Las automotrices argentinas agrupadas en la Asociación de Fábricas de Automotores lanzaron una nueva advertencia sobre la presión fiscal a las exportaciones. Tras el cierre del balance del 2025, donde se reveló que la industria sufrió una caída en los envíos al exterior cercana al 11%, se reavivó el debate por la competitividad de la cadena de valor local.
Así no va: Automotrices advierten que es "imprescindible reducir impuestos"
Las automotrices cerraron el 2025 con un sabor agridulce. Más ventas pero menos producción, un combo letal para el empleo.
En ese sentido, los informes finales del 2025 dieron cuenta de un mercado exportador en contracción con 280.589 unidades enviadas al exterior sobre un total de 490.876 vehículos producidos. Esa cifra contrastó directamente con el cierre del mercado local, que culminó con ventas por 612.000 unidades, aunque más de la mitad de ellas sobre coches importados.
Ese crecimiento no se tradujo en más trabajo en las fábricas argentinas por varios motivos. El principal es el perfil exportador que las empresas radicadas a nivel local mantienen, con proyecciones de colocar gran parte del producido en mercados extranjeros.
Si bien los reclamos estuvieron presentes durante todo el 2025 y señalaron varios puntos débiles como el frente cambiario o la permanencia del cepo a las empresas, el reclamo final se basó en la cantidad de tributos que enfrentan los vehículos destinados a la exportación. Respecto a ello, el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, apuntó a ese motivo como el factor central de las dificultades actuales.
Automotrices exportadoras
Además, ADEFA adjudicó el desplome en la producción a un periodo de transición que varias de las fábricas del país encararon en 2025. Con la culminación de numerosos proyectos por la presión externa de la ola “electrificadora”, muchas empresas decidieron reorientar sus modelos de negocio en el país planificando operaciones más reducidas y específicas, como es el caso de las pick ups.
En el acumulado del 2025, se fabricaron 490.876 vehículos, cifra que se ubicó 3,1% por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (506.571 unidades), aseguraron desde ADEFA.
Con una capacidad instalada superior a la demanda del mercado local, y una oferta ampliada por los volúmenes de importaciones crecientes, la ventana exportadora ganó aún más relevancia para las automotrices radicadas en el país. Algo que será crucial de cara al 2026, donde se podría repetir la dinámica de crecimiento del mercado interno, que tendría proyecciones estimadas en 700.000 unidades vendidas.
Lo comercial bien, lo productivo mal
