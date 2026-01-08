Lanzan planes con tasa 0% para comprar autos y crédito blando que reavivan la fiebre por los 0KM

El mercado automotor arrancó enero con una postal que no se veía desde hace tiempo, concesionarias con movimiento, consultas que vuelven a sonar seguido y una lista de planes, tasas y opciones de crédito. Con aumentos de precios mínimos y financiamiento agresivo, las automotrices juegan fuerte para empujar las ventas de autos 0KM en el arranque del año.
El sector proyecta un piso de 70.000 patentamientos durante enero y, si el viento acompaña, algunos se animan a hablar de 80.000 unidades.
¿Por qué los autos vuelven a moverse con planes y crédito en enero?
Enero siempre fue un mes especial para la venta de autos. Al empuje estacional se suma un factor importante, muchos compradores postergan la operación de diciembre para patentar en enero y tener un modelo “un año más nuevo”. Esa espera suele representar hasta un 30% extra de ventas.
Este año, además, las marcas acompañaron con políticas comerciales más agresivas. En promedio, los precios subieron apenas un 1% respecto de diciembre y algunas automotrices incluso ajustaron a la baja. Con ese escenario, los planes de financiación y la tasa se transformaron en la verdadera estrella del verano.
Auto 0 km: ¿Cómo influyen la tasa 0% y el crédito en la decisión de compra?
Si en otros momentos el crédito sin interés duraba 12 meses, ahora aparecen opciones de 18, 24 y hasta 36 cuotas. En algunos casos, incluso con sistemas UVA que permiten financiar montos más altos, aunque con actualización.
¿Qué planes con tasa 0% ofrecen las automotrices para comprar un auto?
Dentro del grupo Stellantis, Fiat lanzó planes con tasa 0% para toda su gama por hasta 24 meses y montos que llegan a los $20 millones. En el caso de la pick-up Titano, el crédito escala hasta $40 millones, combinando plazo y sistema UVA.
Peugeot y Citroën también salieron fuerte con tasas express al 0% en hasta 36 meses y líneas específicas para modelos clave como 208, 2008 y Aircross. Jeep y RAM no se quedaron atrás porque estos ofrecen financiación sin interés para toda la gama, con opciones especiales para pick-ups.
DS, la marca premium del grupo, sumó crédito a tasa 0% para toda su línea y un esquema especial para el DS7, apuntando a un público que busca confort pero también previsibilidad financiera.
Renault y Ford: ¿Cómo juegan sus planes de auto y crédito en enero?
Renault fue la sorpresa del mes. Además de bajar precios en varios modelos, reforzó su propuesta financiera con planes a tasa 0% para Arkana, Kardian, Kwid, Logan, Duster y Kangoo, entre otros. Los montos financiables van desde $12 millones hasta $25 millones, con plazos que llegan a 24 meses.
Ford, por su parte, puso el foco en sus modelos más demandados. Ranger se puede financiar con crédito UVA o con tasa fija 0%, mientras que Territory, Maverick y Everest también tienen opciones sin interés. En todos los casos, el objetivo es bajar la barrera de entrada y sostener el ritmo de ventas.
¿Qué marcas apuestan fuerte al crédito para vender autos en 2026?
Honda renovó sus acuerdos bancarios y ofrece planes con tasa 0% para toda su gama, aunque con plazos más cortos. General Motors mantuvo sus promociones sobre Onix, Tracker, Spin y S10, y sumó al nuevo Captiva PHEV con financiación sin interés.
La gran novedad fue Toyota. Históricamente reacia a subsidiar tasa, decidió abrir un cupo limitado de Hilux con crédito al 0% en 12 meses. Pocas unidades, pero un mensaje fuerte al mercado.
Más noticias en Urgente24
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
Jorge Rial se le plantó a Eduardo Feinmann por Venezuela y dejó una verdad incómoda
La Purga: Delcy Rodríguez despidió al 'cazaopositores' general Marcano Tábata