Donald Trump autoriza reanudar vuelos comerciales entre USA y Venezuela

Les he dado instrucciones a Sean Duffy (el secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, de que, si es posible, me gustaría que el espacio aéreo sobre Venezuela quede abierto para el final del día. Les he dado instrucciones a Sean Duffy (el secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, de que, si es posible, me gustaría que el espacio aéreo sobre Venezuela quede abierto para el final del día.

American se está preparando para recibir cientos de aviones nuevos más livianos, hechos de materiales compuestos que serán pintados. Ya que el exterior de estos aviones no podía ser de metal pulido, la importancia de la selección de la pintura se tornó cr Las compañías aéreas retoman servicios a Caracas

Vuelos suspendidos

Los vuelos directos entre Venezuela y USA permanecían suspendidos desde 2019, año en el que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los dos países luego de que Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente.

El gobierno de Estados Unidos argumentó que la inestabilidad política amenazaba la seguridad de los pasajeros y los miembros de la tripulación.

Previo a la decisión, las aerolíneas estadounidenses ya habían decidido por su cuenta dejar de volar a Venezuela.

Delta y United lo hicieron en 2017. American Airlines fue la última en volar regularmente entre Miami y Caracas (hasta marzo de 2019).

Compañías venezolanas como Avior Airlines siguieron cubriendo la ruta hasta la prohibición expresa del gobierno estadounidense.

(Editado con material de la BBC)

Más contenido en Urgente24

La miniserie con 100% en críticas de 6 episodios que mirás en un finde

La miniserie de 8 episodios que nadie esperaba y hoy mira todo el mundo

La nueva miniserie de 8 episodios que te va a enganchar sin venderte humo

La miniserie de 11 episodios que arranca prolija y termina desquiciada