Javier Milei entre cuerdas: La economía real no despega con la misma velocidad

El Presidente acorralado por tres objetivos claves: los dólares, la inflación y la actividad económica. 

Imagen creada con IA/Grok
Javier Milei celebra la calma financiera, mientras la inflación sigue dando que hablar, el consumo continúa en caída libre y los salarios reales bajos.

4 de febrero de 2026 - 10:05

EN VIVO

El inicio de 2026 deja ver que el gobierno de Javier Milei organiza su rumbo a partir de reformas legislativas. En ese sentido, el Congreso vuelve a convertirse en escenario central: leyes penales, laborales y ambientales, junto con la discusión sobre los recursos estratégicos, trazan un mapa donde la transformación normativa aparece como principal horizonte de gestión.

Más que anuncios, lo que define el arranque del año es la acumulación de proyectos. Ese movimiento permite ensayar una respuesta sobre qué expresa este 2026 para el Presidente. La consolidación de un estilo político que busca mostrar alineamiento estadounidense y sostén de sectores económicos concentrados.

La agenda se presenta como una réplica de baja escala de modelos externos, más cercana a la imitación que a una traducción situada. No hay lectura del contexto local.

Por su parte, mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de sostener el rumbo, se incrementa la incógnita sobre quién piensa para los millones de argentinos que atraviesan las consecuencias de este modelo económico.

El 2026 de Milei se perfila así como un año de fortalecimiento político hacia arriba y de tensión hacia abajo, quiénes quedan afuera y qué formas de resistencia y propuesta pueden emerger frente a un programa que todavía no muestra techo.

El Gobierno proyecta un crecimiento del 5%, pero la recuperación es profundamente asimétrica: sectores exportadores como el agro, la minería y la energía traccionan; el consumo masivo, la industria y el mercado interno siguen deprimidos, condicionados por salarios reales bajos, informalidad y un sistema financiero con alta morosidad que frena el crédito.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 donde te contaremos todo lo que pasa en la Argentina y el mundo:

Giro de LLA (hacia el conservadurismo tradicional)

El debate sobre la importación de vestimenta y la crisis de la industria textil nacional -beneficiada durante años por la excesiva protección-, dejó expuesto el giro definitivo de la fuerza política que armó Javier Milei para llegar al poder y ahora para conservarlo. Quizás lo que Macri soñó y no pudo, pero hay más.

Más allá del debate sobre el proteccionismo, los costos de la industria textil argentina, sus abusos del pasado en los precios y la importación indiscriminada, lo que dejó en claro la bajada de línea oficial del gobierno de Milei en los últimos días través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Economía, Luis Caputo, es el giro de La Libertad Avanza (LLA), no solo discursivo, sino también electoral y hasta de color ideológico.

Alarma en el Gobierno por dato sobre Victoria Villarruel

La última encuesta de imagen que la consultora Opinaia relevó durante enero y se acaba de conocer causó sorpresa en la Casa Rosada -cuando no malestar- porque si bien muestra al presidente Javier Milei encabezando las preferencias de forma muy contundente, quien le sigue en términos de popularidad es nada menos que su Vice, Victoria Villarruel, quien desde ya hace bastante tiempo se ha convertido en una mala palabra para el oficialismo.

La ruptura entre Milei y Villarruel se terminó de consumar el año pasado cuando la Vice habilitó la sesión en la que el Senado convirtió en ley la recomposición de los haberes jubilatorios impulsada por la oposición, que el Presidente luego vetó.

Nuevo movimiento en el esquema de seguridad

El Gobierno nacional confirmó un nuevo movimiento en el esquema de seguridad: Diego Valenzuela será el responsable de conducir la flamante Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que reemplazará el perfil administrativo tradicional de Migraciones por uno enfocado en el control de fronteras y la prevención del delito.

Así lo confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien explicó que la designación se hará efectiva una vez que se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que formalice la creación del organismo.

Tensión en Casa Rosada: Un cabo de la PFA se esposó a las rejas

Miguel Ángel Montiel, cabo de la Policía Federal Argentina, denuncia corrupción en la Superintendencia de Transporte.

"Se que no tenemos permitido manifestarnos de esta manera, yo demuestro que soy camarada", expresó y sentenció: "He votado a Javier Milei y lo volvería a votar, no es su responsabilidad, pero no se tiene que olvidar de nosotros".

Internacionales: Cuba preocupada, y no solo por las amenazas de Trump

A un mes de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de USA, Donald Trump, aseguró el lunes pasado (2/02) que su gobierno avanza hacia un acuerdo con Cuba y afirmó que las negociaciones para poner fin al embargo petrolero están "cerca de concretarse", sin embargo, desde La Habana negaron la existencia de un diálogo formal con Washington. Y lo hicieron bajo un frío inédito...

Es mientras las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte presión económica sobre la isla (agravada por la interrupción del suministro de petróleo venezolano y por nuevas sanciones impulsadas por la Casa Blanca), además de un episodio meteorológico sin precedentes:

"Por primera vez desde que existen registros sistemáticos, el país alcanzó cero grados celsius, un valor extremo totalmente inusual para el clima tropical del archipiélago".

Aranceles: Medida directa contra una firma china

En medio de la apertura importadora, el Gobierno avanzó en la aplicación del derecho antidumping a una empresa originaria de China que habría violado acuerdos de precios para la exportación de termotanques a Argentina. Mediante la Resolución 76/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía ejecutó cláusulas que obligan al pago de aranceles contemplados previamente.

La empresa apuntada fue Guangdong Gemake Electric Appliance Co. Ltd., quien hace tiempo exporta termotanques de entre 20 litros y hasta 150 litros al país. Los aparatos, descritos como “calentadores de agua eléctricos”, habrían sido ingresados al país con un valor declarado superior al mínimo acordado, situación que bastó para la cancelación de los términos.

Inflación: El Banco Central usará su propio índice

El nuevo índice de inflación preparado por el Indec para debutar en enero – anunciado por el gobierno de Javier Milei – fue dado de baja porque iba a blanquear que la inflación es mucho más alta de lo que dice el oficialismo.

El escándalo, que supone una intervención de hecho en el organismo, corrió al titular del organismo público, Marco Lavagna. La inflación de enero dará alrededor de 2,5% cuando con la nueva metodología iba a estar arriba del 3%. El gobierno no se podía permitir un golpe tan duro a su relato de “desinflación”. Entonces, decidió intervenir el INDEC.

En medio del papelón, el Banco Central anunció que construirá su propio índice para medir los movimientos en los precios y ya habla de “inflación subyacente”.

Crisis en el sector textil: Industria local Vs. productos importados

Sumando voces, Sergio Colatti, empresario textil, dialogó con LN+ y se pronunció acerca de la declaración del ministro de Economía, Luis Caputo.

"Estamos de acuerdo que a la inflación hay que pararla", aclaró, aunque remarcó: "Queremos que nos escuchen, que no nos maltraten".

Consultado sobre la frase de 'Toto', Colatti lamentó: "No puede decir semejante frase carente de empatía".

La Bancaria presiona al gobierno de Javier Milei

"Hoy, si te despiden, tenés una indemnización. Con la reforma laboral, despedir es más fácil y más barato. Tus derechos están en riesgo. Frenemos la reforma laboral", expresó en sus redes sociales la cuenta de sindicatos de trabajadores y trabajadoras bancarios.

Paro de trenes a la vista, con una excepción (y dardos al Gobierno)

Luego de que el sindicato ferroviario "La Fraternidad" ratificara el paro de trenes para este jueves 5 de febrero debido al conflicto salarial y la falta de acuerdo con el Gobierno, Omar Maturano, secretario general del gremio, confirmó la suspensión en "todos" los servicios en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), con una excepción.

