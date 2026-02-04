La industria no perdona: Escala la euforia por la frase de Luis Caputo

"Vengo de un pueblo muy pequeño del sur de la provincia donde muchas personas vivieron durante años de la industria textil". "Vengo de un pueblo muy pequeño del sur de la provincia donde muchas personas vivieron durante años de la industria textil".

Sobre esa línea, recordó el desarrollo de talleres y fábricas que iniciaron como emprendimientos familiares y llegaron a emplear a decenas de trabajadores. En tanto, remarcó que, para quienes viven en el interior, "las pequeñas industrias son el motor productivo y económico", y advirtió que ese entramado explica buena parte del empleo local.

Si bien reconoció que la industria debe ser eficiente, aclaró que "como Estado tenemos que cuidar las fuentes de trabajo y para eso tenemos que cuidar las industrias".

image El gobernador de Santa Fe cruzó al ministro de Economía por sus dichos.

Textiles de punta

La frase no sólo repercutió a nivel político, sino que también hizo eco en los empresarios textiles, los cuales se encuentran "adentro de la fábrica intentando mantener a flote cada empresa". Así lo explicó Lucas Ormaza, integrante de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe.

El referente industrial aseguró que el sector atraviesa un ajuste de las variables de producción que se traduce "en aumentos de combustibles y electricidad", que termina repercutiendo en "cualquier artículo".

Ormaza comentó que en todo el mundo hay marcas de primer nivel y otras generalistas, que varían sus precios según la etiqueta y que forman parte de la competencia entre empresas.

Sin embargo, puso el énfasis en los precios internacionales: "Si compras una remera a 10 euros en Europa, en Argentina sale 20 o 30 euros porque existe un costo operativo e impositivo que marca la diferencia del precio. No es que se le quiera ganar más".

Industria en crisis

El comentario del ministro de Economía irritó al sector ya que la economía argentina atraviesa una profunda reconfiguración bajo la administración de Javier Milei, marcada por una crisis del poder adquisitivo interno y un contraste brutal entre los sectores orientados al mercado doméstico (industria) y los exportadores.

Para comprender el descontento, la mayoría de los trabajadores no logra cubrir la canasta básica, la producción industrial se desmorona a niveles históricos y la rentabilidad se concentra en un puñado de nichos ligados a la divisa extranjera, según reportes de distintas fuentes.

Tal lo informó Urgente24, Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Indumentaria, se mostró desilusionado. " Lamentablemente el ministro, y digo lamentablemente porque el 80% de los empresarios argentinos votamos a este gobierno tratando de que cambie la situación y vemos que no está pasando, la sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo", expresó.

image Pésimo panorama para el sector.

Más contenidos en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta