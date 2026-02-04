En las últimas horas se dio a conocer que el CSKA Moscú de Rusia está interesado en Exequiel Zeballos, quien hoy por hoy es uno de los mejores jugadores de Boca Juniors. Todo indica que el Xeneize buscará retener al Chango, aunque toman relevancia las declaraciones de Mono Navarro Montoya sobre el club ruso.
¡LESIÓN Y POSIBLE SALIDA!
Estupor en Boca por lo último que se dio a conocer sobre Exequiel Zeballos
Mono Navarro Montoya dio a conocer un dato sobre Boca y Exequiel Zeballos que muchos no esperaban. Entre CSKA Moscú y una posible lesión.
La propuesta inicial habría sido de 10 millones de dólares, cifra que fue rechazada rápidamente por la dirigencia de Boca. Sin embargo, el interrogante aparece de inmediato: ¿qué sucedería si el CSKA decide desembolsar el monto de la cláusula de rescisión?
Por otro lado, este 4 de febrero se dio a conocer una difícil noticia para el Xeneize vinculada al atacante.
CSKA Moscú y Exequiel Zeballos
Todos los medios partidarios de Boca Juniors y deportivos se hicieron eco de la propuesta que realizó el CSKA Moscú por Exequiel Zeballos. El club ruso ofreció 10 millones de dólares y la dirigencia del Xeneize rechazó rápidamente la propuesta.
Todo indica que en los próximos días Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado se reunirán con el futbolista y su representante para avanzar en la renovación de su contrato, que actualmente se extiende hasta diciembre de 2026.
Sin embargo, Mono Navarro Montoya aportó una información que sacudió al mundo Boca en Picado TV. El ex arquero aseguró que el club de la capital rusa estaría dispuesto a desembolsar 20 millones de dólares para que Zeballos ejecute la cláusula de rescisión.
En ese escenario aparece un dato clave: si el CSKA decide pagar ese monto, la decisión final pasará exclusivamente por el jugador, ya que es él quien debe ejecutar la cláusula para concretar la salida.
De todos modos, tal como adelantó Golazo24, el futbolista tendría la decisión tomada de continuar en Boca. Zeballos considera que existen destinos más convenientes para el futuro de su carrera y, al menos por ahora, prioriza seguir vistiendo la camiseta azul y oro.
Como si esto fuera poco, el periodista Tato Aguilera aseguró: "Exequiel Zeballos se lesionó. El Chango no pudo terminar la primera parte de la práctica y se a hace estudios por una molestia muscular."
Emiliano Raddi dio más detalles al respecto: "Exequiel Zeballos está descartado para el partido vs Vélez. Se trata de una lesión muscular, que a la espera del parte médico, podría derivar en una ausencia de 3 semanas."
Más sobre Boca Juniors
Hasta el momento, Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, disputó tres encuentros en el Torneo Apertura, con un saldo de dos victorias y una derrota, esta última frente a Estudiantes de La Plata.
Si bien el Xeneize aún no encontró su mejor versión futbolística, mostró eficacia en los resultados: sumó de a tres en los dos partidos que disputó en La Bombonera, ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys.
El próximo compromiso representará una prueba exigente para el conjunto de la Ribera, ya que deberá visitar el estadio José Amalfitani para enfrentarse a Vélez Sarsfield, equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.
El Fortín es uno de los líderes de la Zona A junto a Platense. Ganó dos partidos y empató el restante ante Independiente, en Avellaneda, lo que refleja el buen arranque de torneo del equipo de Liniers.
El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero a las 22:15, en el barrio de Liniers.
+ EN GOLAZO24
Racing: La fuerte filtración sobre Facundo Cambeses que sacude a la Academia
Independiente Rivadavia es Sebastián Villa y Daniel Vila... pero también Alfredo Berti
Bombazo: Fue figura en Boca y lo ofrecieron a River de Marcelo Gallardo