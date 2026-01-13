Todo mal: Vassalli atraviesa horas críticas y sus trabajadores "sobreviven como pueden"

Actualmente, los 280 empleados de Vassalli padecen una deuda salarial que oscila entre los 6 y 8 millones de pesos por persona, en un contexto donde la falta de pago impide cubrir las necesidades básicas de alimentación.

En base a ello, el descontento social escaló el pasado miércoles, cuando los trabajadores realizaron un corte de la Ruta Nacional 33 frente al establecimiento fabril. La medida, que se extendió por una hora, es solo el inicio de un plan de lucha que promete profundizarse.

image Escalan las protestas en Firmat.

La UOM no descarta más medidas de fuerza

Al respecto, desde la seccional Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), su referente Diego Romero fue tajante al denunciar el incumplimiento de los compromisos asumidos por la patronal.

A partir de lo advertido por el gremio, si no aparecen soluciones en el corto plazo, las próximas acciones incluirán:

* Nuevos cortes de tránsito prolongados.

* La ocupación efectiva de la unidad industrial.

Una crisis que no es aislada

Aunque el Ministerio de Trabajo reiteró su disposición para mediar en el conflicto, el panorama es complejo. Sin un comprador firme o una inyección de capital real, la viabilidad de la compañía pende de un hilo. Mientras tanto, en Firmat, el clima es de máxima alerta ante lo que podría ser un golpe definitivo para la economía regional.

"Sobrevivimos como podemos", contó Silvia, en diálogo con El Correo, quien junto a su marido trabajan en la fábrica, y al igual que muchas familias, transitan una situación muy delicada.

Embed - Vassalli: “Sobrevivimos como podemos”

Esta crisis no es aislada, sino que se enmarca en un panorama industrial alarmante en el sur santafesino, con registros de 4.000 trabajadores suspendidos en diversas empresas del sector metalúrgico.

