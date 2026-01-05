Más playas vacías en "la feliz"; Patricia Janiot ve continuidad del chavismo; 80 muertos en Caracas

Janiot se preguntó por qué Donald Trump destrató a María Corina Machado y por qué dejó la transición en manos del chavismo, una definición que generó impacto y debate. Janiot se preguntó por qué Donald Trump destrató a María Corina Machado y por qué dejó la transición en manos del chavismo, una definición que generó impacto y debate.

Embed - Patricia Janiot y las dudas que incomodan sobre Venezuela

3-The New York Times denuncia 80 muertes en Caracas

Altas fuentes venezolanas informaron al conocido periódico de la Gran Manzana que al menos 80 efectivos militares y personal civil murieron durante los bombardeos ocurridos en la mañana del sábado 3 de enero.

Entre las víctimas habría soldados pertenecientes a unidades de la guardia personal de Nicolás Maduro, con presencia de efectivos cubanos, además de civiles considerados daños colaterales.

Debido al horario de la intervención, en plena madrugada, muchos de los fallecidos se encontraban descansando y no lograron escapar a tiempo.