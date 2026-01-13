SANTA FE. Tal lo adelantó Urgente24, el año comenzó complicado para Vassalli y todo parece indicar que lo que viene no es nada alentador. La incertidumbre sobre el futuro de la histórica fábrica de maquinaria agrícola, ubicada en Firmat, sumó un nuevo capítulo de tensión. La UOM advierte.
UNA CRISIS QUE NO ES AISLADA
Todo mal: Vassalli atraviesa horas críticas y sus trabajadores "sobreviven como pueden"
La incertidumbre sobre el futuro de Vassalli suma un nuevo capítulo: los trabajadores siguen sin respuestas y la UOM no descarta más medidas de fuerza.
Para agravar más el panorama, en las últimas horas, el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, negó las versiones que circulaban acerca de una salida inminente por medio de capitales privados. "Se habló mucho de ventas, pero lo cierto es que no hay ninguna propuesta concreta", remarcó.
Empeora el panorama en Vassalli
La situación productiva de la empresa permanece estancada, rodeada de versiones cruzadas que no se traducen en realidad. Ante esto, Báscolo explicó que, pese al acompañamiento del Ministerio para facilitar el contacto con potenciales inversores, las gestiones no han dado frutos.
La falta de horizonte productivo dinamitó la confianza de los trabajadores. Según el propio ministro, la firma se había comprometido en cerrar acuerdos a fines del año pasado y posteriormente a principios de enero. Sin embargo, los plazos vencieron y aún no hay novedades, por lo que crece el malestar del personal.
Actualmente, los 280 empleados de Vassalli padecen una deuda salarial que oscila entre los 6 y 8 millones de pesos por persona, en un contexto donde la falta de pago impide cubrir las necesidades básicas de alimentación.
En base a ello, el descontento social escaló el pasado miércoles, cuando los trabajadores realizaron un corte de la Ruta Nacional 33 frente al establecimiento fabril. La medida, que se extendió por una hora, es solo el inicio de un plan de lucha que promete profundizarse.
La UOM no descarta más medidas de fuerza
Al respecto, desde la seccional Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), su referente Diego Romero fue tajante al denunciar el incumplimiento de los compromisos asumidos por la patronal.
A partir de lo advertido por el gremio, si no aparecen soluciones en el corto plazo, las próximas acciones incluirán:
* Nuevos cortes de tránsito prolongados.
* La ocupación efectiva de la unidad industrial.
Una crisis que no es aislada
Aunque el Ministerio de Trabajo reiteró su disposición para mediar en el conflicto, el panorama es complejo. Sin un comprador firme o una inyección de capital real, la viabilidad de la compañía pende de un hilo. Mientras tanto, en Firmat, el clima es de máxima alerta ante lo que podría ser un golpe definitivo para la economía regional.
"Sobrevivimos como podemos", contó Silvia, en diálogo con El Correo, quien junto a su marido trabajan en la fábrica, y al igual que muchas familias, transitan una situación muy delicada.
Esta crisis no es aislada, sino que se enmarca en un panorama industrial alarmante en el sur santafesino, con registros de 4.000 trabajadores suspendidos en diversas empresas del sector metalúrgico.
