Así no va: Automotrices advierten que es "imprescindible reducir impuestos"

Además, ADEFA adjudicó el desplome en la producción a un periodo de transición que varias de las fábricas del país encararon en 2025. Con la culminación de numerosos proyectos por la presión externa de la ola “electrificadora”, muchas empresas decidieron reorientar sus modelos de negocio en el país planificando operaciones más reducidas y específicas, como es el caso de las pick ups.

En el acumulado del 2025, se fabricaron 490.876 vehículos, cifra que se ubicó 3,1% por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (506.571 unidades), aseguraron desde ADEFA.

Con una capacidad instalada superior a la demanda del mercado local, y una oferta ampliada por los volúmenes de importaciones crecientes, la ventana exportadora ganó aún más relevancia para las automotrices radicadas en el país. Algo que será crucial de cara al 2026, donde se podría repetir la dinámica de crecimiento del mercado interno, que tendría proyecciones estimadas en 700.000 unidades vendidas.

Fiat Titano P.jpg

Lo comercial bien, lo productivo mal

La industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas.Hoy, lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable. La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento, aseguraron desde ADEFA. La industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas.Hoy, lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable. La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento, aseguraron desde ADEFA.

