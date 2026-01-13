No va más: Luciano Castro y Griselda Siciliani tomaron la decisión que impactó a todos

La pareja de Luciano Castro y Griselda Siciliani parecía ir viento en popa, pero unos audios del actor que se filtraron en los últimos días puso todo en jaque. La actriz de Envidiosa salió a hablar del tema, él también lo hizo pero parece que fue un cimbronazo muy fuerte.
Si bien tanto Siciliani como Castro son una pareja muy abierta, despreocupada y sin problemas, estos audios que salieron a la luz donde el actor coquetea con una española y la invita a salir no le cayeron para nada bien a la actriz. Por esa razón tomaron cartas en el asunto.
Griselda Siciliani y Luciano Castro más lejos que nunca
Ninguno de los dos salió a brindar declaraciones acerca de una ruptura ni mucho menos, pero lo cierto es que el último movimiento que hicieron despierta muchos rumores. La pareja estaría pendiendo de un hilo y todo se debe a los audios que se filtraron sobre el actor.
Tanto Siciliani como Castro se dejaron de seguir en Instagram y esto marcaría un antes y un después en su relación. La famosa sostuvo que ella elige “así” a su pareja y que sabe muy bien cómo es él, pero en la privacidad las cosas serían distintas y esto habría sido la gota que derramó el vaso.
Lo cierto es que Griselda tiene una personalidad fuerte, decidida e independiente, por esa razón no le gustó en lo absoluto quedar en la posición en la cual la dejó su pareja actual. Audios imitando el acento español, intentando salir con una joven y todo esto mientras ella vive el mejor momento de su carrera.
