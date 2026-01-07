En la década del 60, los dibujos animados mostraban a robots que convivían con los humanos en la vida cotidiana. Esta novedad que resultaba ser una utopía, ya es realidad. Hoy, Google DeepMind y Boston Dynamics se unieron con Gemini para controlar a los robots humanoides para interactuar con humanos para trabajar en fábricas.
¿Adiós a los empleados de automotrices?: Gemini controlará a robots humanoides para trabajar en fábricas
Google DeepMind y Boston Dynamics se unieron con Gemini para controlar a los robots humanoides para interactuar con humanos en las fábricas de automóviles.
Lo cierto es que estas dos empresas se unieron para brindar a sus robots humanoides la inteligencia necesaria para navegar en entornos desconocidos e identificar y manipular objetos, precisamente el tipo de capacidades necesarias para realizar trabajo manual.
La aparición de los robots humanoides Atlas y el perro robot Spot
La colaboración, anunciada en el CES de Las Vegas, verá el modelo Gemini Robotics de Google implementado en varios robots de Boston Dynamics, incluido un humanoide llamado Atlas y un perro robot llamado Spot.
Las empresas planean probar robots Atlas con tecnología Gemini en fábricas de automóviles de Hyundai, empresa matriz de Boston Dynamics, en los próximos meses. Esta iniciativa es un primer vistazo a un futuro donde los humanoides podrán dominar rápidamente una amplia gama de tareas.
¿Cuáles son las otras funciones del robot humanoide Atlas?
Atlas ya puede bailar y realizar acrobacias, pero, al igual que otros humanoides, carece de la inteligencia necesaria para comprender su entorno, tomar decisiones complejas y manipular objetos desconocidos con las manos. Esto podría empezar a cambiar con la incorporación de un modelo de IA avanzado como Gemini, aunque no está claro cómo los robots igualarán la adaptabilidad y la sutileza de la destreza manual humana.
“El verdadero valor de ahora en adelante es que nuestros robots sean conscientes del contexto de su entorno y puedan usar sus manos para manipular cualquier objeto”, declaró Robert Playter, director ejecutivo de Boston Dynamics, a WIRED antes del anuncio de hoy. “Y creemos que los entornos de fabricación, como las fábricas de Hyundai, son el lugar perfecto para implementar esto hoy”.
Una carrera global por el robot humanoide perfecto
Google no está sola en esta carrera. En Estados Unidos, empresas como Tesla, Figure AI o Agility Robotics llevan tiempo desarrollando humanoides. En China, la competencia es todavía más intensa, con cientos de compañías trabajando en sistemas similares. La diferencia es el enfoque: mientras otros fabrican robots completos, Google quiere que Gemini sea para la robótica lo que Android fue para los móviles.
El CEO de DeepMind, Demis Hassabis, lo ha dejado más que claro: la idea no es crear “el robot de Google”, sino una inteligencia que pueda usarse en máquinas de distintos fabricantes. Cuantos más robots usen Gemini, más datos recogerá el modelo y mejor entenderá el mundo que nos rodea.
Potencial… y “posibles” riesgos
Que una IA tome decisiones sobre sistemas físicos no es trivial. Un error en una recomendación de texto es molesto; un error en un robot industrial puede ser muy peligroso. Por eso, desde Google aseguran que Gemini contará con capas adicionales de razonamiento y control para anticipar comportamientos inseguros.
