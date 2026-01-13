AFA, Perón y Aristóteles: Daniel Vítolo no tiene quien le escriba

Daniel-Vitolo.jpg Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ.

Texto de AFA

Vayamos al comunicado:

"Ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el Inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, y frente a la intimación cursada por dicho organismo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) considera imprescindible informar que en el día de la fecha se procedió a contestar la mencionada intimación, como también a responder las vistas contables con relación a los ejercicios contables por los años 2017 a 2023.

Asimismo, ahora que la presentación y descargo se encuentra realizado de manera oficial (y en donde corresponde), a raíz de los mencionados dichos del Inspector General de Justicia, se proceden a efectuar las siguientes aclaraciones fundadas en hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables, a fin de llevar claridad a las asociaciones socias de AFA y a la opinión pública en general.

I. Cambio de jurisdicción: hechos documentados, no opiniones

Es objetivamente falso afirmar que la AFA “se escapó”, que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal.

Los hechos son los siguientes:

La AFA celebró una Asamblea en la que se trató y aprobó el cambio de jurisdicción. Dicha asamblea fue fiscalizada por veedores designados por la Inspección General de Justicia, quienes presenciaron su desarrollo.

El acta de la asamblea se encuentra pública y disponible, incluso en plataformas abiertas como YouTube.

La Inspección General de Justicia, nunca cuestionó dicho cambio de jurisdicción que data de hace mas de un año, a tal punto que fue el propio organismo quien con fecha 7 de Noviembre de 2024 emitió el Certificado de Vigencia por Cambio de Jurisdicción para que la AFA lo pueda presentar en la Provincia de Buenos Aires, acto administrativo indispensable para obtener la inscripción de AFA en dicha jurisdicción.

En dicho certificado, la IGJ (Vitolo) dejó constancia expresa de que la AFA se encontraba al día con la presentación de sus estados contables y documentación post-asamblearia, y que no registraba medidas cautelares.

Con fecha 15 de noviembre de 2024, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) aprobó e inscribió el cambio de jurisdicción, siendo la nueva sede social la calle Mercedes 1366, Partido y Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

El 22 de noviembre de 2024, la DPPJ notificó formalmente a la IGJ la inscripción del cambio de jurisdicción de AFA, lo que surge del expediente administrativo.

Estos actos —todos documentados— demuestran de manera inequívoca que la IGJ conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial. Cualquier afirmación en contrario resulta incompatible con los propios actos del organismo.

Tapia Conmebol Claudio Tapia, presidente de AFA.

II. El trámite de egreso: procedimiento legal y situación actual

Conforme la normativa vigente, el trámite de cambio de jurisdicción se estructura del siguiente modo:

decisión de los socios en asamblea;

solicitud del certificado de vigencia para el “cambio de jurisdicción” y de informes registrales ante la jurisdicción de origen (en el caso, IGJ);

inscripción en la nueva jurisdicción (en el caso, DPPJ);

finalización de trámites pendientes y cancelación de la inscripción en la jurisdicción de origen (en el caso IGJ).

La AFA nunca desconoció la existencia de trámites pendientes ante la IGJ, circunstancia que fue expresamente informada a sus socios en la Asamblea del 28 de octubre de 2025 (previo al raid mediático del Dr. Vitolo), en la cual se trataron los puntos necesarios para culminar dichas actuaciones. Asimismo, corresponde destacar que durante todo el año 2025 la AFA fue contestando, de manera progresiva, las vistas formuladas por dicho Organismo en el trámite de reforma de estatuto cuya inscripción se encontraba pendiente.

Por lo tanto, es falso afirmar que la AFA pretendiera eludir obligaciones o sustraerse al control estatal. Lo que existió fue —y es— el ejercicio regular de un procedimiento legal previsto por la normativa de ambos organismos. Del mismo modo, carece de todo sustento la afirmación del Inspector General de Justicia en cuanto a que el cambio de jurisdicción de AFA a la Provincia de Buenos Aires respondía a la falta de aprobación de una reforma estatutaria por parte de la IGJ. Muy por el contrario, aun después de haber resuelto dicho cambio y durante todo el año 2025, la AFA continuó adecuando dicha reforma a los sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ, con el exclusivo objeto de obtener su aprobación.

La justicia autorizó este lunes (25/12) el embargo preventivo de la herencia del extinto presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona. ¿Cómo eran los balances de AFA con Julio Grondona, en particular cuando era socio de Grupo Clarín para la transmisión del fútbol profesional?

III. Balances y “vistas”: datos duros y cronología objetiva.

La AFA presentó, en tiempo y forma, todos sus balances desde el ejercicio cerrado al 30/06/2017 hasta el 30/06/2024 ante la IGJ.

