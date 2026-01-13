Bancos de Wall Street apuestan a Vaca Muerta con un gasoducto de US$1.000 millones

Southern Energy SA tras el préstamo

El grupo inversor detrás del proyecto está constituido bajo la sociedad Southern Energy SA, en la que Pan American tiene una participación del 30%. El resto del capital se reparte entre actores clave del sector, entre ellos la petrolera estatal YPF SA con un 25%, Pampa Energía SA, la británica Harbour Energy Plc y Golar LNG Ltd., todos con participaciones menores.

Impacto económico y exportación de gas

El gasoducto forma parte de una estrategia más amplia para consolidar a Argentina como un exportador significativo de gas natural licuado (GNL). El consorcio ya ha arrendado dos buques de licuefacción; el primero de ellos, Hilli Episeyo, tiene previsto comenzar sus operaciones a finales de 2027, y el segundo, MKII, se sumaría aproximadamente un año después.

La capacidad combinada de estos buques será de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales, con destinos clave como Alemania entre los mercados previstos.

Inicialmente, los buques podrían operar utilizando pequeñas ampliaciones de la red de gasoductos existente. Sin embargo, para ofrecer un servicio completo y competitivo en los mercados de exportación, la infraestructura proyectada —incluido el nuevo gasoducto— será indispensable.

Nuevos caminos para la inversión

La negociación de este financiamiento ocurre en un contexto de reformas económicas profundas en Argentina que buscan atraer capital extranjero y reducir las barreras que limitan las inversiones en energía.

Si bien el acuerdo aún no está cerrado y las condiciones finales podrían cambiar, el avance de estas conversaciones marca un hito para el sector energético argentino. Representa un potencial punto de inflexión en la capacidad del país para explotar y exportar sus vastos recursos de gas shale, y proyecta un papel más relevante en el mapa global de energía en los próximos años.

