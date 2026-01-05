Más playas vacías en "la feliz"; Patricia Janiot ve continuidad del chavismo; 80 muertos en Caracas

1-Mar del Plata sigue siendo tendencia por playas vacías
El supuesto “éxito” de la temporada veraniega choca con las imágenes que registran los propios bañistas en las playas de la "perla del Atlántico".
Se multiplican los videos donde se ven playas vacías en Mar del Plata; Patricia Janiot, ex CNN, ve continuidad chavista en Venezuela; 80 muertos en Caracas
En los videos se observa que las condiciones climáticas son ideales, pero las carpas, reposeras y sombrillas permanecen desiertas.
En una segunda toma, a varios kilómetros, pero siempre dentro de “La Feliz”, se repite el mismo escenario: día soleado y balnearios completamente vacíos.
La periodista colombiana fue durante un cuarto de siglo la cara de CNN en Español y una de las voces más reconocidas del periodismo regional.
La comunicadora , ex reina de la belleza y modelo, planteó fuertes interrogantes sobre el futuro político de Venezuela.
Altas fuentes venezolanas informaron al conocido periódico de la Gran Manzana que al menos 80 efectivos militares y personal civil murieron durante los bombardeos ocurridos en la mañana del sábado 3 de enero.
Entre las víctimas habría soldados pertenecientes a unidades de la guardia personal de Nicolás Maduro, con presencia de efectivos cubanos, además de civiles considerados daños colaterales.
Debido al horario de la intervención, en plena madrugada, muchos de los fallecidos se encontraban descansando y no lograron escapar a tiempo.