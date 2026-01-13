Alpha Media se queda con un Bravo TV deL Grupo Perfil

Alpha Media cuenta entre sus activos las radios Rivadavia, Splendid, Rock & Pop y Metro Power Hits, además de la Agencia Noticias Argentinas (NA) el Grupo Vía y Fenix entertaiment lo que conforma un portafolio con alcance nacional, fuerte capilaridad territorial y alto impacto multiplataforma.

La integración de Bravo TV representa un nuevo hito en la estrategia de Alpha Media para construir un grupo moderno, competitivo y con visión de largo plazo, combinando audiencias masivas, contenidos relevantes y soluciones comerciales integradas.

