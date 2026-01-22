La nueva miniserie de 8 episodios que te va a enganchar sin venderte humo

Lo interesante es que El robo no se enamora del golpe, sino que se mete de lleno en el costo humano: la paranoia, la culpa, las relaciones que se deforman y la sensación constante de que nadie cuenta toda la verdad. Es una serie más preocupada por el desgaste que por la pirotecnia.

Buenas reseñas, reparos claros y una protagonista que sobresale

La recepción fue positiva, aunque sin fuegos artificiales. En Collider, lo resumieron con bastante honestidad, resaltando que el recorrido vale más que el cierre: "Entretiene adivinar continuamente quién podría estar detrás de la mayor conspiración de la serie, pero cuando llega la revelación, es mucho menos satisfactorio. Dicho esto, sigue siendo entretenida".

Desde Variety, apuntaron al corazón del asunto: "Hay algunas decisiones muy enrevesadas salpicadas a lo largo de la serie que le restan eficacia (...) funciona bien gracias a la fantástica interpretación de Turner". Y ese es, probablemente, el consenso general entre los críticos y el público: Sophie Turner está varios pasos adelante del material, aportando lo que la serie necesita para no volverse mecánica.

Incluso los más tibios reconocen ese mérito. En JoBlo, la definición fue tan seca como justa: "Si le das una oportunidad, no te decepcionará, pero tampoco te dejará boquiabierto."

De hecho, en una entrevista con ScreenRant, Turner y Madekwe defendieron el foco puesto en el "después del robo". "Es muy refrescante ver las consecuencias", sostuvo ella. Y tiene razón. En un género saturado de fórmulas repetidas, El robo elige contar otra parte de la historia.

No es una serie que vaya a marcar época ni a ganar premios grandes, pero es de esas que se quedan dando vueltas un rato después de apagar la tele, y en el ecosistema actual del streaming eso ya la pone por encima de muchas.

