Chau Metrogas: YPF arrancó el proceso para desprenderse de su parte

YPF inició el proceso formal para vender su participación del 70% en Metrogas por una suma millonaria, y en lo posible, a un jugador internacional...

04 de febrero de 2026 - 12:55
Metrogas es la distribuidora de gas de red del Área Metropolitana. 

YPF inició el proceso formal para desprenderse de su participación accionaria en Metrogas, una de las principales distribuidoras de gas del país. La compañía que preside Horacio Marín autorizó a mediados de enero al Citi, banco que posee el mandato para liderar la operación de venta, a empezar a contactar a inversores interesados en el activo.

Y el Citi incluso ya firmó acuerdos de confidencialidad (NDA's por sus siglas en inglés) con algunas de esas empresas, una condición necesaria para acceder al data room de Metrogas y conocer las especificaciones de venta que pretende YPF.

La información habría sido confirmada por tres fuentes privadas (sin contacto entre sí) del sitio especializado 'EconoJournal', que afirma también que si bien se descuenta que habrá interés de players locales, el objetivo máximo sería que participe algún jugador internacional sin presencia en el país.

Metrogas no termina de salir de sus problemas económicos
Metrogas "se arregló para la foto" que quería YPF para una venta millonaria, que aún espera que se concrete la extensión de su concesión de servicio público por 20 años, esto es, hasta 2047.

En efecto, en el mercado no descartan un posible interés de ENI, la petrolera italiana con la que YPF acaba de firmar dos acuerdos estratégicos importantes como el proyecto Argentina LNG de Vaca Muerta para convertir a la región en un polo exportador global de este combustible.

El negocio de YPF

Mientras espera que Procuración avale la extensión de la licencia de la distribuidora hasta 2047, YPF testea el interés del mercado por la distribuidora, con cuya venta busca obtener más de US$700 millones, que seguramente serán redirigidos a los proyectos que la estatal opera en Vaca Muerta.

Es por su participación del 70% en Metrogas: La petrolera estatal posee el 100% de las acciones Clase A de la distribuidora (que representan un 51% del capital social) y un 38,7% de las Clase B, que equivalen al 19% de la masa accionaria total.

La Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para el período 2025-2030 que terminó el gobierno de Javier Milei a mediados del año pasado recompuso la situación económico-financiera de Metrogas, que durante años estuvo complicada por el atraso tarifario y por el impacto de las crisis cambiarias que enfrentó el país.

Ahora, Metrogas cuenta con un horizonte despejado por los próximos cinco años en cuanto a sus ingresos por tarifas.

Actualmente, Metrogas brinda servicios a 2.250.000 clientes y también es considerada como la tercera distribuidora de Sudamérica con una concesión abarca una superficie de 2.150 kilómetros cuadrados

Gas

"Con el riesgo país por debajo de los 500 puntos y un buen entorno de negocios es el momento indicado de lanzar el proceso de venta", indicó al mencionado sitio una fuente que sigue de cerca la iniciativa.

Es una operación que se espera desde hace años en el mercado porque, en rigor, según lo establecido por la Ley del Gas (24.076), una productora (en este caso la mayor como YPF) no puede tener el control mayoritario de una distribuidora.

Vale recordar que a petrolera estatal consiguió un waiver del Enargas cuando en noviembre de 2012 adquirió el 54% de Gas Argentino (GASA), la sociedad controlante de Metrogas que estaba en poder de la británica British Gas (BG).

