Human Rights Watch: "Deterioro institucional" con los hermanos Milei y hostilidad contra periodistas

En cuanto a la libertad de prensa, el informe destaca especialmente que Milei e integrantes de su gobierno “han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas” y pusieron como ejemplo el uso de las frases “ no odiamos lo suficiente a los periodistas” y las acusaciones de sobornos.

milei periodistas.jpg El Presidente Javier Milei en la Sala de Conferencias con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, al término de la reunión del Gabinete de Ministros. Foto NA

Por último, HRW también apuntó contra Karina Milei por el escándalo Andis: “un juez prohibió la difusión de grabaciones de audio similares atribuidas a su persona, una medida que viola la libertad de expresión”

Poco control institucional

En cuanto a la corrupción, HRW hizo mención al caso $Libra y citó las conclusiones de la comisión investigadora del Congreso que aseguró que Javier Milei desempeñó un “papel indispensable” en un “plan fraudulento”. “Al momento de redacción de este capítulo, el caso estaba siendo investigado por los tribunales federales”, apuntó el Informe.

A nivel institucional, HRW mencionó que el Congreso inició el proceso para nombrar a un nuevo defensor del pueblo, cargo vacante desde 2009, “lo que ha hecho que este organismo de protección de derechos humanos sea en gran medida disfuncional”.

En cuanto al nuevo esquema y actuación de la agencia de inteligencia del país (SIDE) que incluía la vigilancia de personas, el organismo mencionó que “socavaran la confianza pública en los funcionarios del gobierno o en la política económica”.

karina milei en tecnopolis HRW destacó que un juez ordenó no difundir audios de Karina Milei en el marco del caso Andis. FOTO: xAI / Grok.

La organización también notó la falta de nombramientos de jueces que padece el Poder Judicial y que afecta al servicio de justicia en el país: apuntó que hay vacantes “330 cargos judiciales federales y nacionales” a julio del año pasado, “lo que supone casi el 35% del total”.

“Al momento de redacción de este capítulo, el Senado se encontraba debatiendo propuestas para ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema, una medida utilizada en el pasado para garantizar el control político sobre el máximo tribunal en Argentina. Otra propuesta en debate planteaba establecer una cuota de género para garantizar que las mujeres formen parte del tribunal. Actualmente, los tres jueces que componen la Corte Suprema son hombres”, indicó el informe.

