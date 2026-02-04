Chau Shein: la decisión de Argentina que golpea al gigante chino

image ¿Argentina puede tener una ley anti Shein?

Argentina prepara su ley anti Shein

Si bien la noticia de la ley contra Shein ya se había hablado en Urgente24 hace algún tiempo, el tema volvió a ganar notoriedad frente al crecimiento de los números respecto a la compra de ropa y otros artículos de forma online. Según indicaron desde la Fundación Pro Tejer, el ingreso de ropa de segunda mano en 2025 fue de 4,6 toneladas frente a los 24 mil kilos de 2024. Un incremento del 19.000%.