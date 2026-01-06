urgente24
ACTUALIDAD VTV > autos > Gobierno

DECISIÓN

Chau VTV: los autos que no tendrán que hacer la revisión en enero

El Gobierno determinó que un listado de autos no deberán realizar la revisión de la VTV durante el primer mes del año 2026.

06 de enero de 2026 - 12:32
Los autos que quedan fuera de la revisión de la VTV.

Los autos que quedan fuera de la revisión de la VTV.

El primer mes del año ya está en curso y el Gobierno tomó una decisión que beneficia a muchos conductores. Varios autos y otros vehículos estarán exentos de realizar la revisión de la VTV en enero. Te contamos el paso a paso.

Una vez que un auto sale del concesionario y pasa cierto tiempo se debe realizar la Verificación Técnica Vehicular anualmente. Sin embargo, el Gobierno porteño tomó una decisión para el primer mes del año en cuanto a esta revisión que es crucial para los vehículos.

image
Qu&eacute; autos est&aacute;n exentos de hacer la VTV en enero.

Qué autos están exentos de hacer la VTV en enero.

Adiós a la VTV: estos autos no deberán realizar la revisión

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya determinó cuáles son los autos que estarán libres de realizar la revisión de la VTV durante enero. La misma proporciona seguridad a los conductores ya que se realiza un análisis del funcionamiento total del auto para que pueda funcionar correctamente.

Seguir leyendo

Los vehículos cero kilómetro que no hayan cumplido los 4 años de patentamiento o bien que tengan menos de 64.000 kilómetros recorridos van a estar exentos de realizar la VTV en Capital Federal. Lo mismo ocurre con las motos cero kilómetro.

Aquellos autos y motos que tengan antigüedad de entre 4 y 7 años, con menos de 84.000 kilómetros, tendrán que realizar la VTV cada dos años. Es decir que si en 2025 hicieron la revisión no tocará hasta 2028. A partir de los 7 años o cuando excedan los 84.000 km la frecuencia será cada año.

En 2026 el valor para realizar la VTV en Ciudad de Buenos Aires es de $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos. Hay ciertos grupos que no deberán abonar la revisión si están radicados en CABA: jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio o bien tengan un vehículo que no exceda el valor indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos. Las personas con discapacidad y discapacitados no titulares del vehículo también integran este beneficio.

-----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Incendios: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz combaten las llamas y hay evacuaciones

Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes

Más playas vacías en "la feliz"; Patricia Janiot ve continuidad del chavismo; 80 muertos en Caracas

Importante marca de ropa liquida todo a precios de outlet y causa furor

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES