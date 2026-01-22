Llegó a Prime Video una miniserie británica que desde el arranque no te lleva por donde esperás, usando el thriller como excusa para hablar de culpa, paranoia y daño colateral sin ponerse solemne. No inventa el género, pero lo corre de lugar, incomoda, aprieta y deja la impresión de que si no la empezás ahora, seguro te la spoilean.
SOPHIE TURNER LA ROMPE
La nueva miniserie de 8 episodios que te va a enganchar sin venderte humo
En esta miniserie británica, un golpe importa menos que el desastre posterior: mentiras, paranoia y actuaciones fuertes. Se mira de una sentada en Prime Video.
En medio del desastre: Así arranca esta miniserie de Prime Video
La serie se llama El robo (Steal, en su título original en inglés), se estrenó el 21 de enero de 2026, está disponible en Prime Video y cuenta con 8 episodios que rondan los 45 minutos, pensados claramente para maratonear pero con suficiente contenido como para no sentirse descartables.
La historia gira alrededor de Zara Dunne, interpretada por Sophie Turner, una empleada administrativa más dentro de una empresa financiera londinense que maneja cifras que marean. Zara no es brillante, no es ambiciosa, no tiene un plan secreto. Y justamente por eso funciona.
Cuando un robo multimillonario sacude a la compañía, su vida queda patas para arriba y ella pasa a convertirse en una pieza incómoda dentro de un rompecabezas que nadie termina de entender.
La acompañan Archie Madekwe como Luke, compañero de oficina y amigo con zonas grises, y Jacob Fortune-Lloyd como el inspector Rhys Covac, que intenta reconstruir qué pasó cuando el dinero ya desapareció y todos parecen tener algo que ocultar. Detrás del proyecto está S.A. Nikias, un novelista policial que debuta como guionista televisivo, con dirección de Sam Miller (Black Mirror, Podría destruirte) y producción de Drama Republic junto a Amazon MGM Studios.
Lo interesante es que El robo no se enamora del golpe, sino que se mete de lleno en el costo humano: la paranoia, la culpa, las relaciones que se deforman y la sensación constante de que nadie cuenta toda la verdad. Es una serie más preocupada por el desgaste que por la pirotecnia.
Buenas reseñas, reparos claros y una protagonista que sobresale
La recepción fue positiva, aunque sin fuegos artificiales. En Collider, lo resumieron con bastante honestidad, resaltando que el recorrido vale más que el cierre: "Entretiene adivinar continuamente quién podría estar detrás de la mayor conspiración de la serie, pero cuando llega la revelación, es mucho menos satisfactorio. Dicho esto, sigue siendo entretenida".
Desde Variety, apuntaron al corazón del asunto: "Hay algunas decisiones muy enrevesadas salpicadas a lo largo de la serie que le restan eficacia (...) funciona bien gracias a la fantástica interpretación de Turner". Y ese es, probablemente, el consenso general entre los críticos y el público: Sophie Turner está varios pasos adelante del material, aportando lo que la serie necesita para no volverse mecánica.
Incluso los más tibios reconocen ese mérito. En JoBlo, la definición fue tan seca como justa: "Si le das una oportunidad, no te decepcionará, pero tampoco te dejará boquiabierto."
De hecho, en una entrevista con ScreenRant, Turner y Madekwe defendieron el foco puesto en el "después del robo". "Es muy refrescante ver las consecuencias", sostuvo ella. Y tiene razón. En un género saturado de fórmulas repetidas, El robo elige contar otra parte de la historia.
No es una serie que vaya a marcar época ni a ganar premios grandes, pero es de esas que se quedan dando vueltas un rato después de apagar la tele, y en el ecosistema actual del streaming eso ya la pone por encima de muchas.
