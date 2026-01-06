DECISIÓN
Chau VTV: los autos que no tendrán que hacer la revisión en enero
El Gobierno determinó que un listado de autos no deberán realizar la revisión de la VTV durante el primer mes del año 2026.
Una vez que un auto sale del concesionario y pasa cierto tiempo se debe realizar la Verificación Técnica Vehicular anualmente. Sin embargo, el Gobierno porteño tomó una decisión para el primer mes del año en cuanto a esta revisión que es crucial para los vehículos.
Adiós a la VTV: estos autos no deberán realizar la revisión
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya determinó cuáles son los autos que estarán libres de realizar la revisión de la VTV durante enero. La misma proporciona seguridad a los conductores ya que se realiza un análisis del funcionamiento total del auto para que pueda funcionar correctamente.
Los vehículos cero kilómetro que no hayan cumplido los 4 años de patentamiento o bien que tengan menos de 64.000 kilómetros recorridos van a estar exentos de realizar la VTV en Capital Federal. Lo mismo ocurre con las motos cero kilómetro.
Aquellos autos y motos que tengan antigüedad de entre 4 y 7 años, con menos de 84.000 kilómetros, tendrán que realizar la VTV cada dos años. Es decir que si en 2025 hicieron la revisión no tocará hasta 2028. A partir de los 7 años o cuando excedan los 84.000 km la frecuencia será cada año.
En 2026 el valor para realizar la VTV en Ciudad de Buenos Aires es de $63.453,61 para autos y $23.858,78 para motos. Hay ciertos grupos que no deberán abonar la revisión si están radicados en CABA: jubilados, pensionados o mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio o bien tengan un vehículo que no exceda el valor indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos. Las personas con discapacidad y discapacitados no titulares del vehículo también integran este beneficio.
