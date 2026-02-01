La miniserie de 8 capítulos que ya se volvió la favorita de todos

Ahora bien, Juan Pablo Russo, de EscribiendoCine, aportó una lectura más técnica señalando que "funciona mejor como comedia romántica de oficina que como lectura crítica del poder corporativo, una decisión que define con claridad el tipo de experiencia que ofrece al espectador".

image "Amor de oficina", disponible en Netflix.

Así que si estás cansado de navegar eternamente por el catálogo sin saber qué ver, acá tenés la respuesta. Esta producción de género comedia romántica te va a enganchar rápido y, por su duración, vas a devorarla casi sin darte cuenta. En simples palabras, tu próxima obsesión serial acaba de llegar.

