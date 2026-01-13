EXPECTATIVA
Milei vuelve a Davos con un discurso ideológico fuerte y la incógnita de un cara a cara con Trump
Milei viajará a fines de enero al Foro de Davos. Allí espera encontrarse cara a cara con Donald Trump para reforzar su vínculo presidencial.
La expectativa no solo está puesta en el discurso que dará ante líderes globales, sino también en la posibilidad de un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también asistirá al evento.
Desde el entorno presidencial aclararon que no hay una reunión confirmada, aunque reconocen que existen intenciones de que ambos mandatarios puedan verse. “Hay que ver si Trump quiere”, deslizó una fuente oficial, dejando en claro que el eventual contacto dependerá de la agenda y la voluntad del líder estadounidense.
Milei quiere encuentro con Donald Trump
El posible cruce se da en un contexto sensible: Argentina y Estados Unidos continúan negociando un acuerdo comercial que, si bien avanzó en compromisos preliminares, todavía no fue firmado. Según trascendió, aún restan definiciones técnicas y políticas sobre el texto final, por lo que el Gobierno descarta que el convenio se rubrique durante el Foro.
Más allá de las reuniones bilaterales, Davos aparece para Milei como una vidriera estratégica. El Presidente buscará reforzar su perfil internacional y generar impacto con un mensaje alineado a su identidad política. En ese marco, se espera que profundice su defensa del capitalismo, su respaldo a los movimientos de derecha a nivel global y su crítica a las corrientes de izquierda.
El discurso de Milei en el Foro de Davos
También se prevé que Milei vuelva a apuntar contra el llamado movimiento woke, al que ya cuestionó con dureza en ediciones anteriores del Foro. El año pasado, sus declaraciones generaron fuerte repercusión internacional, al definir esa corriente ideológica como un “virus mental” y asociarla con políticas que, según su mirada, afectan valores fundamentales.
Otra posible referencia en su discurso podría estar vinculada a Venezuela, especialmente luego del operativo impulsado por Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro. Desde Casa Rosada sostienen que la postura del Gobierno argentino es de apoyo irrestricto a las decisiones que adopte la administración Trump respecto al país caribeño.
Con una agenda todavía en construcción, el viaje a Davos representa para Milei una oportunidad clave para consolidar alianzas, reforzar su narrativa ideológica y posicionarse como una figura influyente en el escenario global, en un año marcado por fuertes tensiones geopolíticas y redefiniciones económicas a nivel mundial.
