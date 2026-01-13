El escenario de crisis y riesgo sobre empleos del sector industrial se expandió a diversos rubros y ahora amenaza con golpear al sector avícola. En este caso, fueron trabajadores de la empresa Granja Tres Arroyos radicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, quienes denunciaron una grave situación interna que puede acabar con al menos 700 puestos.
ENTRE RÍOS
Empleos en peligro: Advierten una grave situación en una importante avícola nacional
En torno a 700 empleos correrían riesgo por una fuerte crisis interna en una reconocida empresa avícola. Salarios en cuotas.
Según los trabajadores, nucleados en el Sindicato de la Carne, los problemas han sido arrastrados durante todo el 2025. Con cierres de frigoríficos y transferencias, la empresa intentó mantener en vigencia los puestos de trabajo, aunque el panorama al corto plazo se presenta desalentador teniendo en cuenta que no habría mejora registrada.
En ese orden, los empleados de Granja Tres Arroyos dispusieron una reciente medida de fuerza en reclamo a la regularización de la situación salarial. De momento, los pagos se han demorado de manera continua, llegando a fraccionar los depósitos en cuotas y complicando la dinámica económica de cada trabajador.
Como contramedida, la empresa habría frenado la faena de pollos en los últimos días. Además, explicaron la demora con los gastos de alimento para los animales, algo que generó enojo en el seno del sindicato.
Empleos avícolas en crisis
Respecto a la compleja situación que atraviesa Granja Tres Arroyos, el 2025 marcó el cierre de una de sus plantas en Entre Ríos. Se trata de las instalaciones ubicadas en Becar, donde se empleaban a unas 270 personas que fueron transferidas a la planta La China, a modo de concentrar las operaciones y reducir costos.
A pesar de ser una de las empresas más grandes del sector, Granja Tres Arroyos arrastra dificultades hace al menos dos años. El punto de inflexión señalado en el sector fue el cierre del mercado de exportación de carne avícola a China en 2023 fruto del brote de gripe aviar que afectó a granjas argentinas.
Desde entonces, el sector sufrió una pérdida cuantiosa en dólares por el cierre de uno de los mercados de mayor consumo del mundo, algo que no pudo ser amortiguado por el alicaído consumo interno. En ese contexto, las operaciones de Granja Tres Arroyos quedaron condicionadas no sólo por la pérdida de negocios directos, sino también por una sobreoferta en el mercado local que empujaron los precios por debajo de los costos, dejando un saldo negativo a pesar de la prosperidad técnica y climática para la crianza de pollos.
Exportaciones clave
A fines del 2025, Argentina se declaró nuevamente libre de brotes de gripe aviar. Este anuncio oficial generó expectativa en el sector por la posibilidad de recuperar mercados que habían sido cerrados tras la emergencia del 2023.
Sin embargo, el proceso de restablecer los puentes comerciales sería más lento de lo previsto debido a las exigencias estatales exteriores sobre el control de calidad de los productos. En ese sentido, cada país exige distintas medidas de “prueba” para constatar la seguridad de los productos argentinos.
Del tiempo y la celeridad de esas negociaciones parece depender el balance del mercado avícola local, que además de pollo cuenta con una sobreoferta de huevo y sus derivados.
