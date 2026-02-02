Servicio Meteorológico Nacional: Javier Milei repuso a Mauad y estallan los meteorólogos

image La despedida de Mauad al Servicio Meteorológico Nacional en agosto de 2025.

El reemplazo que nunca llegó

Casi dos meses después de la renuncia de Mauad, el Ministerio de Defensa confirmó el arribo al cargo del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, pero nunca lo designó oficialmente a través del respectivo decreto en el Boletín Oficial, por lo cual no llegó a asumir pese a que regresó a la Argentina para esperar que se cumpliera ese paso.

Por lo tanto, el Gobierno decidió que “encontrándose vacante el cargo de Director del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, resulta necesario proceder a la designación del mismo, a partir del 1° de enero de 2026 y por el plazo de CUATRO (4) años”, argumentó en el Decreto 77/2026.

Sin embargo, el decreto presidencial no justifica su decisión ni responde a los cuestionamientos de los meteorólogos.

image El rechazo de los meteorólogos a Mauad

Aunque en 2024, cuando se designó a Mauad el Ministerio de Defensa dijo que tenía una "formación técnica avanzada” y una “capacidad de gestión lo convierten en el candidato ideal para modernizar el SMN".

Incluso destacaron su "enfoque estratégico" para adoptar tecnologías predictivas avanzadas y fortalecer las capacidades operativas, afirmando que por "su experiencia, logros y visión, Antonio José Mauad no es solo una elección acertada, es la mejor elección para liderar esta nueva etapa del SMN".

