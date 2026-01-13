Una causa judicial de alto impacto comenzó a debatirse en Salta y dejó al descubierto una trama tan grave como inusual: siete personas, entre ellas gendarmes en actividad y retirados, están siendo juzgadas por integrar una organización dedicada al transporte de cocaína a gran escala, con un nivel de planificación que sorprendió incluso a los investigadores.
Insólito: Gendarmes grababan tutoriales para mostrar como ocultar cocaína para traficarla
Varios gendarmes están siendo juzgados luego de ser descubiertos y acusados de integrar una banda dedicada al tráfico de cocaína.
El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta y tiene como eje el traslado de al menos 334 kilos de cocaína. La acusación, impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, califica los hechos como transporte de estupefacientes agravado, un delito que podría derivar en condenas de hasta 20 años de prisión para los principales responsables.
Gendarmes grababan tutoriales
Uno de los aspectos más llamativos del expediente es la manera en la que la banda compartía conocimientos técnicos para esconder la droga. Según consta en la investigación, los acusados grababan audios y videos en los que explicaban, paso a paso, cómo ocultar los paquetes dentro de los vehículos para evitar ser detectados en los controles.
La organización se comunicaba a través de un grupo de WhatsApp al que llamaban “Los Peluches”. Allí, Adrián Emilio Escarlata, exintegrante de Gendarmería y señalado como uno de los jefes de la red, enviaba verdaderas “lecciones” sobre cómo camuflar los ladrillos de cocaína en distintas partes de los autos. Entre los métodos utilizados figuraban compartimentos ocultos en los respaldos de los asientos y otras zonas poco habituales.
El conocimiento interno de la fuerza era una ventaja clave para el grupo. En las conversaciones secuestradas, algunos acusados alertaban sobre cambios en los puestos de control o la instalación de nuevos retenes, información sensible que les permitía ajustar recorridos y horarios para reducir riesgos.
Tráfico de cocaína
La investigación tuvo su primer golpe decisivo el 19 de mayo de 2024. Ese día, un control policial detuvo a una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad por la ruta provincial 5, a la altura de General Pizarro. El conductor, identificado como el cabo primero Diego Delgado, intentó escapar e incluso embestir a otros efectivos. Al ser reducido, admitió que transportaba droga: en el vehículo se hallaron 302 kilos de cocaína.
Un segundo operativo se produjo el 26 de octubre, cuando otra camioneta fue interceptada en el puesto de control de El Naranjo. En esa ocasión, la droga estaba escondida dentro de la rueda de auxilio. El peso excesivo del neumático despertó sospechas y derivó en una nueva detención. Según relataron los investigadores, Escarlata destruyó uno de sus teléfonos celulares frente a los efectivos en un intento por eliminar pruebas.
Además de Escarlata y Delgado, el juicio involucra a Jonathan Ostapowicz, Federico Batista, Richar Delgado (exgendarme), Gabriel Ruiz Apaza y Francisco Flores, estos últimos aspirantes a ingresar a la fuerza al momento de los hechos. Todos permanecen con prisión preventiva mientras avanza el debate oral.
Con los testimonios de los agentes que participaron en los operativos y el material extraído de los teléfonos secuestrados, la fiscalía sostiene que la evidencia compromete seriamente a los acusados. El proceso judicial continuará en febrero, luego del receso de la feria judicial, y promete arrojar definiciones clave sobre una de las causas más delicadas que involucra a miembros de fuerzas de seguridad en el norte del país.
