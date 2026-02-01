El fuertísimo planchazo a Ander Herrera que era para roja y el VAR no consideró

Boca vs. Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . Leandro Paredes. FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO Leandro Paredes marcó el segundo gol, de penal FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

No obstante, se pasó de la raya. En la primera media hora del partido ya tenía tres jugadores amonestados, hizo el penal insólito a Ángel Romero por un agarrón de camiseta y, en total, contabilizó 23 faltas a lo largo del encuentro.

La de Luciano Herrera sobre la de Ander Herrera fue una de ellas. En la velocidad de la jugada, para el árbitro -Darío Herrera-, fue solo amonestación. Lo llamativo fue que el VAR no lo haya llamado. Es la cabina de video la encargada de avisarle al árbitro que hay una jugada que merece ser revisada.

Así todo, desde el VAR no hubo comunicación para Darío Herrera. Quedó solo en amarilla, y Ander Herrera tardó varios minutos en recuperarse. Finalmente, continuó jugando la mayor parte del partido hasta que fue reemplazado al minuto 70'.

La falta sobre Ander Herrera que el VAR no consideró: ¿no era para llamar al árbitro?

