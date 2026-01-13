urgente24
Alpha Media se queda con un Bravo TV deL Grupo Perfil

Alpha Media ingresó en el mercado audiovisual argentino. Compró Bravo TV propiedad del Grupo Perfil. Es propietaria de radio Rivadavia y Metro Power Hits.

13 de enero de 2026 - 18:13
Alpha media crece

Por GUILLERMO CARRIL

Alpha Media compró el 100% de Bravo TV al Grupo Perfil. La operación confirma la posición a la que apunta en el mercado y la capacidad de contenidos multiplataforma.

Bravo TV fue inaugurado en 2022 y posee alcance nacional dentro del sistema de TV abierta. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La adquisición se inscribe en el plan de crecimiento sostenido de Alpha Media, orientado a consolidar un grupo de medios con presencia integrada en radio, televisión abierta, noticias, contenidos digitales y vía pública.

Con esta incorporación, Alpha Media busca ampliar su presencia en TV abierta, mejorar sinergias comerciales y editoriales

radio
Radio Rivadavia y Radio Splendid informan el minuto a minuto

El Grupo Perfil, en tanto, continuará enfocado en el desarrollo de su ecosistema de medios, que incluye Net TV, Caras TV, Canal Económico, las radios Perfil y Horizonte, el diario Perfil y revistas como Noticias, Caras y Fortuna.

Alpha Media cuenta entre sus activos las radios Rivadavia, Splendid, Rock & Pop y Metro Power Hits, además de la Agencia Noticias Argentinas (NA) el Grupo Vía y Fenix entertaiment lo que conforma un portafolio con alcance nacional, fuerte capilaridad territorial y alto impacto multiplataforma.

La integración de Bravo TV representa un nuevo hito en la estrategia de Alpha Media para construir un grupo moderno, competitivo y con visión de largo plazo, combinando audiencias masivas, contenidos relevantes y soluciones comerciales integradas.

