Portazo en el INdEC y temblor en la Casa Rosada: ¿Ahora quién mide la inflación?

Sorpresiva renuncia de Marco Lavagna en el INdEC sacudió a la Casa Rosada. Mientras tanto, siguen los incendios en Chubut. Luis Caputo apuntó contra Techint.

2 de febrero de 2026 - 13:30

LUNES 2 DE FEBRERO DE 2026. Un fuerte cambio de escenario golpeó al INdEC( Instituto Nacional de estadísticas y Censos) con la renuncia sopresiva de Marco Lavagna, quien dirigía el organísmo hace seis años y representaba uno de los pocos funcionarios de "Estado" en la volatilidad de la política argentina. La salida se catalizó luego de diferencias por la fórmula para el calculo de la inflación, una de las variables estrella en el discurso oficial y a la cual el presidente Javier Milei prometió erradicar por completo para mediados de 2026.

Con la partida de Lavagna, la Casa Rosada sufrió un temblor inesperado sobre la credibilidad de las proyecciones sobre precios. Algo que costó reconstruir luego de años de desmanejos que derrumbaron la confianza sobre las estadísticas y datos oficiales del Gobierno argentino.

Un golpe que deberá absorber, principalmente, Luis Caputo. El ministro de Economía enfrenta al mercado internacional en busca de crédito y la aceleración de precios había sido hasta aquí parte de su presentación de "logros" tanto ante organísmos multilaterales como frente a inversores privados.

Por su parte, sigue el frente activo de incendios en la Patagonia. Con Chubut como epicentro, el avance de las llamas sobre áreas nativas permanece fuera de control consumiendo gran parte de áreas de preservación histórica de alta relevancia climática en la zona.

Esto pasa en el vivo de Urgente24:

Live Blog Post

Se acelera el debate sobre la reforma laboral: ¿Sirve o no sirve?

En general, el debate sobre Reforma Laboral ocurre en la economía argentina tal como si fuese un acontecimiento divorciado de la macroeconomía, y es un grave error. La legislación debe revisarse en muchos aspectos porque el siglo 21 no es el siglo 20. En particular el empleo formal no crece porque contratar 'en blanco' es mucho más caro que lo necesario en un esquema de competitividad global. Y esto sucede por la voracidad del Estado, que castiga al empleador y así, en forma indirecta, al empleado.

Entonces, que contratar empleo 'en blanco' depende más del Estado que del sindicato pero es preciso revisar el esquema en forma integral. De todos modos, la futura legislación todavía es imprecisa, dependerá de muchas negociaciones y capacidad de presión de cada coprotagonista. Sí es evidente la decisión política de Javier Milei de obtener 'algo', cualquiera sea el contenido, para afirmar al FMI que avanzan las reformas estructurales.

Live Blog Post

Qué le dijo Marco Lavagna a sus compañeros

Marco Lavagna renunció de manera sorpresiva este lunes (02/02) a la dirección de la INdEC tras 6 años de gestión, justo cuando el organismo implementó el cambio metodológico para medir la inflación. Su salida generó versiones (hay quienes hablaron de que fue "echado"), pero el ahora ex funcionario dijo que fue su decisión.

Lavagna le envió una carta a los empleados del INdEC hablando de su salida. "Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC. Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional", comienza la misiva.

Live Blog Post

Sigue la baja en el flujo de recursos nacionales a las provincias

El comienzo de 2026 trajo una mala noticia para las provincias y es que, en enero, el Gobierno de Javier Milei envió mucho menos dinero discrecional —es decir, fondos que no se giran automáticamente— a los distritos. En total, las transferencias no automáticas sumaron $39.491 millones, lo que representa una caída real del 65,4% frente a enero del año pasado. En términos simples, la Nación mandó casi dos tercios menos de fondos que un año atrás.

Live Blog Post

Solo la lluvia puede frenar el fuego en la Patagonia

Con más de 50.000 hectáreas consumidas, sigue el trabajo de los brigadistas en Chubut. Se produjo el corte de la ruta 71 que quedó atravezada por el fuego.

Según especialistas, el freno podría estar en las precipitaciones que se avecinan a la zona, descartando la posibilidad de un control total en manos de los bomberos.

Live Blog Post

Las deportaciones en USA y los argentinos

Luego de que el diario The New York Times asegurara que Donald Trump negocia con Javier Milei para enviar a ilegales deportados de USA a la Argentina, no hubo una respuesta oficial del gobierno libertario: sólo retuits del Presidente acusando "fake" (¿luego dirá que no tuitea como Presidente, como ocurrió con $LIBRA?), y el canciller Pablo Quirno sigue en silencio.

En este contexto, resultó llamativa la respuesta del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, cuando fue consultado por esta versión, evitando negar de plano la información y sembrando más dudas.

Live Blog Post

Dudosa base de la tranquilidad financiera

El Gobierno inició 2026 con un descenso del Riesgo País por debajo de los 500 puntos, acumuló reservas, mantiene sin sobresaltos el tipo de cambio y garantizó pagos, pero el economista Enrique Szewach advierte que todo ocurre con miras a muy corto plazo donde se sigue pagando deuda con deuda en un contexto internacional peligroso.

Desde el punto de vista financiero, según Szewach "la Argentina está tranquila con sobreoferta de dólares por deuda que toman empresas desde el exterior, adelantos de liquidaciones de exportaciones, etc., aunque el Gobierno paga pero se endeuda".

Live Blog Post

Renunció Marco Lavagna al INdEC

Marco Lavagna renunció a la dirección de la INdEC tras 6 años de gestión. El funcionario comunicó este lunes su decisión dentro del organismo estadístico.

Lavagna, que era uno de los funcionarios que Javier Milei conservó de la gestión del Frente de Todos (asumió en diciembre de 2019 como un aporte de Sergio Massa), dimite justo cuando el INdEC implementó el cambio metodológico para medir la inflación, cuyo primer resultado se conocerá en los próximos días.

