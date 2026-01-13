Milei y el vaso medio lleno, que comienza a vaciarse

Live Blog Post

La justicia citó a Elisa Carrió para que dé explicaciones por sus "amenazas" a un fiscal

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue citada a declarar tras el informe que presentó el fiscal Germán Camafreita, en el que denuncia que lo amenazó con “meterlo preso” y que avanzaría “en forma despiadada contra él”, en medio de la causa que investiga a Matías Yofe por supuestamente liderar una banda que se dedica a denunciar y extorsionar personas.

Según publicó Data Clave, en el informe que presentó Camafreita el pasado 2 de enero asegura que Carrió se comunicó telefónicamente con él tras los allanamientos en la casa de Yofe en Pilar y le dijo " que no sabía en qué me estaba metiendo, que terminaría preso, que ella iba a ir en forma despiadada contra mí, que en el día de mañana iba a ser la portada de todos los medios nacionales”.

El fiscal detalló cómo Carrió dijo, en varias oportunidades, que con el allanamiento "se violaban derechos fundamentales" y que se trataba de una “causa armada”.

De acuerdo al informe del fiscal, la ex legisladora volvió a comunicarse minutos después, donde “gritando” le decía que “lo iba a denunciar en el Juzgado Federal”. Dos horas más tarde y después de que se le diera el número para acceder al expediente, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse para ensayar una especie de disculpa, pero volvió a decirle que “Prefectura Naval Argentina iba a radicar una denuncia por el allanamiento ilegal”.

yofe y carrio Matías Yofe y Elisa Carrió.