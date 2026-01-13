River viene de sufrir un duro revés en el mercado de pases ya que luego de haber tenido a la mano a Santino Andino y Maher Carrizo, joyas de Godoy Cruz y Vélez, se terminaron cayendo ambas operaciones. Es por eso que ahora el Millonario decidió ir a la carga por dos cracks que se encuentran en Europa.
"LO COMPRA"
River rompe el mercado y va con todo por dos cracks de Europa
Luego de caerse las llegadas de Maher Carrizo y Santino Andino, River va a la carga por dos figuras que están en Europa.
Antes de que River se enfrente a Millonarios de Colombia el domingo pasado ya se sabía que Marcelo Gallardo venía insistiendo por la llegada de jugadores con gambeta y desequilibrio. Una vez terminado el encuentro contra el conjunto cafetero quedó más demostrado aún que al equipo del Muñeco le hacen falta jugadores con cambio de ritmo que le den otro color a la mitad de la cancha.
A pesar de que River había alcanzado acuerdos con Godoy Cruz y con Vélez por Santino Andino y Maher Carrizo respectivamente, ninguno de los dos hizo fuerza para ponerse la camiseta del Millonario ya que priorizaron seguir sus carreras en Europa. Ante esta situación, Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo volvieron a la carga por dos apellidos que sonaron en el inicio del mercado de pases.
River va con todo por Echeverri y Prestianni
“River hará un último intento por Claudio Echeverri. El Diablito todavía no fue presentado en Girona porque no tiene cupo de extranjeros”, comentó Silvio Chattas en TyC Sports. La situación no es para nada sencilla ya que Manchester City se mostró reticente al regreso del chaqueño a Sudamérica. El que sí tiene serias chances de ponerse la camiseta de La Banda es otro crack que está en el viejo continente.
“River va a hacer un intento para comprar a Gianluca Prestianni”, afirmó Chattas, recordando que en el inicio del mercado de pases el Millonario le ofreció a Benfica un préstamo con cargo y opción de compra para llevarse al ex Vélez, una cuestión que fue desechada de plano por el club Luso. Ahora en Núñez están dispuestos a ir fuerte y parece que la operación tiene mejor color.
“River había ofrecido un préstamo con una opción de compra de 4,5 millones de dólares por la mitad del pase. Me dicen que si River pone 6 millones de dólares por el 50%, River lo compra”, agregó Germán García Grova. El jugador ya le dio el sí a Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo y es por eso que ahora está todo dado para que el jugador de Benfica llegue al Millonario.
