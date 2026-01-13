Alpha Media compró el 100% de Bravo TV al Grupo Perfil. La operación confirma la posición a la que apunta en el mercado y la capacidad de contenidos multiplataforma.
COMPRA
Alpha Media se queda con un Bravo TV deL Grupo Perfil
Alpha Media ingresó en el mercado audiovisual argentino. Compró Bravo TV propiedad del Grupo Perfil. Es propietaria de radio Rivadavia y Metro Power Hits.
Bravo TV fue inaugurado en 2022 y posee alcance nacional dentro del sistema de TV abierta. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La adquisición se inscribe en el plan de crecimiento sostenido de Alpha Media, orientado a consolidar un grupo de medios con presencia integrada en radio, televisión abierta, noticias, contenidos digitales y vía pública.
Con esta incorporación, Alpha Media busca ampliar su presencia en TV abierta, mejorar sinergias comerciales y editoriales
El Grupo Perfil, en tanto, continuará enfocado en el desarrollo de su ecosistema de medios, que incluye Net TV, Caras TV, Canal Económico, las radios Perfil y Horizonte, el diario Perfil y revistas como Noticias, Caras y Fortuna.
Alpha Media cuenta entre sus activos las radios Rivadavia, Splendid, Rock & Pop y Metro Power Hits, además de la Agencia Noticias Argentinas (NA) el Grupo Vía y Fenix entertaiment lo que conforma un portafolio con alcance nacional, fuerte capilaridad territorial y alto impacto multiplataforma.
La integración de Bravo TV representa un nuevo hito en la estrategia de Alpha Media para construir un grupo moderno, competitivo y con visión de largo plazo, combinando audiencias masivas, contenidos relevantes y soluciones comerciales integradas.
Más noticias en Urgente24
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes