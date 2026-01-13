El partido solidario de la Scaloneta para los damnificados por el temporal en Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) enfrenta a la dirección del Hospital Interzonal General Dr José Penna con la Cooperadora del nosocomio, y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) quedó en el medio.
Arde Bahía Blanca: Jorge Moyano vs. María del Carmen Martí por $ de Scaloneta
Jorge Moyano, director del hospital de Bahía Blanca dice OK con AFA pero la Cooperadora (María del Carmen Martí) reclama dinero del partido de la Scaloneta.
El director general del Hospital Penna en Bahía Blanca es el médico Jorge Moyano.
La presidenta de la Asociación Cooperadora del nosocomio es María del Carmen Martí.
Se desconoce si esta fue su primera diferencia o si hay antecedentes al respecto.
En 2 comunicados expusieron una grieta entre la conducción del Hospital Penna y su Cooperadora.
A través de un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección del Hospital Penna informó que recibió transferencias por un total de $584.228.975,54, los cuales ya han sido destinados a diversas áreas como quirófano, neonatología y refacciones generales.
Pero Martí dice que le falta dinero: $ 108 millones.
La Dirección del hospital aclaró que la diferencia entre el "monto total" anunciado y el dinero efectivo se debe a que parte de la donación correspondía a servicios logísticos (policía, sonido, pantallas y plataforma de venta de entradas) que los proveedores no cobraron a la AFA.
"Entendemos que dicha situación está completamente saldada", afirmaron desde el hospital, agradeciendo la colaboración para la reconstrucción de la ciudad.
La Asociación Cooperadora rechazó que la AFA haya entregado todo el dinero porque habría un faltante entre el dinero que el Secretario General de la AFA, Cristian Malaspina, mencionó el 16/04/2025 como monto a transferir ($701.220.000) y lo recibido ($584.228.975,54).
Ahí es donde la dirección del hospital aclara: "(...) el organismo organizador del evento, expresó y comunicó que parte del monto de la donación total, correspondía a actividades que ciertos proveedores del evento no cobraban a la AFA por lo que eran tenidos en cuenta como parte del monto total pero que no representaban un aporte económico a transferir a la cooperadora de este hospital, como lo fue el operativo policial y logístico y sanitario, la plataforma venta de entradas, sonido, pantalla, grupo electrógeno, las apertura de las instalaciones, entre otros".
La Cooperadora anunció la publicación de capturas de pantalla de las transferencias reales para demostrar que los números no cierran. Se desconoce qué sucede entre Moyano y Martí pero la AFA no está para bollos.
La Renga
No sucedió algún problema, en cambio, con la donación del grupo de rock La Renga que ofreció en La Plata un show a beneficio del Hospital de Agudos Leónidas Lucero de Bahía Blanca.
El director ejecutivo del Hospital, Gustavo Carestía, agradeció a la banda por la donación del total de lo recaudado en el show del 12 de abril en el playón del Estadio Único Diego Armando Maradona, organizado en conjunto con el Grupo DESA, quien se encargó de cubrir los costos técnicos y operativos.
Carestía destacó al grupo musical “que se ha portado maravillosamente en una actitud que los ennoblece, porque donar el total de la recaudación a la Fundación del Hospital no es habitual y es bastante poco común”.
Los fondos alcanzaron un total de $1.210.349.096 y se utilizaron para adquirir un tomógrafo, una lavadora, un sistema de autoclaves, 21 computadoras, dos torres de endoscopía con gastroscopio y colonoscopio, un grupo electrógeno y dos vehículos utilitarios. Además de reparaciones en techos y mejoras en áreas como la cocina y despensa.
