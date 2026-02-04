Javier Milei entre cuerdas: La economía real no despega con la misma velocidad

El inicio de 2026 deja ver que el gobierno de Javier Milei organiza su rumbo a partir de reformas legislativas. En ese sentido, el Congreso vuelve a convertirse en escenario central: leyes penales, laborales y ambientales, junto con la discusión sobre los recursos estratégicos, trazan un mapa donde la transformación normativa aparece como principal horizonte de gestión.
Giro de LLA (hacia el conservadurismo tradicional)
El debate sobre la importación de vestimenta y la crisis de la industria textil nacional -beneficiada durante años por la excesiva protección-, dejó expuesto el giro definitivo de la fuerza política que armó Javier Milei para llegar al poder y ahora para conservarlo. Quizás lo que Macri soñó y no pudo, pero hay más.
Más allá del debate sobre el proteccionismo, los costos de la industria textil argentina, sus abusos del pasado en los precios y la importación indiscriminada, lo que dejó en claro la bajada de línea oficial del gobierno de Milei en los últimos días través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Economía, Luis Caputo, es el giro de La Libertad Avanza (LLA), no solo discursivo, sino también electoral y hasta de color ideológico.
