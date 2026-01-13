3 señales de humo de María Cristina Guzmán a Pablo Quirno

Bárbara es nieta del exgobernador Horacio Guzmán, histórico dirigente de la UCR de Jujuy, que gobernó la provincia en 2 veces: 1958/1962 y 1963/1964, y fundó el Movimiento Popular Jujeño (MPJ).

Precisamente Andreussi había sido candidata en 2021 a diputada provincial por el MPJ, dentro del frente provincial 'Con Toda el Alma'. Esta vez le fue mejor.

3 proyectos a falta de 1

Ahora, es tiempo de María Cristina Guzmán de ocuparse de María Cristina Guzmán.

Dicen que ella afirma que Diana Mondino no cumplió con ella. Pero la Cancillería sigue siendo su espacio posible.

Su objetivo N°1 es la Embajada en Ciudad del Vaticano. Con este objetivo invitó a varios obispos católicos apostólicos romanos a su coqueto triplex sobre Avenida Alvear (barrio Recolecta, en CABA), para intercambiar ideas. Los presentes ocultaron, quizás, que tienen un problema: la relación entre Javier Milei y el Episcopado no es la mejor. Pero ella mantiene la Fe.

Su objetivo N°2 es la Embajada en Bolivia. Para la provincia de Jujuy es el destino más importante: frontera, comercio incesante, migraciones y fuerzas de seguridad 'husmeando' qué se trafica. Normando Álvarez García, ministro provincial hoy día, fue embajador en días de Mauricio Macri.

Su objetivo N°3 es la Secretaría de Culto y Civilización, que está vacante. El militante de 'Las Fuerzas del Cielo', Nahuel Sotelo, regresó a la Legislatura bonaerense.

María Cristina agita un CV importante:

A los 26 fue presidenta del bloque parlamentario de la Alianza Popular Federalista (APF), opositora a María Estela Martínez de Perón;

En el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional integró la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), de la que su padre era referente, y fue embajadora en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Luego fue diputada nacional por Jujuy durante 4 mandatos consecutivos, hasta 1999.

En 1994 fue convencional constituyente por Jujuy.

Antes, en 1989 fue candidata a vicepresidenta de la Nación Argentina por la Confederación Federalista Independiente en binomio con Eduardo Angeloz.

Veremos cómo le va.

