Chau Metrogas: YPF arrancó el proceso para desprenderse de su parte

Es por su participación del 70% en Metrogas: La petrolera estatal posee el 100% de las acciones Clase A de la distribuidora (que representan un 51% del capital social) y un 38,7% de las Clase B, que equivalen al 19% de la masa accionaria total.

La Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030 que terminó el gobierno de Javier Milei a mediados del año pasado recompuso la situación económico-financiera de Metrogas, que durante años estuvo complicada por el atraso tarifario y por el impacto de las crisis cambiarias que enfrentó el país.

Ahora, Metrogas cuenta con un horizonte despejado por los próximos cinco años en cuanto a sus ingresos por tarifas.

Actualmente, Metrogas brinda servicios a 2.250.000 clientes y también es considerada como la tercera distribuidora de Sudamérica con una concesión abarca una superficie de 2.150 kilómetros cuadrados

"Con el riesgo país por debajo de los 500 puntos y un buen entorno de negocios es el momento indicado de lanzar el proceso de venta", indicó al mencionado sitio una fuente que sigue de cerca la iniciativa.

Es una operación que se espera desde hace años en el mercado porque, en rigor, según lo establecido por la Ley del Gas (24.076), una productora (en este caso la mayor como YPF) no puede tener el control mayoritario de una distribuidora.

Vale recordar que a petrolera estatal consiguió un waiver del Enargas cuando en noviembre de 2012 adquirió el 54% de Gas Argentino (GASA), la sociedad controlante de Metrogas que estaba en poder de la británica British Gas (BG).

