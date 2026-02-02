JMediante el Decreto 77/2026 publicado este lunes (2/2) en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se volvió a designar a Antonio José Mauad en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) donde había renunciado en agosto de 2025 en medio del rechazo de los meteorólogos.
POR DECRETO
Servicio Meteorológico Nacional: Javier Milei repuso a Mauad y estallan los meteorólogos
El Gobierno concretó el regreso del excombatiente Antonio José Mauad al Servicio Meteorológico Nacional a pesar del rechazo de los meteorólogos.
Tensión en el Servicio Meteorológico Nacional
El Gobierno nacional oficializó la designación de Antonio José Mauad en el Servicio Meteorológico Nacional con carácter ad honorem y rango de Subsecretario, con vigencia retroactiva al 1º de enero de 2026 y por un periodo de cuatro años, según el Decreto 77/2026.
Se trata del cargo al que Mauad había renunciado en agosto de 2025 en medio de fuertes cuestionamientos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que advirtió que el excombatiente de Malvinas no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera.
Desde entonces, el Servicio Meteorológico Nacional llevaba cinco meses sin un director titular, y desde el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) empezaron a denunciar que el Gobierno de Milei planeaba reponer en el cargo a Mauad.
A mediados de enero, el CAM emitió un extenso comunicado público para manifestar su oposición al regreso de Mauad por falta de condiciones, lo que consideraron que no se trataba de un mero "formalismo administrativo", sino "un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo".
El reemplazo que nunca llegó
Casi dos meses después de la renuncia de Mauad, el Ministerio de Defensa confirmó el arribo al cargo del investigador y oceanógrafo Pedro Di Nezio, pero nunca lo designó oficialmente a través del respectivo decreto en el Boletín Oficial, por lo cual no llegó a asumir pese a que regresó a la Argentina para esperar que se cumpliera ese paso.
Por lo tanto, el Gobierno decidió que “encontrándose vacante el cargo de Director del SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, resulta necesario proceder a la designación del mismo, a partir del 1° de enero de 2026 y por el plazo de CUATRO (4) años”, argumentó en el Decreto 77/2026.
Sin embargo, el decreto presidencial no justifica su decisión ni responde a los cuestionamientos de los meteorólogos.
Aunque en 2024, cuando se designó a Mauad el Ministerio de Defensa dijo que tenía una "formación técnica avanzada” y una “capacidad de gestión lo convierten en el candidato ideal para modernizar el SMN".
Incluso destacaron su "enfoque estratégico" para adoptar tecnologías predictivas avanzadas y fortalecer las capacidades operativas, afirmando que por "su experiencia, logros y visión, Antonio José Mauad no es solo una elección acertada, es la mejor elección para liderar esta nueva etapa del SMN".
