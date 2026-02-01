urgente24
GOLAZO24 Ander Herrera > Boca > Newell's

EN LA VICTORIA DE BOCA VS. NEWELL'S

El fuertísimo planchazo a Ander Herrera que era para roja y el VAR no consideró

En el triunfo de Boca sobre Newell's por 2-0, Ander Herrera sufrió una durísima falta que el VAR no revisó. Para el árbitro fue solo amarilla.

01 de febrero de 2026 - 22:56
Ander Herrera y la plancha de Luciano Herrera que casi lo saca de partido

Ander Herrera y la plancha de Luciano Herrera que casi lo saca de partido

Boca venció a Newell's por 2-0, en la fecha 3 del Torneo Apertura. En la Bombonera, el Xeneize se impuso ante un rival endeble y acumuló su segunda victoria del campeonato. Más allá del triunfo, Ander Herrera se llevó un buen susto -y malestar- con el planchazo que le propinó un rival.

El momento preocupó a todo Boca. Ander Herrera se retorcía de dolor en el suelo. La jugada había continuado porque era una situación de ataque para el Xeneize, pero el vasco no había podido seguirla. La entrada de Luciano Herrera, de Newell's, había sido demasiado fuerte.

Escena del partido entre Boca Juniors y Newell`s Old Boys de Rosario, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 - FOTO NA @BocaJrsOficial
Boca sum&oacute; su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026

Boca sumó su segunda victoria en el Torneo Apertura 2026

En un primer instante, nadie se percató del planchazo. Ander Herrera quedó tendido en el suelo pero bien podría tratarse de esos choques desafortunados. Sin embargo, lejos de levantarse rápidamente, el mediocampista siguió tirado sobre el césped. Se quejaba, gritaba, rezongaba; no podía entender la brusquedad de Luciano Herrera, el 26 de la Lepra.

Seguir leyendo

Quizás también te interese leer: Punto de inflexión en el gol de Boca vs. Newell's: el mensaje para Úbeda

Aunque sin intención de ir lastimarlo, el futbolista visitante había querido ir a robarle la pelota a Herrera y terminó por dejarle todos los tapones sobre el tobillo. La jugada, en la repetición, quedó clara: todo la suela del botín leproso impactó de lleno en el tobillo xeneize.

Sucedió cerca del minuto 20 del primer tiempo. La desafortunada acción, más allá de la no-intención de lastimar, fue producto de una actitud demasiado ríspida que había tomado Newell's para anular a Boca. Decidido a cortarle los caminos, lo incomodaba con una presión ordenada, disciplina para marcar y una intensidad en los duelos físicos.

Boca vs. Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . Leandro Paredes. FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
Leandro Paredes marc&oacute; el segundo gol, de penal

Leandro Paredes marcó el segundo gol, de penal

No obstante, se pasó de la raya. En la primera media hora del partido ya tenía tres jugadores amonestados, hizo el penal insólito a Ángel Romero por un agarrón de camiseta y, en total, contabilizó 23 faltas a lo largo del encuentro.

La de Luciano Herrera sobre la de Ander Herrera fue una de ellas. En la velocidad de la jugada, para el árbitro -Darío Herrera-, fue solo amonestación. Lo llamativo fue que el VAR no lo haya llamado. Es la cabina de video la encargada de avisarle al árbitro que hay una jugada que merece ser revisada.

Así todo, desde el VAR no hubo comunicación para Darío Herrera. Quedó solo en amarilla, y Ander Herrera tardó varios minutos en recuperarse. Finalmente, continuó jugando la mayor parte del partido hasta que fue reemplazado al minuto 70'.

La falta sobre Ander Herrera que el VAR no consideró: ¿no era para llamar al árbitro?

Embed

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES