El viaje a la Luna ya no es cuando todos creen: Último anuncio de la NASA

"Aunque la NASA esperará para fijar una fecha de lanzamiento hasta que los equipos hayan revisado el resultado del ensayo general, el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no son fechas viables. Cualquier retraso adicional resultaría en un cambio de fecha", señaló la agencia.

¿Cuándo se lanzará Artemis II?

Los planes de la NASA respecto al ensayo general y las oportunidades de lanzamiento han cambiado debido al clima.

De acuerdo con el comunicado, el mal tiempo los ha obligado a actualizar el ensayo general de Artemis II y las oportunidades de lanzamiento.

"Debido al mal tiempo, la NASA ha fijado el lunes 2 de febrero como día de carga de combustible para el próximo ensayo general de Artemis II en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida", indicó la NASA.

Y siguió: "Con este cambio, la primera oportunidad potencial de lanzamiento no será antes del domingo 8 de febrero".

ARTEMIS i.jpg Febrero será un mes emocionante para los amantes del espacio.

Hay varias ventanas de posible lanzamiento. El período del 31 de enero al 14 de febrero, contempla el 8, 10 y 11 de febrero.

El período de lanzamiento del 28 de febrero al 13 de marzo, incluye los días 6, 7, 8, 9, 11 de marzo.

Mientras, el período de lanzamiento del 27 de marzo al 10 de abril, abarca oportunidades de lanzamiento para los días 1, 3, 4, 5, 6 de abril.

¿Por qué el lanzamiento de Artemis II ya no será el 6 de febrero?

Por lo visto, el frío en Estados Unidos ha cambiado los planes de todos, incluso de la NASA.

"Durante los últimos días, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones a medida que el frío y los vientos se extienden por Florida. Los gerentes han evaluado las capacidades del hardware en función del pronóstico, dada la inusual erupción ártica que afecta al estado, y han decidido modificar el cronograma", explicó la NASA.

"Los equipos y los preparativos en la plataforma de lanzamiento siguen listos para el ensayo general con lluvia. Sin embargo, ajustar el cronograma de la prueba permitirá a la NASA tener éxito durante el ensayo, ya que el clima esperado este fin de semana podría afectar las condiciones del lanzamiento", agregó.

Mientras tanto, la tripulación del Artemis II permanece en cuarentena en Houston, y el mundo entero espera con ansias el viaje a la Luna.

--------

Más noticias en Urgente24

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Estupor en River por lo que se confirmó de Franco Armani: "Es delicado"

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara