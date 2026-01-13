Milei vuelve a Davos con un discurso ideológico fuerte y la incógnita de un cara a cara con Trump

El discurso de Milei en el Foro de Davos

También se prevé que Milei vuelva a apuntar contra el llamado movimiento woke, al que ya cuestionó con dureza en ediciones anteriores del Foro. El año pasado, sus declaraciones generaron fuerte repercusión internacional, al definir esa corriente ideológica como un “virus mental” y asociarla con políticas que, según su mirada, afectan valores fundamentales.

Otra posible referencia en su discurso podría estar vinculada a Venezuela, especialmente luego del operativo impulsado por Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro. Desde Casa Rosada sostienen que la postura del Gobierno argentino es de apoyo irrestricto a las decisiones que adopte la administración Trump respecto al país caribeño.

Con una agenda todavía en construcción, el viaje a Davos representa para Milei una oportunidad clave para consolidar alianzas, reforzar su narrativa ideológica y posicionarse como una figura influyente en el escenario global, en un año marcado por fuertes tensiones geopolíticas y redefiniciones económicas a nivel mundial.

