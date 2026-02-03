La China Suárez y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo del que todos están hablando. Ocurrió durante la entrevista exclusiva de la actriz en "La mañana con Moria" (Eltrece), cuando la panelista le preguntó sobre la polémica etiqueta de " rompehogares".
Cinthia Fernández agitó más el avispero tras cruce con la China Suárez
Cinthia Fernández salió a defenderse después del fuerte cruce en vivo con la China Suárez y aumentó el escándalo.
Suárez le respondió de manera picante, recordándole a la panelista que ella también atravesó una situación similar con su actual pareja.
Un día después del áspero momento, Fernández habló al respecto y enfrentó las críticas que recibió.
Cinthia Fernández se defiende después del cruce con la China Suárez
"Yo soy, la verdad, muy indomable", comenzó diciendo la panelista en el programa de Moria Casán, cuando la conductora le preguntó cómo te podemos guionar.
Seguidamente, habló sobre el formato de la entrevista y descartó que tuvieran un guion preestablecido.
“Es verdad que teníamos asignada una pregunta cada una, no sé si era por cuestiones de tiempo o qué (...) pero no qué teníamos que decir, ni qué teníamos preguntar”, explicó la panelista.
Una vez aclarado este punto, Fernández sostuvo que la actriz no pudo responderle.
Asimismo, la panelista reconoció que existen ciertas restricciones que tienen que ver su pertenencia al canal.
“Para mí su respuesta es mi mejor defensa. Digo, no pudo responder la pregunta que yo le hice, pero tampoco daba un clima de conflicto porque hay que hablar sin caretas y, como no me pueden domesticar, venía también a promocionar una serie que salía en este canal, que es el canal que me da de comer a mí. Entonces, yo tengo mis límites, para no crear conflicto”, dijo.
La panelista, además, defendió su pregunta e insistió que prefirió no continuar con la discusión.
"Yo no considero que haya dicho algo que fue mentira, fue algo que se me cuestionó a mí y que automáticamente elijo dar la respuesta. Yo me senté a hablar y aclarar todo. Tampoco era yo la entrevistada. Entonces, a nadie le importa teniendo a la China que es una nota que no tenemos a diario... Sí decidí responder de manera acotada porque creo que debería dar la cara. Después no seguí el conflicto”, señaló.
Sin embargo, Moria Casán, dijo que ella fue la que le dio fin a la discusión por cuestiones de tiempo.
“El conflicto un poco se venía, un ida y vuelta, pero lo paro yo porque nos comía el tiempo. Porque si no era para seguir”, indicó la conductora.
¿Qué pasó entre la China Suárez y Cinthia Fernández?
Todo comenzó cuando Cinthia Fernández le hizo una consulta incómoda a la China Suárez.
"En varias oportunidades, inclusive hoy, también has manifestado que no te importa o poco te importa lo que opinen de vos o el rótulo de rompehogares, pero ¿a vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo? Como ha de ser Carolina, Tobal, Wanda, en distintos casos", dijo la panelista.
La China no esquivó la pregunta y respondió de manera picante, tomando por sorpresa a Fernández.
"Qué bueno que lo mencionas. De hecho te pasó con esta relación también, que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números. ¿Cómo te sentiste vos con eso?", preguntó la actriz.
Fernández aclaró que en su caso salió a desmentir la versión inmediatamente. "Sí, y yo salí a aclarar automáticamente, de hecho mostré mensajes".
La China retrucó y aseveró que ella no tenía necesidad de hacer eso.
"Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo, ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho. Ya pasó mucho tiempo", dijo.
La discusión siguió y no pasó desapercibida ante los ojos de los espectadores hasta el día de hoy.
