Crisis en Cuba, oportunidad de Trump: Escasez de combustible y apagones llevan a La Habana al límite

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, envió un mensaje directo a la población:

“Sabemos el riesgo que enfrentan en esa isla oprimida. Desde EE.UU. tienen nuestro apoyo. Que Dios los bendiga y que Cuba pronto sea libre”.

Ante esto, el canciller cubano Bruno Rodríguez declaró una "emergencia internacional", calificando las advertencias arancelarias como una "una amenaza inusual y extraordinaria".

Cuba: Inflación y el fin de la libreta de racionamiento

La economía familiar se desintegra ante la pérdida del 10% del valor del peso cubano frente al dólar en menos de un mes. La eliminación gradual de la libreta de racionamiento tras la pandemia ha dejado a los sectores más vulnerables sin red de seguridad.

Transporte: La falta de gasolina ha paralizado el transporte público, obligando a los ciudadanos a pagar tarifas excesivas en taxis privados.

La falta de gasolina ha paralizado el transporte público, obligando a los ciudadanos a pagar tarifas excesivas en taxis privados. Alimentos: El precio de la comida se ha vuelto prohibitivo para quienes dependen de salarios estatales.

El precio de la comida se ha vuelto prohibitivo para quienes dependen de salarios estatales. Servicios: La falta de electricidad inhabilita semáforos, internet y bombas de agua, desarticulando la vida urbana.

"No estoy en contra de mi país... pero no quiero morir de hambre", confesó Mirta Trujillo, una vendedora de 71 años, reflejando el sentir de un pueblo que, aunque teme a la represión, se declara en una situación insostenible.

¿Un estallido social inminente?

A pesar de la contracción del 12% de la economía entre 2019 y 2024 y la emigración masiva de casi dos millones de personas, las protestas visibles son escasas. La memoria de la represión de 2021 y el control estatal mantienen una calma tensa. Sin embargo, para ciudadanos como Aimee Milanés, la prioridad no es la política: "Nos estamos ahogando... Se trata de sobrevivir. Nada más".

"No estoy en contra de mi país... pero no quiero morir de hambre", dijo. En una reciente tarde de un día laborable, Reuters fue testigo de un accidente en una intersección muy transitada de La Habana donde los semáforos no funcionaban debido a un corte de electricidad."

A veces cuando se va la luz ocurren accidentes porque los semáforos no funcionan", dijo Raysa Lemu, cuyo apartamento da a un bulevar en Marianao, en las afueras de La Habana.“Antes nos cortaban la luz dos o tres veces por semana, pero ahora es todos los días y a veces hasta 12 horas”

Julia Anita Cobas, una empleada doméstica de 69 años de Guanabacoa, se levanta a las 4 de la mañana cada mañana para un viaje de 16 kilómetros (10 millas) que ahora le toma casi cuatro horas ida y vuelta. Con menos transporte público disponible, el viaje se ha vuelto más largo y costoso.

"Salgo de mi casa antes del amanecer y no sé cómo regresaré", dijo.

Pero Cobas, que nació justo antes de la revolución de Castro, dijo que no tenía ninguna expectativa de que Trump mejorara las cosas."Desde que nací, Estados Unidos nos ha estado amenazando, y cada día enfrentamos dificultades. Pero hemos sobrevivido a todo", dijo.

