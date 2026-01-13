Un grupo de bancos internacionales, encabezado por JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc., se encuentra en negociaciones para otorgar un préstamo sindicado de aproximadamente US$1.000 millones a productores de gas natural en Argentina con el objetivo de construir un gasoducto que conectará Vaca Muerta con una terminal de exportación en la costa atlántica, según informó Bloomberg Línea.
INVERSIÓN CLAVE
Bancos de Wall Street apuestan a Vaca Muerta con un gasoducto de US$1.000 millones
JPMorgan, Citi y otros bancos negocian el financiamiento de un gasoducto para exportar gas desde Vaca Muerta e impulsar a Argentina en el mercado energético.
La operación, que incluye también al Banco Santander SA, se desarrolla en el marco de una creciente apertura del sector energético argentino al financiamiento internacional, impulsada por reformas de mercado implementadas por la actual administración.
Las negociaciones están lideradas por un consorcio de empresas energéticas, encabezado por Pan American Energy Group, y aunque según el mismo medio las conversaciones aún no han concluido, existe la posibilidad de que más instituciones se sumen al financiamiento antes de que se formalice el acuerdo.
El proyecto del gasoducto
El proyecto —aún sin nombre oficial difundido— tiene como propósito construir un gasoducto exclusivo desde la formación de shale de Vaca Muerta hasta la costa atlántica, paso crucial para atender la demanda interna y alimentar instalaciones de licuefacción de gas natural.
Argentina posee la segunda reserva mundial más grande de gas shale, y su producción ya alcanzó un promedio equivalente a unos 550.000 barriles diarios el año pasado, un volumen que atrajo cada vez más atención de inversores externos.
Southern Energy SA tras el préstamo
El grupo inversor detrás del proyecto está constituido bajo la sociedad Southern Energy SA, en la que Pan American tiene una participación del 30%. El resto del capital se reparte entre actores clave del sector, entre ellos la petrolera estatal YPF SA con un 25%, Pampa Energía SA, la británica Harbour Energy Plc y Golar LNG Ltd., todos con participaciones menores.
Impacto económico y exportación de gas
El gasoducto forma parte de una estrategia más amplia para consolidar a Argentina como un exportador significativo de gas natural licuado (GNL). El consorcio ya ha arrendado dos buques de licuefacción; el primero de ellos, Hilli Episeyo, tiene previsto comenzar sus operaciones a finales de 2027, y el segundo, MKII, se sumaría aproximadamente un año después.
La capacidad combinada de estos buques será de aproximadamente 6 millones de toneladas anuales, con destinos clave como Alemania entre los mercados previstos.
Inicialmente, los buques podrían operar utilizando pequeñas ampliaciones de la red de gasoductos existente. Sin embargo, para ofrecer un servicio completo y competitivo en los mercados de exportación, la infraestructura proyectada —incluido el nuevo gasoducto— será indispensable.
Nuevos caminos para la inversión
La negociación de este financiamiento ocurre en un contexto de reformas económicas profundas en Argentina que buscan atraer capital extranjero y reducir las barreras que limitan las inversiones en energía.
Si bien el acuerdo aún no está cerrado y las condiciones finales podrían cambiar, el avance de estas conversaciones marca un hito para el sector energético argentino. Representa un potencial punto de inflexión en la capacidad del país para explotar y exportar sus vastos recursos de gas shale, y proyecta un papel más relevante en el mapa global de energía en los próximos años.
