Impacto en River por la última decisión de Marcelo Gallardo: "Delantero"

En este contexto, el delantero juvenil Bautista Dadín, que puede desempeñarse como centrodelantero, se marchará a Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo que disputará la Copa Libertadores en 2026.

Teniendo en cuenta este panorama, en el primer programa de la programación diaria de TyC Sports aseguraron que “Gallardo busca otro delantero”. Si bien aún no trascendió el nombre, se trataría de un futbolista que actúa en el exterior y la idea sería avanzar mediante una negociación relámpago.

River venció el pasado domingo 11 de enero a Millonarios y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 de enero frente a Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.

Mientras tanto, el Millonario busca mantenerse activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más futbolistas, aunque por el momento las negociaciones no resultan sencillas.

Tal como se anticipó previamente, todas las alternativas de jugadores que pueden desempeñarse en los metros finales se encuentran, por ahora, truncadas. Habrá que ver si se reflota la posibilidad de Sebastián Villa, quien hasta el momento es el único futbolista que manifestó un interés concreto en llegar a River.

En cuanto a Jhohan Romaña, el presidente de San Lorenzo confirmó que River ofertó 2,6 millones de dólares brutos por el defensor, mientras que el Ciclón pretende 3 millones de dólares netos por el 50 % de su pase. Por ahora, las posturas de ambos clubes se mantienen inflexibles.

De cara al Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras presentaciones. Las primeras tres serán:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30

