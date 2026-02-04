Javier Milei entre cuerdas: La economía real no despega con la misma velocidad

Live Blog Post

El oscuro presente de la economía

El último “Informe sobre Bancos”, una publicación del BCRA que analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino, correspondiente a noviembre de 2025 (último dato estadístico), señala que en el penúltimo mes del año pasado “el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,2 %”, con un aumento mensual de 0,7 puntos porcentuales (pp)”.

Pero a la hora de discriminar por sectores, la mora de las financiaciones a los hogares ascendió a 8,8 % de la cartera destinada a este tipo de deudores, mientras que el indicador correspondiente a empresas fue de 2,3 %.

“Las previsiones totales del sistema financiero representaron 97 % del saldo de crédito en situación irregular y alcanzaron 5,1 % del total de las financiaciones al sector privado”, indicó la autoridad monetaria.

En base a los datos del BCRA, el economista Christian Buteler señaló que en todas las líneas del segmento familia subió la morosidad. “Los créditos personales un 11 % (+ 1,1 pp), las tarjetas de crédito 9,2 (+ 1,5 pp), los hipotecarios 1,1 (+ 0,1 pp) y los prendarios 5,2 % (+ 0,4 pp).

Aunque esto se da en un contexto donde también hay un mayor crecimiento u oferta de crédito, “la morosidad crece por la pérdida de ingreso disponible y por un mercado de crédito con tasas tan altas que sólo están dispuestos a tomarlos perfiles de riesgo más altos”, analizó el economista.