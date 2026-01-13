Google apuesta a los agentes de IA para controlar las compras online

. Para empresas: UCP le permite mostrar sus productos y servicios únicos en los puntos de contacto de compra a través de interfaces de consumidor como el Modo IA en la Búsqueda de Google y la app Gemini, entre otras futuras.

. Para plataformas de IA: pueden simplificar la incorporación de empresas mediante API estandarizadas, a la vez que les brinda flexibilidad para usar MCP, A2A y los marcos de agentes existentes que prefieran.

. Para desarrolladores: UCP es un estándar de código abierto que puede ser mejorado e impulsado por la comunidad.

. Para proveedores de pagos: el diseño abierto y modular del gestor de pagos de UCP permite una interoperabilidad abierta y la elección de métodos de pago. Cada autorización está respaldada por una prueba criptográfica del consentimiento del usuario.

. Para los consumidores: facilidad de compra y seguridad a la hora de realizar el pago.

El UCP está diseñado para funcionar con la infraestructura minorista existente y es compatible con el Protocolo de Pagos de Agentes (AP2) para ofrecer un soporte seguro. Además, ofrece a las empresas formas flexibles de integración mediante API, Agente a Agente (A2A) y el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP).

¿Por qué es necesario un nuevo estándar?

Los usuarios ya no compran de forma lineal. Primero preguntan, comparan, investigan y, cuando están listos, quieren comprar sin salir de la conversación. Para que esto funcione, las marcas necesitan mostrar stock en tiempo real, precios actualizados y permitir pagos inmediatos dentro de ese mismo contexto.

El problema es que la tecnología tradicional no está preparada para esto. Hoy, cada nueva plataforma o canal requiere integraciones a medida, lo que genera una enorme complejidad técnica y frena la evolución hacia experiencias de compra más inteligentes y automáticas.

UCP elimina esa complejidad al estandarizar todo el proceso de comercio (descubrimiento, compra y gestión de pedidos) mediante una única capa segura:

. Integración unificada: reduce muchas integraciones a un solo punto.

. Lenguaje compartido: permite que plataformas y empresas se entiendan sin adaptaciones específicas.

. Arquitectura extensible: se adapta a nuevas funciones, experiencias y sectores.

. Seguridad: usa pagos tokenizados y credenciales verificables.

¿Cómo funciona el UCP?

Las empresas publican qué pueden hacer los agentes de IA (sus capacidades, como buscar productos o pagar). Los agentes las descubren automáticamente y las usan dentro de la experiencia conversacional.

En pagos, UCP separa el método de pago del consumidor del procesador de pago, lo que facilita trabajar con muchos proveedores. También permite distintos tipos de conexión (API, A2A o MCP), según las necesidades técnicas.

GOOGLEAPUESTAALOSAGENTESDEIAPARACONTROLARLASCOMPRASONLINEFOTO1 Google, el buscador más famoso a nivel mundial, apuesta a imponer controles a las compras online con la inclusión de agentes de IA.

Como explica la infografía, a la izquierda, el usuario inicia la interacción a través de herramientas como Google Search (modo IA) o Gemini. A la derecha, las empresas gestionan el inventario, los pedidos y la logística, manteniendo su rol como “comerciante registrado”.

En el medio, el Protocolo actúa como un “idioma común” para que ambas partes se entiendan sin fricciones. Se divide en dos capas:

Capacidades y extensiones: funciones específicas del proceso de compra, como el carrito, la vinculación de identidad, el pago (checkout) y la gestión de pedidos.

Comunicación subyacente: infraestructura técnica que permite el intercambio de datos. Utiliza tres vías principales: APIs tradicionales, el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) y el protocolo Agente a Agente (A2A).

Algunas de estas capacidades ya están desarrolladas y otras están en proceso (las que tienen líneas punteadas).

¿Cómo incorporar el UCP en tu eCommerce?

En el comunicado oficial de Google, se muestra de forma práctica cómo los comercios pueden incorporar el UCP en sus plataformas, siguiendo estos pasos:

1- Configurar un servidor comercial y añadir productos de muestra a la tienda.

2- Preparar el servidor empresarial para aceptar solicitudes de los agentes.

3- Permitir que el agente descubra las capacidades comerciales.

4- Invocar una función de pago con el agente.

5- Aplicar descuentos en la solicitud de pago con el agente.

El ejemplo es bastante técnico, pero grafica en formato de código HTML cómo una floristería pudo incorporar un agente de IA que logró descubrir las capacidades del negocio, activar el proceso de pago e incluso aplicar un descuento al solicitarlo.

“Este tutorial muestra una de las capacidades que UCP ofrece. UCP también admite otras funciones, como la vinculación de identidades y la gestión de pedidos, y seguirá expandiéndose para ofrecer experiencias de agente completas para el consumidor”, explicó la compañía.

Integración de UCP con Google

Es importante aclarar que el Protocolo es independiente del proveedor y puede usarse en cualquier plataforma. UCP no es un producto de Google, es un estándar abierto; Google solo ha sido el primero en ponerlo en producción y lo ha aplicado a sus propias experiencias conversacionales.

Los usuarios pueden pasar del descubrimiento a la compra dentro de entornos como el Modo IA en la Búsqueda de Google o Gemini, adquiriendo productos directamente a empresas que cumplan los requisitos.

Cuando una persona hace una consulta conversacional (por ejemplo, buscar una maleta para un viaje), Google muestra productos comprables directamente en ese contexto. El pago se realiza de forma sencilla y segura usando Google Pay, aprovechando los datos de pago y envío ya guardados en Google Wallet.

Así lo muestra la siguiente imagen:

GOOGLEAPUESTAALOSAGENTESDEIAPARACONTROLARLASCOMPRASONLINEFOTO2 Google, el buscador más famoso a nivel mundial, apuesta a imponer controles a las compras online con la inclusión de agentes de IA.

Para participar en la implementación de Google de UCP, las empresas deben:

. Tener una cuenta activa en Merchant Center.

. Ofrecer productos que cumplan con los requisitos de pago.

De este modo, Google puede habilitar la compra directa del inventario dentro de sus experiencias conversacionales.

El UCP en comercios de Shopify

Gracias al UCP, los comercios que usan Shopify pueden vender directamente dentro de experiencias conversacionales como Google AI Mode y la app de Gemini, gestionando todo desde el Shopify Admin. Además, algunos comercios participarán en el piloto de Direct Offers, que les permite mostrar ofertas exclusivas dentro de AI Mode justo en el momento en que el usuario está listo para comprar, sin salir de la conversación.

GOOGLEAPUESTAALOSAGENTESDEIAPARACONTROLARLASCOMPRASONLINEFOTO3 Google, el buscador más famoso a nivel mundial, apuesta a imponer controles a las compras online con la inclusión de agentes de IA.

Con el nuevo plan Agentic, Shopify amplía este modelo a todas las marcas, incluso a aquellas que no usan Shopify como tienda online. Estas marcas pueden listar sus productos en Shopify Catalog, donde los datos se estandarizan y enriquecen para mostrarse de forma precisa en canales de IA. Al configurar la información una sola vez, los productos pueden aparecer en múltiples entornos como ChatGPT, Microsoft Copilot, Google AI Mode y Gemini, ampliando el alcance de las marcas y ofreciendo más opciones a los compradores.

