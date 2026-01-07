¿Adiós a los empleados de automotrices?: Gemini controlará a robots humanoides para trabajar en fábricas

“El verdadero valor de ahora en adelante es que nuestros robots sean conscientes del contexto de su entorno y puedan usar sus manos para manipular cualquier objeto”, declaró Robert Playter, director ejecutivo de Boston Dynamics, a WIRED antes del anuncio de hoy. “Y creemos que los entornos de fabricación, como las fábricas de Hyundai, son el lugar perfecto para implementar esto hoy”.

ADIOSALOSEMPLEADOSAUTOMOTRICESGEMINICONTROLARAAROBOTSHUMANOIDESPARATRABAJARENFABRICASFOTO3 Google DeepMind y Boston Dynamics se unieron con Gemini para controlar a los robots humanoides para interactuar con humanos en las fábricas de automóviles.

Una carrera global por el robot humanoide perfecto

Google no está sola en esta carrera. En Estados Unidos, empresas como Tesla, Figure AI o Agility Robotics llevan tiempo desarrollando humanoides. En China, la competencia es todavía más intensa, con cientos de compañías trabajando en sistemas similares. La diferencia es el enfoque: mientras otros fabrican robots completos, Google quiere que Gemini sea para la robótica lo que Android fue para los móviles.

El CEO de DeepMind, Demis Hassabis, lo ha dejado más que claro: la idea no es crear “el robot de Google”, sino una inteligencia que pueda usarse en máquinas de distintos fabricantes. Cuantos más robots usen Gemini, más datos recogerá el modelo y mejor entenderá el mundo que nos rodea.

Potencial… y “posibles” riesgos

Que una IA tome decisiones sobre sistemas físicos no es trivial. Un error en una recomendación de texto es molesto; un error en un robot industrial puede ser muy peligroso. Por eso, desde Google aseguran que Gemini contará con capas adicionales de razonamiento y control para anticipar comportamientos inseguros.