De ese universo de presentaciones:

solo una única vista fue debidamente notificada a la AFA, la correspondiente al balance cerrado el 30/06/2017, la cual se notificó con fecha 26 de diciembre de 2017 y fue respondida por AFA con nota y documentación de fecha 9 de Enero de 2018;

el resto de las vistas invocadas públicamente por el Inspector General, de las cuales maliciosamente dijo que AFA se negó a contestar, nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ.

Algunos datos objetivos, muy sugestivos:

##Balances 2017, 2018 y 2019: El 2 de febrero de 2021 el organismo emitió tres vistas en forma simultánea, una en cada uno de los trámites correspondientes a dichos ejercicios. Tales vistas fueron cursadas luego de gravísimos períodos de inactividad por parte del organismo desde la presentación de los balances por la AFA. A modo de ejemplo, suponiendo que las fechas consignadas en estas fueran ciertas (lo que desconocemos y así lo hemos planteado en cada expediente), respecto de los balances cerrados al 30/06/2017, la vista fue cursada luego de más de tres años desde la última presentación efectuada por la AFA. Igual situación se verificó en relación con los balances cerrados al 30/06/2018 y 30/06/2019, en cuyos expedientes el organismo demoró aproximadamente 500 días hábiles en dictar una primera providencia. Ninguna de estas vistas fue notificada a la AFA conforme a lo exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Posteriormente, y sin fundamento alguno, los tres expedientes fueron insólitamente archivados. En todos estos casos, la desidia y el incumplimiento de los deberes legales por parte del organismo resultan palmarios: tan importante era fiscalizar los balances de la AFA que se tomaron años en mirarlos, nunca notificaron las vistas y después los archivaron.

##Balances 2020, 2021, 2022, 2023: Del mismo modo que en los otros trámites, las vistas fueron cursadas dilatado tiempo después de que AFA presentara los balances (concretamente en algún caso más de 300 días hábiles después). Jamás fueron notificadas conforme lo requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo (e incluso por la ilegitima normativa del Organismo).

##Balances 2020, 2021, 2022, 2023: Del mismo modo que en los otros trámites, las vistas fueron cursadas dilatado tiempo después de que AFA presentara los balances (concretamente en algún caso más de 300 días hábiles después). Jamás fueron notificadas conforme lo requerido por la Ley de Procedimiento Administrativo (e incluso por la ilegitima normativa del Organismo).

Estas irregularidades se agravan por las circunstancias advertidas por la AFA al tomar vista de los expedientes (todo lo cual hemos constatado ante Escribano público): algunos no se encontraban foliados, otros estaban foliados en parte, otros presentaban hojas con la sugestiva leyenda "No foliar", y en todos los casos las vistas se hallaban suscriptas por funcionarios que, prima facie, carecerían de competencia para emitirlas. Todo ello fue expresamente denunciado en cada uno de los expedientes en las contestaciones presentadas en el día de la fecha. Estas ilícitas maniobras permiten el "acomodamiento" o manipulación discrecional de los expedientes por parte de la autoridad. A este escenario de opacidad se suma la falta de registro de los movimientos internos de los expedientes, generando un limbo administrativo donde se desconoce qué funcionario retiene las actuaciones y por cuánto tiempo, sustrayéndose así de todo control. Tales ocultamientos vulneran los principios de integridad y trazabilidad, impidiendo la reconstrucción lógica y cronológica del trámite del expediente y, en consecuencia, viciando de nulidad lo actuado por violar flagrantemente el derecho de defensa y el debido proceso de la AFA ante la Inspección General de Justicia.

Resulta imposible para cualquier persona imaginar que los trámites presentados tuvieran observaciones pendientes de contestación, y menos aun considerando que se formulaban tres años después de efectuadas las presentaciones, cuando la AFA razonablemente entendía que los trámites se encontraban aprobados. Recién el 5 de enero de 2026, y luego de la intimación cursada y de las declaraciones públicas realizadas, la AFA se presentó en los expedientes para notificarse espontáneamente de las supuestas vistas y proceder a contestarlas.

Una vez más, el incumplidor no es la AFA, sino el propio Organismo, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes. Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas. Ello torna particularmente grave que el Inspector haya manifestado públicamente que la AFA habría expresado un supuesto “NO TE VOY A MOSTRAR NADA”, afirmación absolutamente falsa, que no consta en ningún expediente ni en presentación alguna.

Chiqui Tapia vs. Verón llevan su disputa a Pablo Toviggino vs. Eduardo Domínguez Pablo Toviggino es Tesorero de AFA y bajo fuego de La Nación y Clarín.

IV. Certificados de vigencia: actos propios de la IGJ

Entre los años 2017 y 2024, la AFA solicitó y obtuvo múltiples certificados de vigencia y de domicilio emitidos por la IGJ.

En todos ellos, sin excepción, la IGJ dejó constancia expresa de que la AFA:

se encontraba al día con la presentación de balances, y

cumplía con la documentación post-asamblearia exigida.

El último de dichos certificados —emitido el 6 de noviembre de 2024, en pleno proceso de cambio de jurisdicción— reitera exactamente esa conclusión.

