Según el Banco Mundial, se "moderará" el crecimiento en la Argentina

Banco Mundial. Las perspectivas de América Latina enfrentan riesgos por posibles alzas arancelarias, cambios en el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), menor crecimiento global y caída de precios de materias primas.

En 2027, el PBI regional se elevará a 2,6% ante la recuperación de los flujos comerciales y una mejora de la demanda interna.

A nivel global, el Banco Mundial estima que la economía crecerá solo 2,6% en 2026. "La mayor incertidumbre sobre la política comercial, en medio de una mayor proliferación de restricciones comerciales, podría afectar las perspectivas comerciales, la confianza empresarial y la inversión", señaló el organismo.

En el informe, el Banco Mundial también destacó la necesidad de fortalecer el apoyo a los países emergentes y en desarrollo más vulnerables. "Asegurar el alivio de la deuda para algunas economías, así como esfuerzos más amplios para aumentar la eficiencia de la ayuda y movilizar capital privado", enumeró.

El Banco Mundial acerca de la Argentina

El Banco Mundial estimó que la economía argentina crecerá 4% este año. Mientras América Latina y el Caribe anotará un crecimiento regional de 2,3% a finales de 2026.

"Las tensiones comerciales y la incertidumbre que estas conllevan siguen siendo elevadas y la demanda interna permanece en niveles bajos en algunos países, lo que contrarrestará en parte el efecto positivo de la flexibilización de las condiciones financieras", remarcó el informe del organismo.

El PBI de los países de la región

bm

A continuación, lo qué va a pasar con el PBI de los países de la región, según la entidad:

- Argentina: registrará un crecimiento económico de 4%.

- Brasil: el PBI se moderará al 2%;

- Chile: será del 2,2%;

- Uruguay: la actividad económica crecerá 2,2%;

- Colombia: el producto bruto interno anotará un alza de 2,6%;

- Perú: se expandirá 2,5%;

- Paraguay: la actividad económica se expandirá 3,9%;

