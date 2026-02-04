Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva

Intervenciones; recursos humanos; incautaciones; logística; fallecidos y heridos; abatidos... y hay un séptimo componente que llama la atención: lo que la reglamentación define como "involucrados", para referirse a "todos los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos en los que hayan tomado intervención las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea que hayan quedado detenidos, aprehendidos, demorados o hayan sido liberados".

Acaso, ¿no es un exceso de intervención sobre la vida, la privacidad y la libertad de las personas, un sistema de control estadístico y registro que incluye a personas demoradas y liberadas por la policía o las fuerzas de seguridad, sin que hayan cometido delito alguno?

¿Tiene sentido que el Ministerio de Seguridad Nacional alimente y mantenga, en el ámbito de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, un registro permanente de "posibles inculpados" en "hechos presuntamente delictivos"? ¿Y que incluya en ese registro a las personas que hayan sido eventualmente demoradas sin tener ningún tipo de responsabilidad ni participación en un delito?

Se lo preguntó el Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro 'Topo" Rodríguez, al tanto de la obsesión del gobierno de Javier Milei por controlar la protesta social y confundir con delito el legítimo derecho democrático de peticionar ante las autoridades. Y tuvo sus repercusiones en redes:

Ahora habrá que preocuparse ya que se trata, sin dudas, de un peligroso exceso por parte de la ministra Alejandra Monteoliva y de un gobierno obsesionado con avanzar sobre las libertades individuales, pese a su insistente grito (vacío) de " viva la libertad".

