Portazo en el INdEC y temblor en la Casa Rosada: ¿Ahora quién mide la inflación?

LUNES 2 DE FEBRERO DE 2026. Un fuerte cambio de escenario golpeó al INdEC( Instituto Nacional de estadísticas y Censos) con la renuncia sopresiva de Marco Lavagna, quien dirigía el organísmo hace seis años y representaba uno de los pocos funcionarios de "Estado" en la volatilidad de la política argentina. La salida se catalizó luego de diferencias por la fórmula para el calculo de la inflación, una de las variables estrella en el discurso oficial y a la cual el presidente Javier Milei prometió erradicar por completo para mediados de 2026.
Se acelera el debate sobre la reforma laboral: ¿Sirve o no sirve?
En general, el debate sobre Reforma Laboral ocurre en la economía argentina tal como si fuese un acontecimiento divorciado de la macroeconomía, y es un grave error. La legislación debe revisarse en muchos aspectos porque el siglo 21 no es el siglo 20. En particular el empleo formal no crece porque contratar 'en blanco' es mucho más caro que lo necesario en un esquema de competitividad global. Y esto sucede por la voracidad del Estado, que castiga al empleador y así, en forma indirecta, al empleado.
Entonces, que contratar empleo 'en blanco' depende más del Estado que del sindicato pero es preciso revisar el esquema en forma integral. De todos modos, la futura legislación todavía es imprecisa, dependerá de muchas negociaciones y capacidad de presión de cada coprotagonista. Sí es evidente la decisión política de Javier Milei de obtener 'algo', cualquiera sea el contenido, para afirmar al FMI que avanzan las reformas estructurales.
Deja tu comentario