El ministro de Economía, Luis Caputo, suma controversia al bochorno por la marcha atrás con el nuevo IPC. Tras admitir que Marco Lavagna renunció porque le pidieron postergar la nueva metodología de medición de la inflación, intentó hacer aclaraciones este martes (03/02) pero terminó oscureciendo más.
BOCHORNO IPC
¿Sincericidio? Luis Caputo intenta aclarar pero oscurece
El bochorno con el IPC sigue sumando controversias, y Luis Caputo intenta aclarar pero termina oscureciendo aún más. La credibilidad, al tacho.
Ayer, Luis Caputo confirmó que se suspenderá la aplicación del nuevo esquema hasta que el proceso de desinflación esté "totalmente consolidado”, para lo cual no hay fecha prevista. Luego, y ante las versiones de que la postergación tiene que ver con que el IPC modificado daría en enero arriba del 3% (y que por eso lo postergan, pues no sólo echaría por tierra el relato de la desinflación sino que, adicionalmente, esa suba también impactaría en jubilaciones, paritarias, AUH, bonos CER, créditos y plazos fijos UVA), el funcionario terminó admitiendo la violación del secreto estadístico y la independencia del INdEC.
"Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podes chequearlo con ellos mismos", le respondió en X el ministro a un posteo de Eduardo Feinmann, quien había asegurado que “el nuevo índice iba a dar entre 3,1 y 3,5% de inflación. Para el Gobierno era una pésima noticia. Arrancar el año de esa manera era pésimo”.
Cabe destacar que el nuevo IPC le daba mayor peso (ponderación) a los servicios (que abarca las tarifas) que a lo bienes (como los alimentos), lo que tendría un impacto al alza sobre el índice de precios al consumidor (lo advirtió el Banco Central en un informe reciente) en un momento en el que el mismo no logra perforar el 2%.
En afán de aplacar el escándalo, Luis Caputo terminó cometiendo un sincericidio, al admitir que tanto Lavagna como el nuevo director del INdEC, Pedro Lines, le dijeron que el índice actualizado "daba una décima menos que el índice actual".
La publicación del dato de enero está prevista para el 10 de febrero, por lo que Caputo accedió a la información confidencial al menos 8 días antes. Y, para peor, la difundió públicamente, 'regalándole' un activo muy sensible a los operadores del mercado.
¿Y la autonomía del INdEC y el secreto estadístico? Bien, gracias...
Las repercusiones no se hicieron esperar:
