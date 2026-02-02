La carta de Marco Lavagna a los empleados del INdEC

La carta de Marco Lavagna divulgada este lunes destaca el rol de los empleados del organismo, a quienes les agradeció "sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días". Para Lavagna, la planta de personal del organismo representa su "principal activo" y "la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes".

Por último, les transmitió sus mejores deseos al equipo de profesionales que se desempeña en el INdEC para el futuro y dijo confiar en que el ente estadístico "va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto".

"Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que este a mi alcance para defenderlo", cerró.

Sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al INdEC

La sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al INdEC generó versiones y encendió algunas alarmas.

Por ejemplo, desde la Junta Interna de ATE- Indec dijeron: “La renuncia de Lavagna nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta, dado que se dio a 8 días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos un Indec independiente del poder político”.

A su vez, trazaron un paralelismo con 2007, año en el que se dispuso la intervención debido a que “no gustaba el dato del IPC de enero”.

Por su parte, el periodista Leandro Renou afirmó en la red X que Lavagna fue "echado" por 2 cuestiones: la inflación no dio debajo del 2% a partir del nuevo esquema (aunque, en rigor, no se especulaba con un resultado como ese para el primer mes del año) y por la medición de las aplicaciones "tipo Rappi" que "expone la crisis de empleo".

En tanto, la periodista Rosalía Constantino habló de "cortocircuitos" que dispararon la renuncia:

image

-------------

