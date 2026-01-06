Chau VTV: los autos que no tendrán que hacer la revisión en enero

En 2026 el valor para realizar la VTV en Ciudad de Buenos Aires es de $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos. Hay ciertos grupos que no deberán abonar la revisión si están radicados en CABA: jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio o bien tengan un vehículo que no exceda el valor indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos. Las personas con discapacidad y discapacitados no titulares del vehículo también integran este beneficio.

