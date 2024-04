La "paradoja" del ajuste, la teoría del "resorte" y la lección de Perón a Milei

Embed

Fraga aseguró que el 45-55% que apoya a Milei "apuesta a la esperanza", que diferenció de la "expectativa", por considerarlo "un término más racional". "La esperanza tiene una cuota importante de subjetividad", remarcó.

La "paciencia", en cambio, se la adjudica al otro sector, e insistió en la duda respecto de "hasta cuándo mantiene la esperanza uno y hasta cuándo el otro mantiene la paciencia".

En ese sentido agregó: "Muchas veces lo más difícil en política son los tiempos, lo que va a suceder. No lo sé, pero tengo la impresión de que es el 2do semestre. No va a pasar mucho tiempo".

En el lapso que queda, consideró que Milei "tiene tiene que dar respuesta, que es el control de la inflación". "Para la gente el problema no es liberalismo o no liberalismo económico, sino el control de la inflación. Puede decir "está bajando", pero desde niveles muy altos. Cuánto tiempo tolera la gente 2 dígitos inflación, esto lo veremos", dijo.

"El conflicto social funciona por actividad del resorte: acumula, acumula y en algún momento salta, como el resorte. A veces es difícil identificar el desencadenante de ese salto", agregó.

Rosendo Fraga, titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría. Rosendo Fraga, analista y consultor político.

Por otro lado, en cuanto a la estrategia, Fraga dijo que el Presidente "está trabajando con una idea política que lleva muchos siglos y es saber elegir enemigos".

"Perón decía que es más importante elegir el enemigo que el amigo. Es decir, es más importante con quién me peleo que con quién me alío", dijo.

"Para este momento histórico, Milei supo elegir el enemigo que está funcionando, que es la casta política, y del otro lado, no hay capacidad de respuesta", dijo.

Al constrastar oficialismo con la oposición, Fraga marcó que "el sector de Milei tienen un líder que es el Presidente", pero que "del otro lado no hay líder equivalente y hay una sensación de derrota que no logra revertir". Señaló que la oposición adopta una táctica histórica, que es "esperar el momento y no precipitarse". "El punto es que no está moviendo la agenda", evaluó.

