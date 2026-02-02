La inteligencia artificial avanza a pasos gigantes y Google no se queda atrás con Gemini. La misma puede convertir imágenes o videos desde un simple texto, pero el nuevo Project Genie permite mucho más y deja a la vista de qué manera avanza la IA.
¿CÓMO?
La inteligencia artificial de Google evoluciona y permite crear mundos
La inteligencia artificial de Google es cada vez más compleja y permite simular entornos dinámicos de manera increíble.
La IA de Google comienza a crear mundos interactivos a partir de una simple orden. La misma perfecciona su capacidad de generar códigos cada vez más complejos y por esa razón el avance es tan significativo. Pero, ¿qué significa todo esto?
La inteligencia artificial de Google avanza como nunca
Project Genie es la última evolución de la IA de Google llamada Gemini. La misma está basada en el modelo de mundos Genie 3, un prototipo experimental que es capaz de simular entornos dinámicos que responden a las acciones del usuario en tiempo real.
Un ejemplo es como cuando se crea el mundo de un videojuego pero con el lenguaje que cada uno quiera adaptarle. Genie 3 podrá simular la física y las interacciones de un entorno, cómo este va a crecer o evolucionar. Una locura que ya está pasando en Gemini.
La combinación de Genie 3, Nano Banana Pro y Gemini permiten definir un personaje o paisaje mediante texto o imágenes ya cargadas. Una vez que esto se genera, se podrá navegar por este mundo como si estuviésemos dentro de un videojuego. Se podrán crear universos desde cero o bien modificar los ya existentes mediante comandos e instrucciones.
