Domingo F. Sarmiento llegó 2 años tarde al shamsir ("la garra del león")

Domingo Faustino Sarmiento "creaba escuelas primarias y de bibliotecas populares con un claro objetivo: incrementar el nivel educativo de la población en su conjunto". Domingo Faustino Sarmiento, personaje clave en el reconocimiento de Chile a José Francisco de San Martín.

2 años de demora

Tiempo después, el gobierno de Bulnes envió a Sarmiento a Europa y a USA para que conociera los diferentes sistemas de educación vigentes, para que Chile pudiera organizar una estrategia educativa.

Entonces, y con carta de recomendación del general Juan Gregorio de Las Heras, héroe de Cancha Rayada, Sarmiento fue recibido por San Martin el 24/05/1846, quien tenía conocimiento de la intervención de su visitante en Chile, y que era un exiliado consecuencia de su oposición a Juan Manuel de Rosas.

Pero Sarmiento llegó 2 años tarde a Gran Bourg: el 2do. testamento de San Martín ya había sido redactado, con fecha 23/01/1844, texto que reemplazo al de 1818, previo a su campaña a Chile cruzando la Cordillera de los Andes.

San Martín escuchó a Sarmiento, y el diálogo fue amable, pero él ya tenía su propia opinión de Rosas.

San Martín falleció el 17/08/1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

Él legó al gobernador bonaerense su sable, en la 3ra. cláusula del testamento:

"3° - El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia de la América del Sud, le será entregado al General de la República Argentina Dn Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como Argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los Extranjeros que trataban de humillarla."

juan manuel de rosas Juan Manuel de Rosas, en retrato de 1820.

Shamsir de acero de Damasco

Durante aquel encuentro, el anfitrión ya se encontraba en posesión de su sable corvo que, luego de la entrevista en Guayaquil con Simón Bolívar y su retiro a la República del Perú, San Martín dejado en la ciudad de Mendoza. En una carta escrita a su yerno, Mariano Balcarce y a Mercedes, él había solicitado que le enviaran el sable a Europa.

Es un sable de hoja irregular y, por lo tanto, de tipo oriental. En verdad, según constató la Comisión Nacional de Energía Atómica en un análisis metalográfico, se trata de "un shamsir de acero de Damasco confeccionado en Oriente Medio con una técnica preindustrial constituyente".

El shamsir es el sable persa, de hoja de un solo filo -salvo en el último tramo, para punzar- que se curva regularmente desde su primer tercio, y es un arma de una sola mano.

Shamsir significa en persa: "curva como la garra del león".

En definitiva: un sable morisco de hoja alfanjada, del tipo adoptado por los oficiales de Napoleón Bonaparte, tras la campaña en Egipto. San Martín armó a su Regimiento de Granaderos a Caballo con sables similares, ya que los consideraba ideales para los ataques de carga de caballería.

Mariano Balcarce, una vez ocurrida la muerte de San Martín, comunicó a Rosas la decisión testamentaria, y el sable le fue remitido al gobernador.

shamshir-sable-persa-en-bronce-antiguo Shamsir o sable persa en un modelo antiguo.

Terrero Rosas

Según el escritor José María Rosa, el desterrado ex gobernador había decidido donar el sable al mariscal Francisco Solano López pero el mariscal paraguayo falleció antes.

Rosas decidió legar el sable a su amigo Juan Nepomuceno Terrero, y tras su muerte a su esposa y luego a sus hijos e hija por orden de edad.

Así fue como el sable llegó a Máximo Terrero y Manuelita Rosas, ya que Juan Terrero había muerto.

En 1896, Adolfo Carranza, fundador y primer director del Museo Histórico Nacional, solicitó a la familia Terrero Rosas la donación del sable de San Martín, pedido al que la familia accedió. En la primera carta que remitió a Manuela Rosas, Carranza expresó:

(...) me permito solicitar de V. con destino al Museo que dirijo, aquella espada redentora de un mundo, para que aquí, en el seno de la patria que le dio ser, pueda ser contemplada por los que la habitan y sea ella en todo tiempo la que les inspire para defender la soberanía nacional, como en la ocasión que originó se la obsequiaran a su señor padre. (…)".

El sable fue enviado desde Southampton a la Argentina el 05/02/1897 en el vapor Danube.

El 28/02/1897 llegó al puerto de La Plata y fue trasbordado a la corbeta La Argentina.

Arribó a Ciudad de Buenos Aires el 04/03/1897.

Una comisión encabezada por Donato Álvarez lo recibió en el dique 3 y lo depositó en el Museo Histórico Nacional.

museo historico nacional Museo Histórico Nacional.

3 robos

El 12/08/1963, Osvaldo Agosto, Manuel Gallardo, Aristides Bonaldi y Luis Sansoulet, todos de la Juventud Peronista, robaron el sable.

Agosto, más tarde colaborador del luego asesinado extitular de la CGT, José Ignacio Rucci, señaló que “fue algo simbólico; el peronismo venía de varias derrotas, estábamos proscriptos, había ganado el radicalismo con Arturo Illia y teníamos que hacer algo para levantar el ánimo de los muchachos”.

El objetivo era entregárselo a Juan Domingo Perón, quien ya estaba en Madrid.

Sin embargo Aníbal Demarco, que debía llevar el sable a Perón, acordó con el excapitán del Ejército, Adolfo Philippeaux, devolvérselo al Ejército.

Fue robado otra vez el 19/08/1965 por otro grupo de la Juventud Peronista pero 1 año después fue devuelto a Inteligencia del Ejército.

Entonces, desde 1967 y por orden de Juan Carlos Onganía, quedó bajo custodia en el Regimiento de Granaderos a Caballo, dentro de un templete blindado, donación del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca fue donado por los Terrero Rosas al Regimiento sino al Museo.

Por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, fue reintegrado el 24/05/2015 al Museo Histórico Nacional, ubicado en una sala especial, junto a las espadas de Juan Manuel de Rosas, Manuel Belgrano y Manuel Dorrego.

De ahí lo extrajo, por 3ra. vez, Javier Milei, contra la voluntad de Terrero Rosas.

sable de san martin

-----------------------

Otras noticias en Urgente24:

Quién es el magnate qatarí que compró 10 mil hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra