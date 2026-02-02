Portazo en el INdEC y temblor en la Casa Rosada: ¿Ahora quién mide la inflación?

Live Blog Post

En general, el debate sobre Reforma Laboral ocurre en la economía argentina tal como si fuese un acontecimiento divorciado de la macroeconomía, y es un grave error. La legislación debe revisarse en muchos aspectos porque el siglo 21 no es el siglo 20. En particular el empleo formal no crece porque contratar 'en blanco' es mucho más caro que lo necesario en un esquema de competitividad global. Y esto sucede por la voracidad del Estado, que castiga al empleador y así, en forma indirecta, al empleado.

Entonces, que contratar empleo 'en blanco' depende más del Estado que del sindicato pero es preciso revisar el esquema en forma integral. De todos modos, la futura legislación todavía es imprecisa, dependerá de muchas negociaciones y capacidad de presión de cada coprotagonista. Sí es evidente la decisión política de Javier Milei de obtener 'algo', cualquiera sea el contenido, para afirmar al FMI que avanzan las reformas estructurales.

