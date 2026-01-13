urgente24
Milei y el vaso medio lleno, que comienza a vaciarse

Javier Milei se aferra al vaso medio lleno, pero empieza a vaciarse...

Sorprendió la inflación de diciembre, mayor a la esperada. Pero Milei sigue aferrado a los malabares para celebrar el vaso medio lleno, aunque se esté vaciando.

13 de enero de 2026 - 17:44

Como en su momento se habló (y mucho) del relato kirchnerista, ahora hay que hablar del relato libertario: todos esos malabares discursivos que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei -y sus muchos militantes digitales- para explicar, describir y contar la realidad, según su conveniencia.

La justicia citó a Elisa Carrió para que dé explicaciones por sus "amenazas" a un fiscal

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue citada a declarar tras el informe que presentó el fiscal Germán Camafreita, en el que denuncia que lo amenazó con “meterlo preso” y que avanzaría “en forma despiadada contra él”, en medio de la causa que investiga a Matías Yofe por supuestamente liderar una banda que se dedica a denunciar y extorsionar personas.

Según publicó Data Clave, en el informe que presentó Camafreita el pasado 2 de enero asegura que Carrió se comunicó telefónicamente con él tras los allanamientos en la casa de Yofe en Pilar y le dijo " que no sabía en qué me estaba metiendo, que terminaría preso, que ella iba a ir en forma despiadada contra mí, que en el día de mañana iba a ser la portada de todos los medios nacionales”.

El fiscal detalló cómo Carrió dijo, en varias oportunidades, que con el allanamiento "se violaban derechos fundamentales" y que se trataba de una “causa armada”.

De acuerdo al informe del fiscal, la ex legisladora volvió a comunicarse minutos después, donde “gritando” le decía que “lo iba a denunciar en el Juzgado Federal”. Dos horas más tarde y después de que se le diera el número para acceder al expediente, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse para ensayar una especie de disculpa, pero volvió a decirle que “Prefectura Naval Argentina iba a radicar una denuncia por el allanamiento ilegal”.

Matías Yofe y Elisa Carrió.

Javier Milei a Davos, con expectativa de foto con Donald Trump ("si él quiere...")

Javier Milei viajará a fines de enero a Suiza para participar, por tercer año consecutivo, del Foro Económico Mundial de Davos, uno de los encuentros más influyentes del calendario político y económico internacional.

La expectativa no solo está puesta en el discurso que dará ante líderes globales, sino también en la posibilidad de un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también asistirá al evento.

Desde el entorno presidencial aclararon que no hay una reunión confirmada, aunque reconocen que existen intenciones de que ambos mandatarios puedan verse. “Hay que ver si Trump quiere”, deslizó una fuente oficial, dejando en claro que el eventual contacto dependerá de la agenda y la voluntad del líder estadounidense.

Bochorno: 11 días sin bandera argentina en Casa Rosada y Plaza de Mayo

Desde el 2 de enero, la bandera nacional no flamea en Casa Rosada ni en Plaza de Mayo, algo que no había ocurrido nunca, al menos durante tantos días.

Oficialmente no se dio ninguna explicación de esta situación tan extraña, pero fuentes oficiales le dijeron al periodista Fabián Waldman que ambos mástiles están rotos y que iban a ser reparados. Pasados 11 días, sin noticias ni banderas...

"Lo de 'seguir bajando la inflación' no está funcionando"

Economistas, analistas y comunicadores opinan sobre el dato de inflación de diciembre, informado hoy por el INdEC: 2,8%.

Diego Giacomini: "Hace más de un año anticipé la inflación en U"

El economista Diego Giacomini -ex socio de Javier Milei, hoy enemistados- había anticipado la inflación en forma de U.

