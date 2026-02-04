Shein se convirtió de manera muy veloz en la plataforma número uno de compras online en el mundo. Con la apertura de las importaciones y la flexibilidad de las mismas en Argentina, este gigante chino ganó muchísima notoriedad y ahora no saben cómo frenarla.
LEY ANTI SHEIN
Chau Shein: la decisión de Argentina que golpea al gigante chino
Shein, la plataforma china mega barata que es furor en el mundo, está comenzando a tener problemas en Argentina.
Uno de los problemas principales de Shein en nuestro país es que sus precios son muy bajos y la industria textil nacional no puede competir contra ellos. Por esa razón se habla de una "ley anti Shein" para intentar frenar el avance desmedido de la plataforma.
Argentina prepara su ley anti Shein
Si bien la noticia de la ley contra Shein ya se había hablado en Urgente24 hace algún tiempo, el tema volvió a ganar notoriedad frente al crecimiento de los números respecto a la compra de ropa y otros artículos de forma online. Según indicaron desde la Fundación Pro Tejer, el ingreso de ropa de segunda mano en 2025 fue de 4,6 toneladas frente a los 24 mil kilos de 2024. Un incremento del 19.000%.
En Córdoba, al igual que en Buenos Aires y el resto de provincias del país, la industria textil no puede competir contra Shein o Temu. Los precios son sumamente bajos, los envíos se achicaron muchísimo y hay una comodidad en la compra online que no se compara con otras experiencias.
La ley anti Shein quiere aumentar en un 35% los aranceles de importaciones y también aplicar tasas adicionales para la sostenibilidad textil. Esto ya ocurre en Francia, pero muchos otros países de la Unión Europea y el resto del mundo también quieren imitarlo.
Lo cierto es que Shein ya se instaló en el mercado y si bien la industria nacional no puede o no logra competir contra ellos, difícilmente en Argentina se pueda revertir el gran impacto que tuvo en todos aquellos que comenzaron a comprar de esta manera.