"Los únicos (servicios) que vamos a respetar son los de ida y vuelta a Mar del Plata, porque los pasajes ya están vendidos", indicó en dialogo con Radio Rivadavia. Además se mostró "abierto al diálogo" y remató: "No estoy para confrontar por un aumento salarial cuando sé que los otros sindicatos van a firmar y yo voy a quedar al margen".

En esta línea, Maturano aseguró que "el Gobierno de Javier Milei" les adeuda el "60% del salario de bolsillo, del poder de compra" desde el inicio de la gestión libertaria e indicó que no recibieron "ninguna recomposición" ante la inflación.

La Reforma Laboral como prioridad

Este miércoles se encontrará una vez más la mesa política del gobierno de Javier Milei. La cita será al mediodía, en la Casa Rosada, y tendrá como principal objetivo de evaluar el estado de situación respecto de las principales reformas que se tramitan en las sesiones extraordinarias del Congreso, con especial foco en los apoyos logrados para la sanción de la "Modernización Laboral" en el Senado.

Es por ello que uno de los puntos centrales del diálogo dentro del círculo chico de la administración libertaria, comandado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, será el seguimiento pormenorizado de los votos asegurados en la Cámara alta. La senadora Patricia Bullrich -que integra la mesa y lidera las negociaciones en ese espacio legislativo- confirmó en las últimas horas que La Libertad Avanza tiene todo listo para el tratamiento en el recinto el próximo miércoles, 11 de febrero.

Escala la crisis de industria nacional

La firma Newsan-Siam, uno de los grupos industriales más grandes del país en la fabricación y comercialización de electrodomésticos, despidió a 45 trabajadores y suspendió a otros 70 en sus plantas del conurbano bonaerense, en un momento de fuerte tensión laboral que se suma a un contexto más amplio de dificultades en el sector industrial argentino.

Según denunciaron empleados y representantes gremiales, muchos de los ceses se hicieron bajo la figura de finalización de contratos a plazo fijo, una modalidad que los trabajadores calificaron como “despidos encubiertos” porque afectó a personas con más de un año de antigüedad que, de acuerdo a la normativa laboral, deberían haber pasado a planta permanente.

La medida perjudicó en particular a unos 30 operarios de la planta de Monte Chingolo y 15 de la fábrica de Avellaneda.

Estados Unidos y Argentina: Un encuentro clave sobre recursos estratégicos

Argentina participa este miércoles en Washington del encuentro inaugural sobre Minerales Críticos convocado por Estados Unidos y que encabezará el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

El canciller, Pablo Quirno, fue recibido en las últimas horas por el subsecretario Christopher Landau, quien le agradeció por la representación de la nación en la cumbre y la "cooperación" que "fortalece los lazos" entre ambos países.

"La Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos, apoyando cadenas de suministro seguras y promoviendo una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad en el largo plazo", señaló el ministro de Relaciones Exteriores al agradecer el recibimiento de Landau.

El oscuro presente de la economía

El último “Informe sobre Bancos”, una publicación del BCRA que analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino, correspondiente a noviembre de 2025 (último dato estadístico), señala que en el penúltimo mes del año pasado “el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,2 %”, con un aumento mensual de 0,7 puntos porcentuales (pp)”.

Pero a la hora de discriminar por sectores, la mora de las financiaciones a los hogares ascendió a 8,8 % de la cartera destinada a este tipo de deudores, mientras que el indicador correspondiente a empresas fue de 2,3 %.

“Las previsiones totales del sistema financiero representaron 97 % del saldo de crédito en situación irregular y alcanzaron 5,1 % del total de las financiaciones al sector privado”, indicó la autoridad monetaria.

En base a los datos del BCRA, el economista Christian Buteler señaló que en todas las líneas del segmento familia subió la morosidad. “Los créditos personales un 11 % (+ 1,1 pp), las tarjetas de crédito 9,2 (+ 1,5 pp), los hipotecarios 1,1 (+ 0,1 pp) y los prendarios 5,2 % (+ 0,4 pp).

