06/01/2026: El Día de la Venganza de Donald Trump

Trump 2.0 ha sido la expresión de esa lección.

Y quienes se amotinaron en nombre de Trump aprendieron una lección similar. A pocas horas de asumir el cargo, Trump indultó en masa a las 1.500 personas que irrumpieron en el Capitolio en su nombre, incluyendo a cientos que agredieron a la policía.

Los jueces federales que presidieron sus casos temían en aquel momento que los perpetradores más atroces interpretaran el indulto como un respaldo a su violencia.

Pero, quizás aún más grave, advirtieron que un fin abrupto de los procesos del 06/01/2021 impediría que la nación abordara un aspecto aún más preocupante del ataque: cómo cientos de ciudadanos que antes cumplían la ley —muchos dPe los cuales sirvieron a su país y superaron adversidades personales— fueron engañados con una mentira sobre las elecciones de 2020 e incitados a unirse a la turba.

Estas 2 lecciones sugieren que el 06/01 sigue siendo crucial para comprender la 2da. Presidencia de Trump, tanto como ayudó a definir la 1ra. El espíritu del 2do. mandato de Trump se forjó en los últimos días del 1ro.

Una Presidencia sin límites

Tal como lo hizo hace cinco años, Trump está apuntando quirúrgicamente al espacio entre las líneas de la Constitución, poniendo a prueba o superando límites que sus predecesores no se atrevieron a abordar

En rápida sucesión,

Trump invocó poderes de emergencia para imponer aranceles sin precedentes;

desafió el poder del Congreso sobre el dinero al recortar miles de millones de dólares de los programas de ayuda exterior;

desplegó la Guardia Nacional en ciudades y estados contra la voluntad de sus líderes;

utilizó autoridades de tiempos de guerra para deportar a cientos de personas sin el debido proceso; y

ordenó ataques letales contra barcos que, según él, transportaban drogas a Estados Unidos.

Cada maniobra, incluyendo la de la semana pasada para expulsar de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, requirió que Trump traspasara límites legalmente cuestionables.

Es una visión maximalista del Poder Ejecutivo, ejecutada con la bravuconería de un Presidente que sabe que está fuera del alcance de fiscales, legisladores y tribunales que intentaron castigarlo por amenazar con la transferencia de poder hace 5 años.

El colapso de la rendición de cuentas

Trump ha pasado el año intentando reinterpretar el procesamiento por el asalto al Capitolio, en lugar del ataque en sí, como una "grave injusticia nacional". Ha hecho causa común con los alborotadores y ha purgado a los investigadores que intentaron responsabilizarlo a él y a los atacantes.

En apoyo a ese esfuerzo, casi todos los casos penales a nivel estatal contra el intento de Trump de anular las elecciones de 2020 se han desmoronado. Y Trump emitió recientemente un 2do. indulto generalizado para cualquiera que haya colaborado en su intento de subvertir las elecciones de 2020, incluyendo a los abogados Rudy Giuliani, John Eastman y Sidney Powell.

Es en ese contexto que Trump celebrará su primer 06/01 como Presidente desde aquel que casi lo convirtió en un paria.

“La continua obsesión de los medios con el 6 de enero es una de las muchas razones por las que la confianza en la prensa está en mínimos históricos: no están cubriendo temas que realmente preocupan al pueblo estadounidense”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sin mencionar los constantes mensajes de Trump en redes sociales sobre el 06/01, incluso el mes pasado. “El presidente Trump fue reelegido rotundamente para implementar una agenda basada en asegurar la frontera, reducir la delincuencia y reactivar nuestra economía; el presidente está cumpliendo”.

Un ajuste de cuentas interrumpido

En las semanas previas a la 2da. toma de posesión de Trump, muchos jueces temían que el inminente indulto de los acusados del 06/01 borrara los esfuerzos por comprender cómo los ciudadanos comunes y respetuosos de la ley se convirtieron en soldados de infantería de una turba, engañados por líderes poderosos que mintieron sobre los resultados de las elecciones de 2020.

“No sé si hemos hecho lo suficiente como país para reflexionar sobre cómo sucedió eso”, declaró el juez federal de distrito Amit Mehta en una audiencia celebrada en diciembre de 2024. (...).

Sin embargo, en las últimas semanas ha habido esfuerzos pequeños pero persistentes para mantener viva la realidad del 6 de enero. (…)

"El caso que habríamos presentado en el juicio habría sido el de Donald Trump aprovechándose de la lealtad partidista de la gente de su partido", dijo Smith, un estribillo que repitió durante su entrevista que duró todo el día.

Y a pesar de sus esfuerzos vacilantes, los legisladores demócratas y la policía que están demandando a Trump por sus acciones del 06/01 están al borde de un fallo que podría determinar si sus demandas de hace cinco años llegarán a juicio.

Los casos penales contra algunos de los aliados de nivel bajo y medio de Trump en 2020 están avanzando nuevamente en Nevada y Wisconsin, a raíz del intento de Trump de armar listas falsas de electores presidenciales para avivar una controversia legal sobre los resultados de las elecciones.

Y el arresto fortuito de un hombre acusado de colocar bombas caseras frente a las sedes del Comité Nacional Demócrata (DNC) y el Comité Nacional Republicano (RNC) la noche del 05/01 ha abierto nuevas vías para descubrir detalles sobre cómo se desarrolló el 06/01. El descubrimiento de esas bombas caseras por parte de la Policía del Capitolio desvió recursos justo cuando la turba rompió las barricadas y se dirigió hacia la base del edificio.

Alexis Loeb, exfiscal federal que gestionó los casos del 06/01, dijo que parece demasiado pronto para saber cómo se recordará el 06/01. "No creo que sea tan simple como decir: 'Bueno, el presidente Trump fue parcialmente inmunizado, fue reelegido, todos fueron indultados o se les conmutaron las sentencias, todo se ha borrado'".

“Los indultos no pudieron borrarlo todo. Aún queda el expediente probatorio. Los indultos no son el final de la historia”, dijo."

