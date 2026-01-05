urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 5/1

Más playas vacías en "la feliz"; Patricia Janiot ve continuidad del chavismo; 80 muertos en Caracas

Se multiplican los videos donde se ven playas vacías en Mar del Plata; Patricia Janiot, ex CNN, ve continuidad chavista en Venezuela; 80 muertos en Caracas

05 de enero de 2026 - 19:24
Ataque de USA a Venezuela

1-Mar del Plata sigue siendo tendencia por playas vacías

El supuesto “éxito” de la temporada veraniega choca con las imágenes que registran los propios bañistas en las playas de la "perla del Atlántico".

En los videos se observa que las condiciones climáticas son ideales, pero las carpas, reposeras y sombrillas permanecen desiertas.

En una segunda toma, a varios kilómetros, pero siempre dentro de “La Feliz”, se repite el mismo escenario: día soleado y balnearios completamente vacíos.

Embed - Verano vacío: las imágenes que contradicen el relato oficial

2-Patricia Janiot ve continuidad del chavismo en Venezuela

La periodista colombiana fue durante un cuarto de siglo la cara de CNN en Español y una de las voces más reconocidas del periodismo regional.

La comunicadora , ex reina de la belleza y modelo, planteó fuertes interrogantes sobre el futuro político de Venezuela.

Janiot se preguntó por qué Donald Trump destrató a María Corina Machado y por qué dejó la transición en manos del chavismo, una definición que generó impacto y debate.

Embed - Patricia Janiot y las dudas que incomodan sobre Venezuela

3-The New York Times denuncia 80 muertes en Caracas

Altas fuentes venezolanas informaron al conocido periódico de la Gran Manzana que al menos 80 efectivos militares y personal civil murieron durante los bombardeos ocurridos en la mañana del sábado 3 de enero.

Entre las víctimas habría soldados pertenecientes a unidades de la guardia personal de Nicolás Maduro, con presencia de efectivos cubanos, además de civiles considerados daños colaterales.

Debido al horario de la intervención, en plena madrugada, muchos de los fallecidos se encontraban descansando y no lograron escapar a tiempo.

Embed - Bombardeos en Caracas: denuncian decenas de muertos

