La miniserie de 8 episodios que atrapa a todos y arrasa con la crítica

La serie se estrenó el 15 de febrero de 2016 en Hulu y ganó el Premio Saturn 2016 a Mejor presentación de televisión, algo que muestra que su mezcla de géneros y la interpretación de Franco fueron reconocidas por la crítica especializada.

Lo que dicen los críticos y por qué sigue siendo relevante

La llegada de 11.22.63 a Prime Video hizo que muchos que la habían pasado por alto la redescubrieran. Los elogios no se hicieron esperar: "Las obras de King no siempre se adaptan bien de la página a la pantalla del televisor, pero Hulu consigue una impresionante y valiente adaptación de '11.22.63’", afirma The Washington Post, mientras que The New York Times subraya: "Una competente adaptación del best seller de 2011 del Sr. King, lo suficientemente atractivo como para enganchar al amplio público y también lo suficientemente diferente del libro como para dar a los acérrimos fans de King mucho sobre lo que quejarse."

image La crítica elogió la adaptación de King y la química entre James Franco y James Cooper. La serie plantea qué pasaría si pudiéramos cambiar la historia, manteniéndose vigente a diez años.

Pero para The Hollywood Reporter, la clave está en la química entre James Franco y Chris Cooper: "Casi todo el éxito en el '11.22.63' proviene de Franco siendo capaz de llevar el concepto de lo extraño a lo creíble, con una gran ayuda de Cooper, que se alía con Franco para dar a esta serie su muy necesaria credibilidad dramática."

Más allá de las interpretaciones y los elogios, la serie todavía funciona porque plantea una pregunta que nunca pasa de moda: ¿qué harías si pudieras cambiar la historia? Cada uno de los 8 episodios construye tensión, romance y dilemas éticos que hacen que la idea de alterar el pasado pase a ser un debate moral real, algo que, a 10 años de su estreno, la mantiene vigente y necesaria para cualquier maratón de fin de semana.

