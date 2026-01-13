Han sido horas difíciles para Marcelo Gallardo en River Plate, ya que se confirmó que varios de los futbolistas que pretendía el Muñeco para reforzar al plantel finalmente no llegarán. En ese contexto, surge la incógnita sobre si el entrenador irá en busca de un delantero y desde TyC Sports dieron una respuesta al respecto.
FUERTE RESOLUCIÓN
Impacto en River por la última decisión de Marcelo Gallardo: "Delantero"
Marcelo Gallardo habría tomado una decisión clave en River. Tras confirmarse que Maher Carrizo no llegará, surge la duda sobre si el DT buscará un delantero.
El club de Núñez ya disputó su primer amistoso en este 2026 y se prepara para afrontar el próximo compromiso de preparación. Además, el Torneo Apertura de la Liga Profesional aparece en el horizonte inmediato.
La decisión de Marcelo Gallardo con un delantero
Si bien el nivel de Miguel Borja no fue el mejor en River, se trataba del único delantero del plantel con referencia de área que sumaba minutos. Marcelo Gallardo suele utilizar a Maximiliano Salas o Sebastián Driussi en la posición de número 9, y fue justamente el “Gordo” quien ocupó ese rol en el primer amistoso del año ante Millonarios.
Fueron horas complejas para el Muñeco, ya que el Millonario estuvo en la búsqueda de futbolistas que puedan desempeñarse en los metros finales y, por el momento, todas las gestiones recibieron respuestas negativas.
Tadeo Allende continuará su carrera en Inter Miami CF, Santino Andino emigrará a Grecia y Maher Carrizo tiene como prioridad dar el salto a Europa, mientras que la posibilidad de Sebastián Villa tampoco aparece cercana.
En este contexto, el delantero juvenil Bautista Dadín, que puede desempeñarse como centrodelantero, se marchará a Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo que disputará la Copa Libertadores en 2026.
Teniendo en cuenta este panorama, en el primer programa de la programación diaria de TyC Sports aseguraron que “Gallardo busca otro delantero”. Si bien aún no trascendió el nombre, se trataría de un futbolista que actúa en el exterior y la idea sería avanzar mediante una negociación relámpago.
Más sobre River Plate
River venció el pasado domingo 11 de enero a Millonarios y ya piensa en su próximo compromiso, que será el sábado 17 de enero frente a Peñarol de Uruguay, en un nuevo amistoso de preparación.
Mientras tanto, el Millonario busca mantenerse activo en el mercado de pases. Tras concretar las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de más futbolistas, aunque por el momento las negociaciones no resultan sencillas.
Tal como se anticipó previamente, todas las alternativas de jugadores que pueden desempeñarse en los metros finales se encuentran, por ahora, truncadas. Habrá que ver si se reflota la posibilidad de Sebastián Villa, quien hasta el momento es el único futbolista que manifestó un interés concreto en llegar a River.
En cuanto a Jhohan Romaña, el presidente de San Lorenzo confirmó que River ofertó 2,6 millones de dólares brutos por el defensor, mientras que el Ciclón pretende 3 millones de dólares netos por el 50 % de su pase. Por ahora, las posturas de ambos clubes se mantienen inflexibles.
De cara al Torneo Apertura de la Liga Profesional, River ya tiene confirmadas sus primeras presentaciones. Las primeras tres serán:
- Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – sábado 24 de enero, 17.00
- Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – miércoles 28 de enero, 20.00
- Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – domingo 1 de febrero, 21.30
+ EN GOLAZO 24
Escándalo en San Lorenzo por lo que dijeron en la dirigencia sobre Jhohan Romaña
En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases
Cimbronazo total en River por Maher Carrizo: "Colapsó"
Avellaneda en shock: Independiente busca llevarse a un campeón con Racing