Empleos en peligro: Advierten una grave situación en una importante avícola nacional

granja tres arroyos.jpg Crisis en Granja Tres Arroyos.

Empleos avícolas en crisis

Respecto a la compleja situación que atraviesa Granja Tres Arroyos, el 2025 marcó el cierre de una de sus plantas en Entre Ríos. Se trata de las instalaciones ubicadas en Becar, donde se empleaban a unas 270 personas que fueron transferidas a la planta La China, a modo de concentrar las operaciones y reducir costos.

A pesar de ser una de las empresas más grandes del sector, Granja Tres Arroyos arrastra dificultades hace al menos dos años. El punto de inflexión señalado en el sector fue el cierre del mercado de exportación de carne avícola a China en 2023 fruto del brote de gripe aviar que afectó a granjas argentinas.

Desde entonces, el sector sufrió una pérdida cuantiosa en dólares por el cierre de uno de los mercados de mayor consumo del mundo, algo que no pudo ser amortiguado por el alicaído consumo interno. En ese contexto, las operaciones de Granja Tres Arroyos quedaron condicionadas no sólo por la pérdida de negocios directos, sino también por una sobreoferta en el mercado local que empujaron los precios por debajo de los costos, dejando un saldo negativo a pesar de la prosperidad técnica y climática para la crianza de pollos.

Preocupación en el sector avícola por la falta de maíz Se complican los empleos en el sector avícola.

Exportaciones clave

A fines del 2025, Argentina se declaró nuevamente libre de brotes de gripe aviar. Este anuncio oficial generó expectativa en el sector por la posibilidad de recuperar mercados que habían sido cerrados tras la emergencia del 2023.

Sin embargo, el proceso de restablecer los puentes comerciales sería más lento de lo previsto debido a las exigencias estatales exteriores sobre el control de calidad de los productos. En ese sentido, cada país exige distintas medidas de “prueba” para constatar la seguridad de los productos argentinos.

Del tiempo y la celeridad de esas negociaciones parece depender el balance del mercado avícola local, que además de pollo cuenta con una sobreoferta de huevo y sus derivados.

