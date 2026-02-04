ROSARIO. En el marco de la tercera jornada del Rosario Challenger, el gobernador, Maximiliano Pullaro, hizo hincapié en las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el consumo de indumentaria en el país. En ese sentido, defendió el rol de la industria nacional y el sector textil de Santa Fe no se quedaron atrás.
CONTINÚA LA POLÉMICA
La industria no perdona: Escala la euforia por la frase de Luis Caputo
La declaración de Luis Caputo sigue generando repercusiones. El sector textil de Santa Fe se pronunció al respecto y Maximiliano Pullaro también tomó distancia.
Este miércoles (04/02), Caputo se volvió a pronunciar y profundizó la polémica por el costo de la ropa en Argentina al citar lo dicho por un empresario textil asegurando que "estábamos caros".
"Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente", respondió.
Pullaro se despegó de Luis Caputo con énfasis en la industria nacional
El mandatario provincial fue consultado sobre los dichos de 'Toto', quien aseguró que no compra ropa en el país porque "es un robo". En ese sentido, el radical tomó distancia de dicho pensamiento.
Sobre esa línea, recordó el desarrollo de talleres y fábricas que iniciaron como emprendimientos familiares y llegaron a emplear a decenas de trabajadores. En tanto, remarcó que, para quienes viven en el interior, "las pequeñas industrias son el motor productivo y económico", y advirtió que ese entramado explica buena parte del empleo local.
Si bien reconoció que la industria debe ser eficiente, aclaró que "como Estado tenemos que cuidar las fuentes de trabajo y para eso tenemos que cuidar las industrias".
Textiles de punta
La frase no sólo repercutió a nivel político, sino que también hizo eco en los empresarios textiles, los cuales se encuentran "adentro de la fábrica intentando mantener a flote cada empresa". Así lo explicó Lucas Ormaza, integrante de la Cámara de Productores Textiles de Santa Fe.
El referente industrial aseguró que el sector atraviesa un ajuste de las variables de producción que se traduce "en aumentos de combustibles y electricidad", que termina repercutiendo en "cualquier artículo".
Ormaza comentó que en todo el mundo hay marcas de primer nivel y otras generalistas, que varían sus precios según la etiqueta y que forman parte de la competencia entre empresas.
Sin embargo, puso el énfasis en los precios internacionales: "Si compras una remera a 10 euros en Europa, en Argentina sale 20 o 30 euros porque existe un costo operativo e impositivo que marca la diferencia del precio. No es que se le quiera ganar más".
Industria en crisis
El comentario del ministro de Economía irritó al sector ya que la economía argentina atraviesa una profunda reconfiguración bajo la administración de Javier Milei, marcada por una crisis del poder adquisitivo interno y un contraste brutal entre los sectores orientados al mercado doméstico (industria) y los exportadores.
Para comprender el descontento, la mayoría de los trabajadores no logra cubrir la canasta básica, la producción industrial se desmorona a niveles históricos y la rentabilidad se concentra en un puñado de nichos ligados a la divisa extranjera, según reportes de distintas fuentes.
Tal lo informó Urgente24, Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Indumentaria, se mostró desilusionado. " Lamentablemente el ministro, y digo lamentablemente porque el 80% de los empresarios argentinos votamos a este gobierno tratando de que cambie la situación y vemos que no está pasando, la sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo", expresó.
