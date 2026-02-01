La miniserie de 8 capítulos que ya se volvió la favorita de todos

La premisa es sumamente ingeniosa. Imaginá la siguiente situación: sos una empleada que se rompe el lomo día tras día, persiguiendo el sueño de convertirte en CEO de la compañía. Tenés todo calculado, cada movimiento planeado, hasta que descubrís que tu competidor directo por ese puesto codiciado es, nada más y nada menos, que el hombre con el que pasaste una noche de pasión desenfrenada. Sí, leíste bien. Ese hombre que conociste en circunstancias muy poco profesionales ahora está del otro lado del escritorio, luchando por la misma silla ejecutiva que vos querés ocupar. El conflicto está servido y la tensión sexual también.
Detrás de cámaras, Carolina Rivera asume tanto la dirección como la creación de esta joya que combina romance, humor y esas dinámicas laborales que todos conocemos demasiado bien. El elenco no se queda atrás: Ana González Bello y Diego Klein encabezan un reparto que incluye a Martha Lorena Reyes, Paola Fernández, Nicolás de Llaca, Marco León Pol, Alexis Ayala y Fernando Memije, entre otros nombres que le dan peso y credibilidad a cada escena.
La miniserie que fue elogiada por su reparto sólido
Sin embargo, lo verdaderamente interesante es cómo la crítica ha recibido esta propuesta. No estamos hablando de opiniones tibias o comentarios de cortesía. Joel Keller, desde Decider, destacó que se trata de "una vuelta de tuerca desenfadada y a menudo divertida a la fórmula habitual de comedia laboral/romance de oficina, con unos protagonistas que merece la pena seguir por los tira y afloja que tendrán". Ese ping pong emocional entre los personajes principales parece ser uno de los grandes aciertos narrativos.
Pero hay más. Álvaro Cueva, del Diario Milenio, fue aún más contundente al afirmar que "'Amor de oficina' es la serie perfecta: conecta con las audiencias más humildes, con las más encumbradas. Es chistosa, emocionante, telenovelera, empodera, desahoga. Y tiene un reparto excelente". Esa capacidad de hablarle a públicos tan diversos sin perder identidad es algo que pocas producciones logran.
Ahora bien, Juan Pablo Russo, de EscribiendoCine, aportó una lectura más técnica señalando que "funciona mejor como comedia romántica de oficina que como lectura crítica del poder corporativo, una decisión que define con claridad el tipo de experiencia que ofrece al espectador".
Así que si estás cansado de navegar eternamente por el catálogo sin saber qué ver, acá tenés la respuesta. Esta producción de género comedia romántica te va a enganchar rápido y, por su duración, vas a devorarla casi sin darte cuenta. En simples palabras, tu próxima obsesión serial acaba de llegar.
