso de menor cuantía. El martes próximo se espera un desembolso al FMI de alrededor de US$ 1.288 millones, mientras que el martes 16 se esperan otros US$ 645 millones (equivalentes a 487,5 millones de DEG). Además, hacia fin de mes se espera otro desembolso de menor cuantía.

La octava revisión probablemente se lleve a cabo hacia mediados de mayo, según el último calendario acordado. Se espera que los desembolsos resultantes de esta revisión sean significativamente menores que en evaluaciones anteriores, sumando aproximadamente US$ 792 millones, otros US$ 528 millones en la novena revisión de agosto y US$ 412 millones en noviembre.

El Gobierno confía en poder demostrar que ha cumplido con las primeras metas trimestrales con holgura. En cuanto a la acumulación de reservas netas en el Banco Central, estimaciones privadas sugieren que podría haber un excedente de alrededor de US$ 2.200 millones por encima del nivel exigido, lo que equivale a US$ 6.000 millones más que lo que tenían las arcas del BCRA el 10 de diciembre.

Además, se cree que en marzo se mantuvo la tendencia de ajuste del gasto público y de superávit primario. Además, se cree que en marzo se mantuvo la tendencia de ajuste del gasto público y de superávit primario.

Más contenido en Urgente24

Estas termas están en Argentina y casi nadie las conoce

Un hotel paradisíaco ubicado dentro de las Cataratas del Iguazú

Una bodega para visitar en Mendoza entre las mejores del mundo

Aerolínea lanzó pasajes a Mendoza por menos de $25.000

El hermoso pueblo de San Luis considerado el mejor del mundo