La miniserie de 8 episodios que atrapa a todos y arrasa con la crítica

La miniserie que conquista Prime Video con viajes en el tiempo
La serie en cuestión se basa en la novela de Stephen King y se titula 11.22.63, una producción en la que James Franco se pone en la piel de Jake Epping, un profesor de inglés que, tras separarse, ve su vida dar un giro cuando su amigo Al Templeton (Chris Cooper) le revela un gran secreto: un portal que lo transporta directamente a 1960.
La misión es evitar que Lee Harvey Oswald (Daniel Webber) asesine al presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 (fecha de donde parte el título), pero como pasa con King, la historia nunca es lineal ni previsible.
Lo interesante de la serie es como juega con el suspenso, la ciencia ficción, el drama y el romance sin perder ritmo: Jake se enamora de Sadie Dunhill (Sarah Gadon) y se involucra en la cultura y la vida cotidiana de la época, mientras intenta recolectar información sobre Oswald sin levantar sospechas.
Otros personajes como Marina Oswald (Lucy Fry) y Bill Turcotte (George MacKay) también aparecen para tensionar la trama y sumarle profundidad a la historia, porque no trata solo de cambiar un momento histórico, sino de cómo ese cambio afecta la vida de todos los involucrados.
La serie se estrenó el 15 de febrero de 2016 en Hulu y ganó el Premio Saturn 2016 a Mejor presentación de televisión, algo que muestra que su mezcla de géneros y la interpretación de Franco fueron reconocidas por la crítica especializada.
Lo que dicen los críticos y por qué sigue siendo relevante
La llegada de 11.22.63 a Prime Video hizo que muchos que la habían pasado por alto la redescubrieran. Los elogios no se hicieron esperar: "Las obras de King no siempre se adaptan bien de la página a la pantalla del televisor, pero Hulu consigue una impresionante y valiente adaptación de '11.22.63’", afirma The Washington Post, mientras que The New York Times subraya: "Una competente adaptación del best seller de 2011 del Sr. King, lo suficientemente atractivo como para enganchar al amplio público y también lo suficientemente diferente del libro como para dar a los acérrimos fans de King mucho sobre lo que quejarse."
Pero para The Hollywood Reporter, la clave está en la química entre James Franco y Chris Cooper: "Casi todo el éxito en el '11.22.63' proviene de Franco siendo capaz de llevar el concepto de lo extraño a lo creíble, con una gran ayuda de Cooper, que se alía con Franco para dar a esta serie su muy necesaria credibilidad dramática."
Más allá de las interpretaciones y los elogios, la serie todavía funciona porque plantea una pregunta que nunca pasa de moda: ¿qué harías si pudieras cambiar la historia? Cada uno de los 8 episodios construye tensión, romance y dilemas éticos que hacen que la idea de alterar el pasado pase a ser un debate moral real, algo que, a 10 años de su estreno, la mantiene vigente y necesaria para cualquier maratón de fin de semana.