Estos actos administrativos desmienten de manera objetiva la existencia de supuestos incumplimientos históricos, y tornan contradictorias las afirmaciones actuales del propio organismo.

V. Límites del control estatal

La IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos.

VI. Competencia actual

AFA se encuentra en la actualidad bajo la fiscalización EXCLUSIVA de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, conforme surge de la normativa vigente y de los propios actos administrativos dictados, tanto de la Inspección General de Justicia (CABA), como de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (Pcia Bs de As). En consecuencia, la IGJ carece de competencia actual para ejercer funciones de fiscalización, sin perjuicio de la FISCALIZACIÓN sobre los trámites pendientes de finalización originados con anterioridad al cambio de jurisdicción.

Mena Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Juan Martín Mena: en su jurisdicción se encuentra AFA.

VII. Consideración Final

La AFA niega categóricamente la existencia de incumplimientos de su parte.

Reafirma su voluntad de cumplimiento normativo y su disposición a responder —como siempre lo ha hecho— por los canales institucionales y legales correspondientes.

Lo que sí resulta preocupante es la reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo en hechos documentados, en abierta contradicción con actos propios del organismo y en un contexto que ya ha merecido pronunciamientos judiciales previos por desviación de poder y falta de imparcialidad manifiesta. Recordemos que incluso, insólitamente, el Inspector General ha filtrado y divulgado en entrevistas periodísticas información contenida en los balances de la AFA, datos que forman parte de expedientes administrativos y que se encuentran protegidos por deberes de reserva, confidencialidad y custodia. Esta conducta no solo resulta incompatible con las obligaciones legales del Organismo, sino que confirma la utilización indebida de información administrativa con fines ajenos a la función de control y en clara línea con la presión pública que se intenta ejercer sobre la AFA.

En ese marco, el Dr. Vitolo ha afirmado públicamente que la AFA incumple desde hace ocho años, cuando la realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo. La única vista que fue efectivamente cursada y debidamente notificada a la AFA fue contestada en tiempo y forma. Posteriormente, y recién a partir de la intimación reciente, la AFA se presentó voluntariamente en todos los expedientes, se notificó espontáneamente de las vistas y procedió a contestarlas en su totalidad.

Resulta absolutamente falso —y no existe constancia alguna que lo respalde— que la AFA haya manifestado a la Inspección General de Justicia que “NO TE VOY A MOSTRAR NADA” o que se haya negado a exhibir información. Tal afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación, sencillamente porque es falsa.

También es falso que la IGJ desconociera el cambio de jurisdicción de la AFA: el Organismo participó de la Asamblea a través de dos veedores, emitió el certificado necesario para que la AFA pudiera inscribirse en la Provincia de Buenos Aires y fue formalmente notificado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires de la inscripción de AFA en provincia de Buenos Aires.

En contraste, lo que sí es real y se encuentra debidamente documentado es que la Inspección General de Justicia demoró, en algunos casos, más de 700 días hábiles en siquiera analizar los trámites presentados por la AFA. Las vistas fueron emitidas tardíamente, suscriptas por funcionarios que carecerían de competencia, incorporadas en expedientes sin foliar o con hojas que contienen la leyenda “No foliar”, y posteriormente archivadas sin motivo alguno.

A todo lo anterior se suma un hecho central: ninguna de las vistas que el Inspector afirma que la AFA no contestó fue debidamente notificada. No existe una sola constancia documental de notificación de esas observaciones que hoy se utilizan para imputar incumplimientos inexistentes. La ley es clara y exige notificación fehaciente, lo que en este caso nunca ocurrió.

La única vez que el Organismo notificó válidamente una vista, la AFA la contestó en tiempo y forma. Entonces cabe preguntarse quién es realmente el incumplidor: ¿la Inspección General de Justicia, que demora hasta tres años en analizar estados contables y emitir una vista que nunca notifica por los medios legales establecidos, o la AFA, a la que año a año se le expiden certificados dejando constancia de que se encuentra al día con sus obligaciones frente al Organismo y que nunca recibió requerimiento alguno que contestar?

IGJ..jpg "El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones."

El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones.

El Organismo ha actuado con una desidia gravísima a lo largo de los años. Resulta inadmisible que, aprovechando la coyuntura política, pretenda ahora valerse de su propia inacción para presentar falsamente a la AFA como incumplidora.

La AFA no se “escapó” de ninguna jurisdicción para eludir controles. La realidad es exactamente la contraria: lo que aquí queda expuesto es un Organismo que actuó de manera irregular y con desidia, que durante años no impulsó los trámites, no notificó observaciones y archivó expedientes sin motivo, y que ahora, en el contexto político de enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, pretende reactivar de manera intempestiva esos mismos expedientes para utilizarlos como herramienta de presión y construir un relato ficticio de incumplimiento.

Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control."

