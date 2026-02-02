Marco Lavagna renunció de manera sorpresiva este lunes (02/02) a la dirección de la INdEC tras 6 años de gestión, justo cuando el organismo implementó el cambio metodológico para medir la inflación. Su salida generó versiones (hay quienes hablaron de que fue "echado"), pero el ahora ex funcionario dijo que fue su decisión.
RENUNCIA
La carta de Marco Lavagna a los empleados del INdEC
De manera sorpresiva, Marco Lavagna renunció al INdEC y, en medio de versiones, le envió una carta a los empleados del ente estadístico.
Lavagna le envió una carta a los empleados del INdEC hablando de su salida. "Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC. Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional", comienza la misiva.
En este sentido, afirmó que su renuncia "no es una decisión sencilla", pero consideró que, luego de las reformas implementadas, " es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa".
“Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, señaló.
Al respecto, remarcó que pese a su renuncia "quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso", que, según dijo, "podrán completarse y ser implementados próximamente".
La carta de Marco Lavagna divulgada este lunes destaca el rol de los empleados del organismo, a quienes les agradeció "sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días". Para Lavagna, la planta de personal del organismo representa su "principal activo" y "la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes".
Por último, les transmitió sus mejores deseos al equipo de profesionales que se desempeña en el INdEC para el futuro y dijo confiar en que el ente estadístico "va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto".
"Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que este a mi alcance para defenderlo", cerró.
Sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al INdEC
La sorpresiva renuncia de Marco Lavagna al INdEC generó versiones y encendió algunas alarmas.
Por ejemplo, desde la Junta Interna de ATE- Indec dijeron: “La renuncia de Lavagna nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta, dado que se dio a 8 días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos un Indec independiente del poder político”.
A su vez, trazaron un paralelismo con 2007, año en el que se dispuso la intervención debido a que “no gustaba el dato del IPC de enero”.
Por su parte, el periodista Leandro Renou afirmó en la red X que Lavagna fue "echado" por 2 cuestiones: la inflación no dio debajo del 2% a partir del nuevo esquema (aunque, en rigor, no se especulaba con un resultado como ese para el primer mes del año) y por la medición de las aplicaciones "tipo Rappi" que "expone la crisis de empleo".
En tanto, la periodista Rosalía Constantino habló de "cortocircuitos" que dispararon la renuncia:
-------------
Otras noticias en Urgente24:
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia
Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"
Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara
Fabián Doman denunció irregularidades en su salida "extrañamente confusa" de A24