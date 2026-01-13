Insólito: Gendarmes grababan tutoriales para mostrar como ocultar cocaína para traficarla

Tráfico de cocaína

La investigación tuvo su primer golpe decisivo el 19 de mayo de 2024. Ese día, un control policial detuvo a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad por la ruta provincial 5, a la altura de General Pizarro. El conductor, identificado como el cabo primero Diego Delgado, intentó escapar e incluso embestir a otros efectivos. Al ser reducido, admitió que transportaba droga: en el vehículo se hallaron 302 kilos de cocaína.

Un segundo operativo se produjo el 26 de octubre, cuando otra camioneta fue interceptada en el puesto de control de El Naranjo. En esa ocasión, la droga estaba escondida dentro de la rueda de auxilio. El peso excesivo del neumático despertó sospechas y derivó en una nueva detención. Según relataron los investigadores, Escarlata destruyó uno de sus teléfonos celulares frente a los efectivos en un intento por eliminar pruebas.

Además de Escarlata y Delgado, el juicio involucra a Jonathan Ostapowicz, Federico Batista, Richar Delgado (exgendarme), Gabriel Ruiz Apaza y Francisco Flores, estos últimos aspirantes a ingresar a la fuerza al momento de los hechos. Todos permanecen con prisión preventiva mientras avanza el debate oral.

Con los testimonios de los agentes que participaron en los operativos y el material extraído de los teléfonos secuestrados, la fiscalía sostiene que la evidencia compromete seriamente a los acusados. El proceso judicial continuará en febrero, luego del receso de la feria judicial, y promete arrojar definiciones clave sobre una de las causas más delicadas que involucra a miembros de fuerzas de seguridad en el norte del país.