Aunque esto se da en un contexto donde también hay un mayor crecimiento u oferta de crédito, “la morosidad crece por la pérdida de ingreso disponible y por un mercado de crédito con tasas tan altas que sólo están dispuestos a tomarlos perfiles de riesgo más altos”, analizó el economista.

Otro dolor de cabeza: El nuevo sistema estadístico federal y la polémica

El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, aprobó la creación de un sistema federal de información criminal que obligará a todas las fuerzas policiales y de seguridad a cargar y compartir en tiempo real los datos de sus operativos y procedimientos en todo el país. Lo hizo mediante la Resolución 108/2026, publicada hoy (04/02) en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

De esta manera, se establece un esquema único y obligatorio para informar intervenciones policiales, personal desplegado, secuestro de bienes, personas detenidas o demoradas y el uso de recursos logísticos.

Duro informe sobre la Argentina 'liberal'

En un duro capítulo sobre la Argentina en su Informe Anual 2026, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó al gobierno de Javier Milei de “poner a prueba el Estado de derecho” en 2025 y mencionó intentos de evadir controles constitucionales, uso excesivo de la fuerza pública y tono "hostil" contra la prensa.

Los argentinos quieren y necesitan mayor estabilidad económica y ello no tiene por qué venir a costa de mayor deterioro institucional”, reflexionó acerca del informe sobre la Argentina, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW en declaraciones a medios de comunicación argentinos.

Supermercadistas alertan por crisis de ventas: Las estadísticas no levantan "y empeoran"

El consumo en Rosario (al igual que en todo el país) continúa sin mostrar signos de recuperación y se mantiene en una meseta, con familias que ajustan cada vez más sus hábitos de compra. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario, Sergio Cassinerio, quien describió un escenario donde se adquiere únicamente lo indispensable, se opta por segundas o terceras marcas y se planifican las compras según descuentos y promociones.

En declaraciones a LT3, Cassinerio sostuvo que la situación se arrastra desde el año pasado y que no se observan cambios sustanciales en el corto plazo. “Las ventas están amesetadas, es algo que viene pasando durante todo el año pasado y da la sensación de que se va a seguir dando mientras los sueldos sigan sin grandes activaciones”, explicó.

El dirigente remarcó que el poder adquisitivo condiciona de manera directa las decisiones de consumo. “La gente tiene el dinero que tiene y cambió los gustos, cambió los hábitos. Se está comprando sólo lo necesario”, señaló.

Luis Caputo sigue en el centro de la polémica

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hizo hincapié en las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el consumo de indumentaria en el país. En ese sentido, defendió el rol de la industria nacional y el sector textil de Santa Fe no se quedó atrás.

Este miércoles (04/02), 'Toto' se volvió a pronunciar y profundizó la polémica por el costo de la ropa en Argentina al citar lo dicho por un empresario textil asegurando que "estábamos caros".

Javier Milei, acorralado por la Justicia

A casi ocho mese de sancionada, el gobierno de Javier Milei reglamentó finalmente este miércoles la Ley de Emergencia en Discapacidad, después de quedar acorralado por la Justicia, y la puso de esta manera en marcha. El gobierno libertario buscó por todos los medios, veto incluido, echar por tierra la norma que busca brindar asistencia al sector de los discapacitados en medio del fuerte ajuste que aplica Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, sobre el área.

La reglamentación quedó en pie por medio del Decreto 84/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Bolsillos vacíos (y en rojo)

Luis Caputo confirmó que las tarifas de servicios básicos —luz y gas— registrarán aumentos en febrero que superan el índice de precios al consumidor (IPC). Esta medida impacta directamente en el ingreso disponible de los consumidores. Los aumentos de gas son del 16,86%, mientras que la electricidad sube 3,59%.

El ministro de economía explicó en una entrevista radial que los ajustes forman parte de un nuevo esquema de precios y subsidios diseñado para dar mayor previsibilidad a los usuarios, evitando los tradicionales “saltos” de las boletas entre el verano y el invierno.

