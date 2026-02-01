Boca venció a Newell's por 2-0, en la fecha 3 del Torneo Apertura. En la Bombonera, el Xeneize se impuso ante un rival endeble y acumuló su segunda victoria del campeonato. Más allá del triunfo, Ander Herrera se llevó un buen susto -y malestar- con el planchazo que le propinó un rival.
EN LA VICTORIA DE BOCA VS. NEWELL'S
El fuertísimo planchazo a Ander Herrera que era para roja y el VAR no consideró
En el triunfo de Boca sobre Newell's por 2-0, Ander Herrera sufrió una durísima falta que el VAR no revisó. Para el árbitro fue solo amarilla.
El momento preocupó a todo Boca. Ander Herrera se retorcía de dolor en el suelo. La jugada había continuado porque era una situación de ataque para el Xeneize, pero el vasco no había podido seguirla. La entrada de Luciano Herrera, de Newell's, había sido demasiado fuerte.
En un primer instante, nadie se percató del planchazo. Ander Herrera quedó tendido en el suelo pero bien podría tratarse de esos choques desafortunados. Sin embargo, lejos de levantarse rápidamente, el mediocampista siguió tirado sobre el césped. Se quejaba, gritaba, rezongaba; no podía entender la brusquedad de Luciano Herrera, el 26 de la Lepra.
Aunque sin intención de ir lastimarlo, el futbolista visitante había querido ir a robarle la pelota a Herrera y terminó por dejarle todos los tapones sobre el tobillo. La jugada, en la repetición, quedó clara: todo la suela del botín leproso impactó de lleno en el tobillo xeneize.
Sucedió cerca del minuto 20 del primer tiempo. La desafortunada acción, más allá de la no-intención de lastimar, fue producto de una actitud demasiado ríspida que había tomado Newell's para anular a Boca. Decidido a cortarle los caminos, lo incomodaba con una presión ordenada, disciplina para marcar y una intensidad en los duelos físicos.
No obstante, se pasó de la raya. En la primera media hora del partido ya tenía tres jugadores amonestados, hizo el penal insólito a Ángel Romero por un agarrón de camiseta y, en total, contabilizó 23 faltas a lo largo del encuentro.
La de Luciano Herrera sobre la de Ander Herrera fue una de ellas. En la velocidad de la jugada, para el árbitro -Darío Herrera-, fue solo amonestación. Lo llamativo fue que el VAR no lo haya llamado. Es la cabina de video la encargada de avisarle al árbitro que hay una jugada que merece ser revisada.
Así todo, desde el VAR no hubo comunicación para Darío Herrera. Quedó solo en amarilla, y Ander Herrera tardó varios minutos en recuperarse. Finalmente, continuó jugando la mayor parte del partido hasta que fue reemplazado al minuto 70'.