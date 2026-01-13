River rompe el mercado y va con todo por dos cracks de Europa

River va con todo por Echeverri y Prestianni

“River hará un último intento por Claudio Echeverri. El Diablito todavía no fue presentado en Girona porque no tiene cupo de extranjeros”, comentó Silvio Chattas en TyC Sports. La situación no es para nada sencilla ya que Manchester City se mostró reticente al regreso del chaqueño a Sudamérica. El que sí tiene serias chances de ponerse la camiseta de La Banda es otro crack que está en el viejo continente.