Lanzan planes con tasa 0% para comprar autos y crédito blando que reavivan la fiebre por los 0KM

¿Qué planes con tasa 0% ofrecen las automotrices para comprar un auto?

Dentro del grupo Stellantis, Fiat lanzó planes con tasa 0% para toda su gama por hasta 24 meses y montos que llegan a los $20 millones. En el caso de la pick-up Titano, el crédito escala hasta $40 millones, combinando plazo y sistema UVA.

Peugeot y Citroën también salieron fuerte con tasas express al 0% en hasta 36 meses y líneas específicas para modelos clave como 208, 2008 y Aircross. Jeep y RAM no se quedaron atrás porque estos ofrecen financiación sin interés para toda la gama, con opciones especiales para pick-ups.

DS, la marca premium del grupo, sumó crédito a tasa 0% para toda su línea y un esquema especial para el DS7, apuntando a un público que busca confort pero también previsibilidad financiera.

Renault y Ford: ¿Cómo juegan sus planes de auto y crédito en enero?

Renault fue la sorpresa del mes. Además de bajar precios en varios modelos, reforzó su propuesta financiera con planes a tasa 0% para Arkana, Kardian, Kwid, Logan, Duster y Kangoo, entre otros. Los montos financiables van desde $12 millones hasta $25 millones, con plazos que llegan a 24 meses.

El impacto de las elecciones en el mercado automotor argentino: Qué pasa con los autos 0KM

Ford, por su parte, puso el foco en sus modelos más demandados. Ranger se puede financiar con crédito UVA o con tasa fija 0%, mientras que Territory, Maverick y Everest también tienen opciones sin interés. En todos los casos, el objetivo es bajar la barrera de entrada y sostener el ritmo de ventas.

¿Qué marcas apuestan fuerte al crédito para vender autos en 2026?

Honda renovó sus acuerdos bancarios y ofrece planes con tasa 0% para toda su gama, aunque con plazos más cortos. General Motors mantuvo sus promociones sobre Onix, Tracker, Spin y S10, y sumó al nuevo Captiva PHEV con financiación sin interés.

La gran novedad fue Toyota. Históricamente reacia a subsidiar tasa, decidió abrir un cupo limitado de Hilux con crédito al 0% en 12 meses. Pocas unidades, pero un mensaje fuerte al mercado.

