¿Sincericidio? Luis Caputo intenta aclarar pero oscurece

La publicación del dato de enero está prevista para el 10 de febrero, por lo que Caputo accedió a la información confidencial al menos 8 días antes. Y, para peor, la difundió públicamente, 'regalándole' un activo muy sensible a los operadores del mercado.

¿Y la autonomía del INdEC y el secreto estadístico? Bien, gracias...

Las repercusiones no se hicieron esperar:

image

Captura de pantalla 2026-02-03 150624

Captura de pantalla 2026-02-03 150315

Captura de pantalla 2026-02-03 150447

Captura de pantalla 2026-02-03 150250

-------------

